Soud potvrdil exhokejistovi Kuncemu tři a půl roku za smrt spolujezdkyně

Nyní se olomoucký krajský soud ztotožnil s rozšířeným odůvodněním dřívějšího rozsudku okresního soudu, kam před časem případ vrátil po Kunceho odvolání.

Teď už bývalý hokejista proti verdiktu možnost odvolání nemá. Jedině by mohl podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Zda této možnosti využije, nechtěl Kunceho advokát zatím předjímat.

Když krajský soud minule případ vrátil zpátky na okresní soud, upozornil, že soudci nižší instance musejí zvážit, kolik předpisů Kunce vlastně porušil.

„Podle napadeného rozsudku došlo k hrubému porušení povinností řidičem, což ale nebylo odůvodněno. Podle judikatury je potřeba alespoň tří porušení předpisů, v tomto případě se ale jednalo o dvě - řízení pod vlivem alkoholu a nepřiměřenou rychlost,“ zdůvodnil tehdy rozhodnutí krajského soudu předseda senátu Bohuslav Mierva.

Nyní se již po přezkoumání celé věci senát krajského soudu k původnímu rozsudku okresního soudu přiklonil.

„Judikatura se posouvá a dnes už skutečně není rozhodující počet porušení pravidel, ale intenzita,“ vysvětlil krajský soud své čtvrteční rozhodnutí. Kuncemu tak potvrdil trest 3,5 roku ve vězení a zákaz řízení na 6 let.

Zároveň krajský soud přiznal odškodnění švagrovi mrtvé ženy ve výši 192 tisíc korun. Rodina se domáhala i peněz pro kmotřence zabité spolujezdkyně, to však soud zamítl s odůvodněním, že chlapec je příliš malý a nevznikla mu tak aktuální újma.

Z účtenek se podařilo zjistit, kolik toho dvojice vypila

Při úplně prvním verdiktu poslal olomoucký okresní soud Kunceho za mříže na tři roky a osm měsíců. Poté však do rozhodování soudu zasáhl fakt, že se oproti prvnímu projednávání podařilo ze získané účtenky z osudného večera zjistit, kolik toho dvojice vypila a svědek popsal, v jakém stavu odcházela z baru. Žena byla podle něj zjevně opilá, ale komunikovala a chůzi zvládala bez cizí pomoci.

„V souladu se zásadou in dubio pro reo (při pochybnostech se rozhoduje ve prospěch obžalovaného, pozn. red.) rozhodl soud o spoluvině poškozené, která usedla do vozu se silně opilým řidičem. Bylo proto nutné to zohlednit v souladu s rozhodnutím krajského soudu a určené náhrady nemajetkové újmy proto byly redukovány. To nicméně nijak nebrání rodině, aby se o své další nároky přihlásila v občanskoprávním řízení,“ podotkla loni na podzim soudkyně Michaela Burešová.

Bývalý hokejista měl zaplatit přes dva a půl milionu korun na odškodném za zničené auto a také dodržet šestiletý zákaz řízení.

Na „padesátce“ jel silně opilý přes 120 kilometrů v hodině

Kunce, který v roce 1990 odešel hrát hokej do Německa a má na kontě více než stovku startů za reprezentaci spolkové republiky a přes sedm stovek zápasů v tamní nejvyšší soutěži, kde také jednou získal mistrovský titul, havaroval se sportovním mercedesem 8. prosince v mírné zatáčce na začátku Wolkerovy ulice, které předchází rovinka tvořená Brněnskou ulicí.

Zdemolované auto začalo po nárazu hořet. Ještě před příjezdem hasičů požár zlikvidoval kolemjedoucí řidič ručním hasicím přístrojem. Podle znaleckého posudku jel Kunce ve chvíli, kdy ztratil nad vozem kontrolu, rychlostí přes 120 kilometrů v hodině.

Při nárazu do betonového sloupu podle znalce neměla spolujezdkyně šanci přežít. A to bez ohledu na to, zda byla připoutána, nebo ne, o čemž se po nehodě spekulovalo na sociálních sítích a vzhledem ke značnému poničení auta se to nepodařilo s jistotou prokázat.

Kunce po havárii skončil v olomoucké fakultní nemocnici se středně těžkými zraněními, rozbor krve odhalil 2,63 promile alkoholu. Při dotazech soudkyně na osudný večer ale uváděl, že si vzpomíná jen na drobné střípky. O množství vypitého alkoholu vypověděl, že měl několik malých piv a společně se zemřelou ženou vypili šestnáct panáků koňaku.

Kunce u okresního soudu v říjnu 2018: