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Darujte krev a buďte tvůrci zítřka. Kraj oslovuje studenty kampaní s upírem i AI

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  13:15
V Olomouckém kraji chybí nejméně pět set dárců krve. Negativní trend chce zvrátit hejtmanství, které ve spolupráci s Českým červeným křížem připravilo kampaň zaměřenou především na studenty středních škol. Dostala název Tvůrci zítřka – Tomorrow Makers a ve velkém se bude odehrávat na sociálních sítích.

Vím, že mezi mladými lidmi je velká solidarita i chuť vykonat něco dobrého. Darování krve je ideální příležitostí, jak dobrý skutek naplnit,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).

Kampaň pracuje s motivem upírů, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim téma dárcovství krve s nadhledem. Jejími tvářemi budou upír Adrian vytvořený pomocí umělé inteligence a jeho lidská průvodkyně Kira. Zatímco Adrian má možné dárce oslovit a povzbudit, Kira jim bude vysvětlovat, jak darování krve probíhá, kdo se může stát dárcem a na co je potřeba se před odběrem připravit.

Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměřuje se především na studenty středních škol. Nese název Tvůrci zítřka – Tomorrow Makers. Zapojit se mohou také učitelé a další školní pracovníci. (31. srpna 2026)

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„Jsem nevhodný dárce, tak jsem alespoň chtěla motivovat ostatní studenty a mladou generaci, aby se zapojili, protože si myslím, že to má smysl. Krev je to nejcennější, co máme,“ vysvětlila své zapojení studentka Univerzity Palackého v Olomouci Klára Hacsiková alias Kira.

Hlavními hrdiny kampaně budou však podle autorů kampaně samotní dárci. „Právě oni totiž mohou tím, že darují krev, zachránit lidské životy. Jinak řečeno, svou krví můžeme zraněným nebo nemocným lidem darovat další zítřky,“ dodal Okleštěk k názvu výzvy.

Vítězná škola dostane půl milionu korun

Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od kraje půl milionu korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měly srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.

„Nejde nám pouze o soutěž mezi školami. Chceme především ukázat, že dárcovství krve je konkrétní a velmi potřebná pomoc druhým. Pokud se díky kampani podaří získat nové pravidelné dárce, bude to její největší úspěch,“ doplnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).

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Kampaň poběží pět měsíců. Pak kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování. Její součástí budou videa, příspěvky na sociálních sítích, informační materiály ve školách i propagace v prostředcích veřejné dopravy.

Kraj zřizuje 107 středních škol, což podle Lichnovského představuje přibližně deset tisíc lidí. Zapojit se totiž mohou také učitelé a další školní pracovníci.

Prezident Českého červeného kříže Marek Jukl řekl, že region by potřeboval nejméně pět set nových dárců. „Neznamená to ale, že stačí takové číslo získat, stejně jako nestačí získat 80 tisíc v rámci republiky. Musíme počítat s tím, že dárců z věkových a zdravotních důvodů ubývá. Asi jsme se zatím nenaučili s mladou generací komunikovat vhodným způsobem, tato kampaň využívá prvky, které by je mohly oslovit,“ řekl Jukl.

Dodal, že mladé dárce oslovují také propagační akce komerčních center specializovaných na placený odběr krevní plazmy, odkud však veškerá krev míří na vývoz do zahraničí.

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