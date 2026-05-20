Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Autor:
  15:14
Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem projížděla při návratu z výcviku.

Hned několik oznámení o Škodě Felicia jedoucí po D46 z Prostějova na Brno, ovšem v nesprávném směru, zaznělo na tísňové lince krátce před úterní čtrnáctou hodinou.

„Operační důstojník ihned informoval všechny dostupné hlídky a shodou okolností se právě tou dobou z Brna vraceli z výcviku po této dálnici olomoučtí policisté. Ti auto během chvíle zastavili poblíž 16. kilometru u obce Vranovice – Kelčice,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté umožnili šestaosmdesátiletému šoférovi, aby svůj vůz otočil správným směrem, a poté ho doprovodili k nejbližšímu sjezdu, kde s ním jeho přestupek začali řešit.

„Senior uvedl, že omylem v Prostějově najel na dálnici do opačného směru. Celá situace ho velice mrzela a dodal, že auto doma zaparkuje a už s ním nevyjede. Řidič, který nebyl pod vlivem alkoholu, za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5 500 korun a navíc si připsal šest trestných bodů,“ uzavřel Hejtman.

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
18. května 2026  13:31

