D1 na Moravě blokuje nehoda osobního auta a kamionu, zasahuje i vrtulník

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela vážná nehoda, podle policie se tam srazilo auto s kamionem. řidič osobáku zůstal zakíněný pod návěsem a utrpěl zranění. Na místě přistál i vrtulník zdravotníků, ale odletěl prázdný, protože řidiče musela převést sanitka kvůli tomu, že byl od barev.
ilustrační snímek | foto: ZZS JmK

Před místem nehody se směrem na Prahu tvoří kolony. Nehoda se stala v 10:30 na 299. kilometru dálnice ve směru na Prahu. „Jde o střet osobního auta s kamionem,“ uvedl policejní mluvčí.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je dálnice nyní kvůli vážné nehodě ve směru na Prahu zcela uzavřena.

Řidič osobního auta zůstal po nehodě zaklíněný pod návěsem kamionu. „Před chvíli z místa odletěl vrtulník. Hasičům chvíli trvalo, než vyprostili zraněného řidiče ze zdemolovaného vozu,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

„Jednalo se o řidiče ve středním věku, který zůstal zaklíněný pod kamionem. Byl při vědomí, utrpěl zlomeniny dolních končetin. Jedná se o středně těžká zranění a možná i otřes mozku,“ doplnila mluvčí.

Protože byl řidič ušpiněný od barev, nemohl k dalšímu ošetření odletět. „Kvůli nebezpečí výparů z barev, od kterých byl pacient potřísněný, musel být převezený sanitkou,“ uvedla mluvčí zdravotníků. Podle Mikiskové není jasné, zda barvy převážel řidič ve svém autě, nebo kamion.

„Nehoda se stala na 299 kilometru dálnice D1, která sice leží na území Olomouckého kraje, ale spadá již pod dálniční úsek, který spravují kolegové z Moravskoslezského kraje,“ doplnil policejní mluvčí Hejtman.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

