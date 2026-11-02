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Kauza daňových úniků za sto milionů. Jsou to konspirační mlhy, řekli soudu manželé

Ondřej Zuntych
  15:42
Olomoucký krajský soud začal projednávat kauzu údajného krácení daní se škodou více než 106 milionů korun. Mezi obžalovanými je Pavel Široký (vlevo) a Gabriela Široká (vpravo). (2. listopadu 2026)

Olomoucký krajský soud začal projednávat kauzu údajného krácení daní se škodou více než 106 milionů korun. Mezi obžalovanými je Pavel Široký (vlevo) a Gabriela Široká (vpravo). (2. listopadu 2026) | foto: Hana DočkalováMAFRA

Olomoucký krajský soud začal projednávat kauzu údajného krácení daní se škodou více než 106 milionů korun. Mezi obžalovanými je Pavel Široký (vlevo) a Gabriela Široká (vpravo). (2. listopadu 2026)
Olomoucký krajský soud začal projednávat kauzu údajného krácení daní se škodou více než 106 milionů korun. Mezi obžalovanými je Pavel Široký (vlevo) a Gabriela Široká (vpravo). (2. listopadu 2026)
Olomoucký krajský soud začal projednávat kauzu údajného krácení daní se škodou více než 106 milionů korun. Mezi obžalovanými je Pavel Široký (vlevo) a Gabriela Široká (vpravo). (2. listopadu 2026)
Olomoucký krajský soud začal projednávat kauzu údajného krácení daní se škodou více než 106 milionů korun. Mezi obžalovanými je Pavel Široký (vlevo) a Gabriela Široká (vpravo). (2. listopadu 2026)
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Krajský soud v Olomouci se začal zabývat rozsáhlým případem krácení daně. Podle obžaloby podnikatel Pavel Široký s manželkou Gabrielou, s nimi spojenou firmou a jedním cizincem způsobili českému státu škodu přes 106 milionů korun. A to tak, že do daňových přiznání před lety zahrnovali neoprávněné náklady. Obžalovaní vinu odmítají s tím, že chybí důkazy a ve verzi vyšetřovatelů jsou rozpory.

Manželům Širokým, kteří před přestěhováním do Prahy žili v Olomouci, Slovákovi Karolu Schlosserovi a firmě PSA Trading CZ klade obžaloba za vinu, že v letech 2014 až 2018 vytvářeli při prodeji aut fiktivní obchodní a zprostředkovatelské vztahy v Česku i v zahraničí.

„Obžaloba se týká mimo jiné obchodních aktivit souvisejících s prodejem motorových vozidel na zahraničních trzích, zejména v německy mluvících zemích, a zahrnuje rozsáhlé dokazování prováděné rovněž prostřednictvím mezinárodní justiční spolupráce,“ shrnul Jaromír Parobek, mluvčí Krajského soudu v Ostravě, pod který olomoucká pobočka spadá.

Obžalovaní jsou stíháni pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, přičemž část z nich je stíhána ve formě účastenství. Hrozí jim až deset let vězení.

„Pavel Široký ve velkém rozsahu zkrátil daň, stejně tak společnost PSA Trading CZ. Gabriela Široká a Karol Schlosser umožnili jinému zkrátit daň ve velkém rozsahu,“ řekl státní zástupce Jan Beránek.

Podle něj měl Pavel Široký po domluvě s ostatními a za jejich podpory vytvářet smyšlená plnění. Základ daně měli neoprávněně snižovat tím, že do nákladů firmy nechali zahrnout faktury od jiné společnosti a krátit tím daně z příjmů právnických osob.

Je to naprosto běžná praxe, říká obžalovaný

Manželé odmítli odpovídat na otázky soudu, oba ale přečetli rozsáhlé prohlášení. Karol Schlosser souhlasil s jednáním v jeho nepřítomnosti, což soudce schválil.

Široký připomenul, že některé události z kauzy jsou staré až 16 let. Uvedl, že zásadní pro celý byznys v prodeji vozidel byla databáze vytvořená jeho ženou. Zahrnovala údaje o autosalonech či společnostech včetně osob zodpovědných v nich za nákup a prodej a jejich souhlas se zasíláním budoucích obchodních sdělení.

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Pokud se díky využití údajů podařilo prodat auto, měla z toho Široká provizi. Obchodní model stál na principu B2B, což je zkratka z anglického Business-to-Business, kdy se obchod odehrává mezi dvěma nebo více firmami, nikoli mezi firmou a koncovým zákazníkem.

„Nešlo o systém, který bychom nově vymysleli, abychom krátili daň v nějakém modelu, to je absolutní nesmysl,“ odmítl obžalobu.

„Nechápu, jak může obžaloba po deseti letech vyšetřování označit databázi za fiktivní. Máme i svědky na existenci databáze,“ řekl Široký. Každý obchod uskutečněný s německým odběratelem lze podle něj snadno dohledat.

„Jestliže obžaloba považuje provizní vztah za smyšlený, očekával bych, že se vypořádá i s tímto obchodním řetězcem. K tomu ale v obžalobě není vůbec nic,“ hájil se Široký.

„Je to naprosto běžná praxe, podobných případů je na světě spousta. Jednou zajištěný zákazník rovná se nárok na provizi, dokud bude zákazník platbu opakovat,“ odkázal na srovnatelné příklady zprostředkování povinného ručení prodávaného firmami podnikajícími na IČO.

„Jde o konspirační mlhy obžaloby“

Gabriela Široká později databázi prodala společnosti Karola Schlossera. Cenu přes 2,3 milionu euro stanovil znalecký posudek. „Celá cena zákaznického kmene byla zahrnuta do mého daňového přiznání, příslušnou daň jsem zaplatila,“ nastínila.

„V roce 2014 finanční úřad provedl hloubkovou daňovou kontrolu. Pokud by byl prodej kmene fiktivní, jakou logiku by dávalo částku přiznávat a odvádět z ní daň a poplatky? Nikoho jsem nekrátila, nikoho nepodvedla, do státního rozpočtu jsem naopak odvedla daň několik milionů,“ dodala s tím, že neví, proč stojí před soudem.

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„Co by mělo být na mém konání trestného? Není specifikováno, jakého konkrétního vědomého jednání k trestné činnosti bych se měla dopustit. Jsem kriminalizována za to, že jsem v minulosti vytvořila zákaznický kmen, který jsem prodala a řádné zdanila,“ prohlásila Široká.

Její manžel podotkl, že jen jedno procento firem platí tak vysokou daň z příjmů jako jeho společnosti.

„Proč někdo deset let ztrácí síly nad legální spoluprací, místo aby hledat právní nárok? Nebyl žádný důvod zahájit trestní stíhání. Jde o konspirační mlhy obžaloby, netýkají se vůbec daní z příjmů. V obžalobě se objevují i jména osob, které vůbec neznám,“ řekl muž, na nějž policie nasadila i odposlechy. K dispozici podle něj měla také 35 tisíc jeho e-mailových zpráv.

V lednu bude soud tři dny zpovídat svědky

Manželé se shodli, že roky vyšetřování pro ně byly psychický náročné a pokazily jim i podnikatelské jméno. „Policie stále rozesílala mezinárodní dožádání, nechávají za sebou jen spoušť, nebylo to spravedlivé řízení. Nikdy jsem se ničeho nedopustil a jsem v šoku, kam to mohlo dojít. Své obchodní jméno považuji za jednu z největších hodnot,“ zlobil se Široký.

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V Olomouci byl veřejnosti známý například jako sponzor fotbalové Sigmy, majitel budovy tržnice, kterou zvažoval zmodernizovat, nebo vlastník nákladně zrekonstruované historické vily ve Vídeňské ulici.

Postup obžaloby kritizoval i zmocněnec společnosti Ondřej Lichnovský. „Zákaznický kmen je v obžalobě popisován jako fiktivní, tedy neexistující. Následně je ale v žalobě připuštěno, že se něco prodávalo. Nerozumím tomu, obojí není možné,“ sdělil.

Státní zástupce Jan Beránek nechtěl po skončení jednání situaci komentovat, je ale přesvědčený, že pokračování případu mu dá za pravdu. Soud bude pokračovat v druhé polovině ledna, kdy jsou nařízené tři dny k výslechu nemalého množství svědků.

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