Hluk z dálnice D1 je v normě, estakáda v Dluhonicích přesto dostane speciální kryt

„Proces proběhl standardně během výskytu co nejpříznivějších meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními, součástí měření byl i hluk na dálničních sjezdech a nájezdech včetně nového přivaděče,“ uvedl k měření hluku z ustálené dopravy mluvčí krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.
Dodal, že závěrečné výsledky prokázaly dodržení hygienických limitů v celém úseku dálnice D1 Říkovice–Přerov v denní i noční době.
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Měření nepotvrdilo nadměrný hluk z mostu na D1 u Přerova. Směšné, čílí se místní
Na jaře už ŘSD nechalo měřit hluk na estakádě dálnice D1 u přerovských Dluhonic. Ani tam najatá firma k nelibosti místních obyvatel nezjistila překročení limitů.
Přerov i tak rozhodl uvolnit peníze na zlepšení situace. „Díky nové dálnici si od hlavní tranzitní nákladní dopravy oddechl celý Přerov, ale lidem v Dluhonicích to paradoxně přineslo nové starosti. Na veřejném projednání jsme jim jasně přislíbili, že je v tom nenecháme. Navržená dotace je důkazem, že město drží slovo,“ řekl minulý měsíc náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).
Na protihlukové opatření schválilo zastupitelstvo v červnu přibližně 5,6 milionu korun. „Tyto peníze umožní Ředitelství silnic a dálnic provést technické úpravy, které hluk z mostní konstrukce výrazně utlumí,“ doplnil Navrátil.
Lidé upozorňují hlavně na rázový hluk, který vzniká při přejezdu vozidel přes dilatační závěr estakády. „Připravované opatření se proto soustředí na úpravu samotného mostního závěru, kde hluk vzniká nejintenzivněji. Technické řešení má omezit rázové účinky při přejezdu vozidel a tím i nepříjemné zvukové projevy. Realizaci zajistí Ředitelství silnic a dálnic jako vlastník dálniční stavby,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje města Pavel Gala.
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Boj proti hluku sílí. Dálnici by mohl ztišit speciální vak, snížit rychlost nestačí
Tento postup teď potvrdilo i ŘSD, které nechá upravit prostor kolem mostního závěru. „Vybrané opatření je navrženo ve formě akustického krytu, který kopíruje příčný spád mostu. Dle údajů výrobce tento kryt zakrývá podhled a boky mostního závěru, čímž by mělo dojít k výraznému tlumení impulzního zvuku,“ řekl mluvčí Mazal.
Utlumení uhradí město Přerov, o následnou údržbu se bude starat ŘSD. „Aktuálně probíhá výroba akustického krytu a montáž předpokládáme v průběhu měsíce října,“ doplnil Mazal.
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9. dubna 2026