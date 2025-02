Obce u D35 dál odmítají odpočívky pro kamiony, chtějí klid i ochranu půdy

Po dnešním jednání politiků vládních stran, zástupců radnic, zemědělců i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude koncem února následovat schůzka ministerstva dopravy a ŘSD. Výsledkem může být i úprava legislativy, která by umožnila využití a rozšíření současných parkovišť.

Současný návrh počítá s místem pro 155 nákladních aut, sedm desítek osobních vozů, autobusy a karavany. Plánované jsou dlouhodobě ve dvou variantách. Jedna uvažuje o umístění mezi Lošticemi a Moravičany na Šumpersku na dvanácti hektarech, druhá je v katastru litovelské místní části Unčovice po obou stranách dálnice.

Radnice doufaly, že změnu přinese přepracovaná dokumentace EIA posuzující vliv záměru na životní prostředí, což se však nestalo. Zcela bez odezvy pak zůstal dopis vládě odeslaný před třemi lety.

„Teď je to nicméně poprvé, kdy nás někdo vyslyšel. Jde nám o to, aby se někdo zamyslel nad tím, zda by nešly využít brownfieldy nebo stávající parkoviště s volnými kapacitami a nedělaly se zábory uprostřed polí. Snad by mohlo dojít ke změně,“ věří starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová (nez.).

„Kdybychom my jako město chtěli v územním plánu zabrat takový prostor, nikdo nám to nepovolí. Ale když přijde stát a udělá křížek do krajiny, problém to není,“ posteskla si.

Ideálně do brownfieldu či na méně cennou půdu

Ačkoli podle zákona stavba vzniknout může, obyvatelé i samosprávy by podobná velkokapacitní parkoviště raději viděli dál od zástavby, současně však nikoliv na poli.

„U nás je odpočívka například připravovaná nedaleko hřbitova, rádi bychom zachovali pietu místa. Jedna věc jsou zákony, druhá, že tu bydlí lidé. Investorovi by změny možná přidaly pár roků, ale stavba tu potom bude sto let,“ řekl litovelský starosta Viktor Kohout (nez.).

Kamionovou dopravu omezovat nechce a ví, že dokončení dálnice avizované státem na rok 2029 přivede na střední Moravu násobně víc aut. Jako možnost vidí řešení, které vzešlo z jednání s poslanci.

„V žádném případě si nechceme hrát na aktivisty a bránit rozvoji infrastruktury. Naší představou je přesunout součást dálnic ideálně do brownfieldu nebo na půdy s nižší bonitou,“ uvedl poslanec z Litovelska Karel Smetanova (KDU-ČSL), člen výboru pro životní prostředí a zemědělského výboru.

„Zatím jsou tu ale různé legislativní bariéry, protože ne každé parkoviště pro kamiony může být bráno jako odpočívka a zatím se tedy do těchto kapacit zahrnout nemůže,“ dodal. Pokud jde o schválení zákonných úprav, je podle něj „za pět minut dvanáct“.

ŘSD slibuje, že se námitkami bude zabývat

Jednání se dnes zúčastnil i ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL) z Přerovska. Jako alternativy zmínil plochy severně od Loštic, případně lokality již vyňaté ze zemědělského půdního fondu, například v okolí Nemilan na jižním obchvatu Olomouce.

„Už jsou tam připravené sjezdy i nájezdy z dálnice. Nebo v podobných místech bývalé úložiště popílku,“ zmínil Jurečka. Pro lokality by nicméně bylo nezbytné zajistit vodu či elektřinu.

„Výstup z nynějšího jednání je, že do konce února uděláme schůzku na nejvyšší úrovni, požádám ministra dopravy a generálního ředitele ŘSD, aby se s námi sešel,“ řekl Jurečka. Další setkání s komunálními politiky má následovat v březnu.

ŘSD se další diskuzi nebrání. „Veškeré námitky, které padly během jednání, bereme v potaz a budeme s nimi pracovat. Další postup v této věci bude znám po setkání na nejvyšší úrovni mezi generálním ředitelem a panem ministrem,“ uvedl mluvčí olomoucké správy ŘSD Miroslav Mazal.

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a vytvořit severní alternativu přetížené dálnici D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku. Dle studií je pro nákladní auta v úseku D35 mezi Turnovem a Lipníkem nad Bečvou potřeba 1 100 míst pro těžká nákladní vozidla.