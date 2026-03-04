Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

,
  11:20
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u Přerova si lidé stěžují hlavně na rány z přibližně kilometr dlouhého mostu. Na jednání v úterý večer zazněl i příslib lepšího pokrytí okolí dálnice mobilním signálem, který se po stavbě dálnice zhoršil.
D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů. | foto: MF DNES

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...
Poslednímu úseku D1 požehnal i kněz.
Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Silničáři otevřeli poslední...
Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Silničáři na Přerovsku...
8 fotografií

Dálnice přechází nad Dluhonicemi po mostě. I přes protihlukové stěny je však provoz patrný také uvnitř domů. „Slyším to i přes zavřené okno v ložnici, a to nemluvím o rachotu a klapání na dvorku. A ten odporný šum – jako by se něco valilo, a ne a ne to přijít,“ popisuje obyvatelka Dluhonic obtěžující hluk ve facebookové skupině místní části.

Další z místních, který má zahradu 200 metrů od dálnice, slyší provoz i přesto, že nový úsek je zčásti zaříznutý v krajině. „Když fouká severní vítr, je to kalamita, při jižním to není tak hrozné. Vůbec se nedivím, že zde mizí zvěř,“ všiml si Petr O.

V úterý se proto místní výbor, obyvatelé, zástupci přerovské radnice a ŘSD potkali v sále kulturního domu v Dluhonicích, aby probrali, jak hlučnost dálnice snížit.

Když fouká, obtěžuje nás hluk. Lidé kritizují nový úsek D1, ŘSD provede měření

„Lidé v Dluhonicích u Přerova si stěžují na hluk z mostu na novém a posledním kusu D1, a navíc je asi třetina Dluhonic bez mobilního signálu. Víme to, omlouváme se, řešíme to,“ uvedl státní podnik později na sociální síti.

Problém je v konstrukci dálničního mostu

„Jádro pudla je mostní závěr na 940 metrů dlouhé estakádě u Dluhonic. Příští týden tam změříme takzvaný impulzní hluk a navrhneme opatření. Velké měření hluku z celého toho úseku D1 uděláme na jaře, až bude vhodné počasí pro certifikované měření, což nám ukládá zákon. Dřív to nejde,“ upozornili správci silnic.

Na zhoršení mobilního signálu upozorňovali lidé už před otevřením dálnice. „Souvisí to pravděpodobně s montáží protihlukových stěn na estakádě D1 v úseku Dluhonic,“ napsal místní výbor v zápise po prosincové schůzi několik dní před uvedením úseku do provozu. Potíže podle nich způsobují i ocelové nosníky.

Protože trvalý vysílač má podle jejich informací přijít nejdříve v roce 2027, požadují co nejdříve alespoň instalaci dočasného mobilního stožáru.

Tím se zabývá telekomunikační společnost CETIN. „Slíbila, že zatím dodá mobilní vysílač, aby signál byl. A později postaví nový pevný vysílač, který signálem pokryje celý nový úsek D1,“ avizovalo ŘSD.

Ve vytipovaných částech trasy nového úseku D1 u Přerova odborníci změřili hlukovou zátěž už před zahájením stavby. „Hodnoty naměřené po zprovoznění dálnice tak budeme mít s čím porovnávat. Například v Dluhonicích jsou umístěny dva měřicí body,“ řekl mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal.

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

V případě prokazatelného překročení limitů je ŘSD připraveno řešit dodatečná protihluková opatření. „Pro tyto situace máme nastaveny efektivní postupy, je však nutné vyčkat na výsledky certifikovaných měření,“ dodal Mazal.

Stavba desetikilometrové části dálnice D1 z Přerova do Říkovic začala po dvou desítkách let příprav a soudních sporů v prosinci 2022 a stála téměř sedm miliard korun. Dokončena byla loni v prosinci, tedy o tři měsíce dříve oproti plánu.

Nový úsek odvedl z Přerova velkou část tranzitní automobilové dopravy a bude i výrazným impulzem pro hospodářský rozvoj regionu. Stavba nejstarší a nejdelší tuzemské dálnice začala před 58 lety. Dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice je po otevření posledního chybějícího úseku u Přerova kompletní.

19. prosince 2025
