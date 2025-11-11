Hromadná nehoda na D35 u Olomouce. Bouraly kamiony, dodávka i osobní vůz

  6:35
Dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí v úterý brzo ráno zastavila nehoda několika vozidel, informovalo Národní dopravní informační centrum. Podle prvních informací se tam srazily dva kamiony, dodávka a osobní automobil. Na místě zasahují záchranáři, podle informací silničářů jsou na místě zranění. Kolony se zpočátku tvořily v obou směrech, situaci komplikuje mlha.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Hromadná nehoda se stala před 05:00 na 253. kilometru D35 mezi exity Křelov a Unčovice. Levý pruh je kvůli nehodě neprůjezdný a policisté odklánějí dopravu přes sjezd na Slavonín. Na místě zasahují jednotky IZS.

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Na železničním koridoru u Přerova srazil vlak člověka, nehoda zastavila provoz

Ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Přerovem a nedalekými Prosenicemi srazil v pondělí odpoledne osobní vlak muže. Při nehodě se zranil, postarali se o něj zdravotníci. Kvůli incidentu byl v úseku zastaven...

10. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  20:37

Ponor do hlubin splašků. Hasiči vytáhli z nádrže čističky utopené čerpadlo

Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na...

Trénink, který je zároveň zásahem. Ideální scénář cvičení si naplánovali potápěči hasičského sboru Olomouckého kraje, když se ponořili do hlubin bazénů čistírny odpadních vod v Olomouci-Nových...

10. listopadu 2025  17:18

Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Obětí sobotní nehody u Křelova-Břuchotína na Olomoucku je 15letá dívka. 22letý řidič vozu, v němž cestovala, vjel do protisměru. Při srážce utrpělo zranění dalších sedm lidí. Nehodu nyní vyšetřuje...

10. listopadu 2025  13:44

Byl jako šílený, mluvil s popelnicí. Vandal v Jeseníku podle svědků vytáhl i nůž

Zadržený pachatel v Jeseníku poškodil více než desítku aut i několik vchodů...

Vysoké škody na autech i vchodech do bytových domů zanechal vandal, který ve čtvrtek řádil v Tylově ulici v Jeseníku. Lidi, kteří ho pronásledovali, podle svědků dokonce ohrožoval nožem. „Ještě v...

10. listopadu 2025  11:21

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...

10. listopadu 2025

Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii

Sněžná děla začala na Dolní Moravě vyrábět technický sníh 13. listopadu.

Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu...

10. listopadu 2025

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

Poutníci i výletníci získali u polských hranic nové útočiště, faru v Travné

Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště...

Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště v Rychlebských horách. Faru v Travné na Jesenicku má od ledna ve výpůjčce organizace Brontosaurus Slezsko a spolu s...

9. listopadu 2025  6:07

ŘSD do prosince vymění porušený mostní závěr na I/35 vedoucí Olomoucí

Jednu z nejvíce vytížených komunikací v Olomouckém kraji – silnici I/35 čeká...

Důležitá silnice I/35 ve Velkomoravské ulici v Olomouci, kterou projede tisíce aut denně, přišla kvůli opravám mostu o jeden jízdní pruh. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyměňuje poškozený závěr...

8. listopadu 2025  7:22

