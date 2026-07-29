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Z mostu nad D35 někdo házel kameny na auta, jedno i trefil. Policie hledá svědky

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  12:02

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Policie hledá svědky, kteří mohli vidět nebo natočit, jak někdo háže z dálničního mostu nad D35 u Daskabátu na Olomoucku kameny na projíždějící auta. (28. července 2026) | foto: Policie České republiky

Lidem projíždějícím pod dálničním mostem na D35 nedaleko Olomouce hrozilo v úterý odpoledne vážné nebezpečí. Na auta totiž někdo házel kameny a beton. Policie pátrá po svědcích a prosí řidiče o případné záznamy z palubních kamer.

Konkrétní místo leží na 286,3 kilometru dálnice ze směru od Olomouce na Ostravu. „Neznámý pachatel si vymyslel skutečně nebezpečnou ‚zábavu‘. V úterý 28. července v době od 14.10 do 14.18 hodin házel z mostu v katastru obce Daskabát dolů na dálnici kameny a kusy betonu, čímž došlo k ohrožení projíždějících vozidel,“ uvedl mluvčí krajské policie Jaroslav Herzán.

Policie hledá svědky, kteří mohli vidět nebo natočit, jak někdo háže z dálničního mostu nad D35 u Daskabátu na Olomoucku kameny na projíždějící auta. (28. července 2026)

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„Jedno vozidlo bylo dokonce letícím předmětem zasaženo a poškozeno. Jen zázrakem nedošlo k žádnému zranění osob,“ dodal. Fotografie poškozeného vozidla se policie zatím s ohledem na vyšetřování rozhodla nezveřejňovat.

Policie nyní prosí o spolupráci možné svědky, kteří v danou dobu projížděli buď přes uvedený most nebo pod ním. „Zároveň žádáme řidiče, kteří v inkriminovaném čase projížděli místem události a disponují videozáznamem z palubní kamery, aby nám jej poskytli. Mohou tím velmi zásadně pomoci při objasnění tohoto skutku,“ dodal Herzán.

Lidé mohou volat na linku 158.

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Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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