V listopadu byl otevřen západní obchvat Olomouce v podobě nové části D35, v prosinci v jeden den následovaly úseky D55 mezi krajským městem a Krčmaní a hlavně poslední chybějící část D1 kolem Přerova.
„Efekt dálnice má, aut v obci výrazně ubylo. Je to bezpečnější a pro místní komfortnější. Bohužel, z dálnice jde hluk, a to i tam, kde byl předtím klid, strašně se to nese. Chceme to řešit. Máme také rozjednané nápravy škod, pokračovat budeme na jaře,“ zhodnotila například starostka Krčmaně na Olomoucku Eva Sztwioroková (nez.).
Škodami má na mysli třeba to, že při navážení těžkých strojů na stavbu utrpěly mostky a stavbaři také využívali místní polní cesty.
„Teď je z toho tankodrom. Věřím, že dohodu najdeme, přinejhorším bychom se soudili,“ dodala starostka a sousedním Kokorům doporučila cesty za humny raději zavřít.
Právě kolem nich povede navazující úsek D55 Kokory–Přerov. Pak bude dálnice mezi Olomoucí, Přerovem a jihem Moravy kompletní.
Expert: Je nutné jít s dobou a dálnic se nebát
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má v plánu stavbu zahájit letos. „Obchvaty hodnotíme velmi pozitivně, a proto intenzivně pokračujeme v přípravě dalších podobných staveb,“ uvedl mluvčí olomoucké krajské správy ŘSD Miroslav Mazal.
„Vyvedení nejen tranzitní dopravy mimo zastavěná území přináší řadu benefitů, které převažují nad možnými negativy, i když plný efekt obchvatů někteří jedinci připouští až s odstupem času. Kromě zvýšení kvality života v obcích prokazatelně ubývá nebezpečných dopravních situací, což je žádoucí jev každé naší stavby,“ doplnil Mazal.
Jezdit raději po dálnici než „po staré“ doporučuje i krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. Pro některé konzervativní či například starší řidiče to sice může být velká změna, není se ale čeho obávat.
„Dobře víme, že jakákoli směrově oddělená komunikace, to znamená, že mezi dopravními proudy jsou svodidla, je to nejbezpečnější, co můžeme na silnicích vidět. Je zbytečné jezdit oklikou a dálnicím se vyhýbat, nebojme se jich. Z Přerova do Olomouce je navíc celá zadarmo a kolem Olomouce se bezplatný celý úsek nachází od Olympie až ke Globusu,“ motivoval šoféry Charouz.
„Kdo není zvyklý, musí si osahat, jak se jezdí v odbočovacím či připojovacím pruhu a jak se najíždí na dálnici, protože to k dnešní době patří. Blíží se dálniční spojení do Prahy přes Pardubice a je nutné jít s dobou. Platí to i pro starší generaci, kterou k tomu vybízím na školeních,“ dodal koordinátor BESIP.
Ve špičce nešlo přejít cestu
Tři nové kilometry dálnice D35 na západě Olomouce sloužily řidičům už v létě, šlo ale o provoz v omezeném režimu, protože ještě nebylo hotové napojení na okraj města, kde dříve dálnici přerušoval nechvalně známý kruhový objezd.
Následující čtyři měsíce proto hodně aut volilo jízdu přes Křelov-Břuchotín, odkud pokračovala ve směru na Litovel po krajské silnici souběžné s dálnicí.
„Předtím v obci nešlo ve špičce přejít cestu, teď už se provoz snížil, ale záleží, co přinese letní období. Celkově je zatím trochu předčasné to hodnotit, neboť obchvat u nás ještě není zcela dokončený. Zbývá napojit část bývalé dálnice na silnici u Břuchotína. Tam máme obavy z nárůstu dopravy,“ popsal starosta Křelova-Břuchotína David Šafář (STAN) stavbu, jež už začala a má skončit v květnu.
Zmíněná spojka sice nabídne řidičům rychlejší cestu, na níž Křelov úplně minou, sjedou ale do zatáčky u Břuchotína, kde třeba loni v listopadu při čelní srážce dvou aut zahynula patnáctiletá dívka a dalších sedm lidí bylo zraněno, z toho tři vážně.
„Bojíme se, aby tam nevznikaly rizikové dopravní situace. Zatím se nám nepodařilo vyjednat konkrétní řešení, třeba pevný radar. Máme tam aspoň orientační měřič, upozorňujeme na něj pomocí figuríny policisty. První ale někdo ukradl a druhou posprejoval. Nikoho tím přitom neomezujeme,“ řekl starosta Šafář k úseku se zatáčkou, kde je rychlost snížená na 70 kilometrů v hodině.
Na „kratší“ cestě je ve skutečnosti víc překážek
Asi největší úlevu zažívá Přerov, jenž bez dokončené D1 roky trpěl zahlcením dopravou. I tady ale mnohdy jezdí lidé zbytečně po zvyku. Dálnice odvádí tranzit mimo město, kolony ale stále vznikají kvůli zbytečnému sjíždění aut od Olomouce do Předmostí.
„Přitom je tam 19 přechodů, devět křižovatek a tři kruháče. Doporučuji proto využívat mimoúrovňovou křižovatku Sever, jež je bez poplatku, a estakádu Polní, kde jsou 2+2 pruhy. Provoz je stabilnější a cesta asi o třetinu rychlejší,“ srovnal dvě trasy mezi dálnicí a centrem města náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).
Rovněž u nového úseku D1 se navíc řeší stížnosti na hluk. Například obyvatelům přerovské místní části Dluhonice vadí rámus způsobovaný auty při přejíždění mostních závěrů, tedy inženýrských součástí mostu, jež překrývají dilatační spáru mezi nosnou konstrukcí a opěrou.
Dluhoničtí kvůli tomu kontaktovali krajskou hygienickou stanici a požadují snížení rychlosti na tomto problematickém úseku dálnice do doby, než technici odstraní příčinu zvýšené hlučnosti.
Předseda místního výboru Dluhonice Oldřich Boráň upozornil na to, že při příznivých povětrnostních podmínkách protihlukové stěny na dálnici plní svůj účel, když se ale vítr obrátí, je hluk z provozu na dálnici slyšet. Na rámus z nové dálnice si stěžují též lidé z nedalekých Vinar.
ŘSD prověří rázový hluk už tento týden, velké měření hluku z celého nového úseku D1 pak plánuje na jaře, až bude vhodné počasí pro certifikované měření. Rovněž řeší problémy s mobilním signálem.
„V případě prokazatelného překročení limitů jsme připraveni řešit dodatečná protihluková opatření,“ podotkl mluvčí Mazal.
