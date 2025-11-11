Hromadná nehoda se stala před 05:00 na 253. kilometru D35 mezi exity Křelov a Unčovice. Levý pruh je kvůli nehodě neprůjezdný a policisté odklánějí dopravu přes sjezd na Slavonín. Na místě zasahují jednotky IZS.
Hromadná nehoda na D35 u Olomouce. Bouraly kamiony, dodávka i osobní vůz
Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách
Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...
Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili
Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...
Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm
Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...
Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství
Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...
Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení
Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...
Na železničním koridoru u Přerova srazil vlak člověka, nehoda zastavila provoz
Na železničním koridoru mezi Přerovem a nedalekými Prosenicemi srazil v pondělí odpoledne osobní vlak muže. Při nehodě se zranil, postarali se o něj zdravotníci. Kvůli incidentu byl v úseku zastaven...
Ponor do hlubin splašků. Hasiči vytáhli z nádrže čističky utopené čerpadlo
Trénink, který je zároveň zásahem. Ideální scénář cvičení si naplánovali potápěči hasičského sboru Olomouckého kraje, když se ponořili do hlubin bazénů čistírny odpadních vod v Olomouci-Nových...
Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru
Obětí sobotní nehody u Křelova-Břuchotína na Olomoucku je 15letá dívka. 22letý řidič vozu, v němž cestovala, vjel do protisměru. Při srážce utrpělo zranění dalších sedm lidí. Nehodu nyní vyšetřuje...
Byl jako šílený, mluvil s popelnicí. Vandal v Jeseníku podle svědků vytáhl i nůž
Vysoké škody na autech i vchodech do bytových domů zanechal vandal, který ve čtvrtek řádil v Tylově ulici v Jeseníku. Lidi, kteří ho pronásledovali, podle svědků dokonce ohrožoval nožem. „Ještě v...
Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho
Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...
Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii
Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu...
Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené
Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...
Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm
Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...
Poutníci i výletníci získali u polských hranic nové útočiště, faru v Travné
Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště v Rychlebských horách. Faru v Travné na Jesenicku má od ledna ve výpůjčce organizace Brontosaurus Slezsko a spolu s...
ŘSD do prosince vymění porušený mostní závěr na I/35 vedoucí Olomoucí
Důležitá silnice I/35 ve Velkomoravské ulici v Olomouci, kterou projede tisíce aut denně, přišla kvůli opravám mostu o jeden jízdní pruh. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyměňuje poškozený závěr...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili
Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...
Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách
Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...