Strach z koronaviru dárce krve neodradil, tempo odběrů zrychluje

Po začátku epidemie onemocnění covid-19 a následném utlumení provozu nemocnic se výrazně snížily také počty dárců, které transfuzní stanice zvaly k odběrům.

„Počet odběrů klesl v březnu přibližně o 70 procent. Teď už zve nemocnice druhý týden po sobě více dárců a odběry se dostávají na standardní úroveň,“ uvedl Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc, kterou zásobuje vlastní odběrové pracoviště. Největší zdravotnické zařízení v kraji má podle něj díky tomu krve dost.

„I když její potřeba roste tak, jak na pracovištích nabíhají plánované operace a výkony, máme dostatečné zásoby a jsme schopní zajistit všechny pacienty, kteří u nás jsou a budou ošetřováni.“

Ani transfuzní oddělení v Jesenické nemocnici, jež spadá do skupiny Agel, během opatření proti šíření nového typu koronaviru odběry krve zcela nezastavilo. Bylo jich ovšem výrazně méně a podobně jako ostatní pracoviště se museli zaměstnanci i dárci přizpůsobit přísným bezpečnostním podmínkám, které dál platí.

„Vylučujeme z odběrů dárce, kteří pobývali v posledním měsíci kdekoli v zahraničí, byli méně než před čtrnácti dny v karanténě nebo byli v kontaktu s osobou v karanténě. Samozřejmě nepřijímáme ani osoby s příznaky infekce,“ řekla primářka úseku hematologie a transfuzní stanice Dagmar Adamová.

„Opravdu důsledně probíráme cestovatelskou a osobní anamnézu, a to jak ve vyšetřovně dárců, tak i na vstupním filtru u vchodu do nemocnice, abychom co nejlépe zajistili bezpečnost jak příjemců transfuze, tak i zaměstnanců a samotných dárců,“ dodala.

Menší skupinky, roušky a žádní prvodárci

Zdravotníci také zvou dárce krve k odběrům v menších skupinkách, aby se předešlo shlukování lidí na chodbě a bylo možné dodržovat bezpečné rozestupy. Zároveň je nutná zvýšená hygiena i nošení roušek. Periodicita odběrů u pravidelných dárců zůstává stejná. „Prvodárce však v současné době k odběrům nepřijímáme,“ potvrdila primářka.

Zásobování krví v Jesenické nemocnici je podle ní bezproblémové. „Úbytek dárců v minulých týdnech byl kompenzován výrazným snížením potřeby transfuzních přípravků,“ upřesnila.

Transfuzní stanice v kraji nepozorují zásadní změny v ochotě dárců přijít darovat krev. Obava z nákazy přístup lidí nepoznamenala ani podle Václava Kokeše, předsedy představenstva Transfuzní služby Agel Šumperk.

„Vzhledem k celkové situaci uplynulých týdnů, kdy byly výrazně omezeny operace v zařízeních, která zásobujeme transfuzními přípravky, jsme byli nuceni z naší strany regulovat počet odběrů krve a plazmy,“ sdělil Kokeš.

„Nyní již dochází k postupnému obnovení standardního chodu jednotlivých zdravotnických zařízení, a proto je naplno obnoven i chod transfuzní služby,“ podotkl.

Šumperská nemocnice krev dováží, zatím jí nechybí

Kokeš ubezpečil, že zvýšené požadavky nemocnic služba dokáže v drtivé většině případů pokrýt z vlastních zásob.

„Nadále jsme schopni zásobovat v plné míře transfuzními přípravky zdravotnická zařízení dle jejich požadavků a cílit na pozvolný návrat k normálnímu provozu.“

Problémy se zatím vyhýbají i šumperské nemocnici, která nemá vlastní krevní centrum a je tudíž závislá na externích dodávkách krevních zásob z Fakultní nemocnice Olomouc a nemocnic Zlínského kraje.

„Aktuální dodávky krve postačují k tomu, abychom se postupně mohli vrátit k plánované operativě,“ sdělila mluvčí nemocnice Hana Hanke.