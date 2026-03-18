Napojování staré dálnice u Olomouce přinese dva měsíce objížděk, skončí v květnu

Napojení zbytku staré dálnice D35 u Olomouce na krajskou silnici u Křelova-Břuchotína bude znamenat více než měsíční uzavírku. Hotovo může být koncem května. Po loňském dokončení západního obchvatu Olomouce v podobě nového úseku D35 zůstala původní dálnice zaslepená. V současnosti spojuje kruhový objezd u Globusu a sjezdy u Křelova

V místě napojení bývalé dálnice na „starou cestu“ na Litovel už se pohybuje těžká technika, dokončení se neobejde bez omezení provozu.

„Od 9. dubna dojde k úplné uzavírce komunikace II/635 u Křelova-Břuchotína. V tomto úseku bude kompletně odstraněna stávající vozovka a následně budou realizovány nové zemní práce, podkladní a asfaltové vrstvy, krajnice a vodorovné i svislé dopravní značení,“ řekl mluvčí krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.

U Olomouce dále pokračují práce na přilehlé D55 směrem na Přerov.
Podle obecního úřadu potrvá uzavírka do konce května. Řidiče bude navádět přechodné dopravní značení. „Objízdná trasa bude vedena přes Křelov – Horku nad Moravou – Skrbeň a zpět, a to obousměrně po silnicích II/635, III/4465 a III/4466,“ informuje Křelov na webu.

Zprovoznění úseku předpokládá ŘSD na přelomu května a června. „Současně proběhne napojení místní komunikace k rodinným domům na nově budovanou silnici II/635. Těmito úpravami dojde k propojení původní dálnice D35 se stávající komunikační sítí,“ dodal Mazal.

Obec by chtěla pevný radar

Ačkoli nové napojení odvede dopravu mimo Křelov, místní obyvatelé chtějí předejít tomu, aby změna nepřinesla problémy v zatáčce u části Břuchotín.

„Bojíme se, aby tam nevznikaly rizikové dopravní situace. Zatím se nám nepodařilo vyjednat konkrétní řešení, třeba pevný radar. Máme tam aspoň orientační měřič, upozorňujeme na něj pomocí figuríny policisty,“ sdělil starosta Křelova-Břuchotína David Šafář (STAN).

Nyní ještě dělníci na zbytku původní dálnice dělají práce, které umožní počasí, jako je dosypávání krajnic nebo přeložka sdělovacího kabelu telekomunikační společnosti.

18. března 2026  10:30

