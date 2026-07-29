Konkrétní místo leží na 286,3 kilometru dálnice ze směru od Olomouce na Ostravu. „Neznámý pachatel si vymyslel skutečně nebezpečnou ‚zábavu‘. V úterý 28. července v době od 14.10 do 14.18 hodin házel z mostu v katastru obce Daskabát dolů na dálnici kameny a kusy betonu, čímž došlo k ohrožení projíždějících vozidel,“ uvedl mluvčí krajské policie Jaroslav Herzán.
„Jedno vozidlo bylo dokonce letícím předmětem zasaženo a poškozeno. Jen zázrakem nedošlo k žádnému zranění osob,“ dodal. Fotografie poškozeného vozidla se policie zatím s ohledem na vyšetřování rozhodla nezveřejňovat.
Policie nyní prosí o spolupráci možné svědky, kteří v danou dobu projížděli buď přes uvedený most nebo pod ním. „Zároveň žádáme řidiče, kteří v inkriminovaném čase projížděli místem události a disponují videozáznamem z palubní kamery, aby nám jej poskytli. Mohou tím velmi zásadně pomoci při objasnění tohoto skutku,“ dodal Herzán.
Lidé mohou volat na linku 158.
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Muž házející polena na D1 šel z vazby na léčení, vězení se zřejmě vyhne
Podobný případ řešila policie v kraji například v roce 2015, kdy muž házel z mostů na auta jedoucí po dálnici D1 polena o hmotnosti až dvacet kilogramů.
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