Pivo nesmí kopnout, tuplák je o přežití, říká rekordman v pití hlavou dolů

Pivo pije tak, jak to svede málokdo. Hned třemi českými rekordy se díky tomu může chlubit osmačtyřicetiletý David Kopecký z Prostějova. Třetinku dokáže vypít za 5,23 sekundy, půllitr za 5,92 sekundy a tuplák za 13,72 sekundy. Už tak obdivuhodné časy jsou o to překvapivější, že jich dosáhl ve stoji na hlavě. U příležitosti Mezinárodního dne piva, který připadá každoročně na první pátek v srpnu, vzpomíná na to, jak se k netradiční disciplíně dostal.