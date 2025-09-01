ŘSD finišuje s přípravou stavby D55 na Přerovsku, vybralo i archeology

Na stavbě dálnice D55 z Olomouce do Kokor a zpět se už stavaři zkraje srpna pustili do betonáže.
„Míchačky se vystřídaly jedna za druhou z důvodu betonáže nepřehlédnutelného ekoduktu a hlavní trasy, kde už probíhají také dilatační řezy (spáry) proti praskání vozovky při změnách teplot. Stavba pokračuje dle harmonogramu a bude zprovozněna letos v prosinci,“ naznačil Miroslav Mazal z ŘSD.
Na úseku mezi Kokory a Přerovem už podle ŘSD Dopravní a energetický stavební úřad již zahájil řízení o povolení stavby.
„Pro dálnici D55 z Kokor do Přerova máme vykoupeno 95 % pozemků trvalého záboru a v září plánujeme zahájení záchranného archeologického výzkumu,“ poznamenal Mazal.
Nový úsek naváže v Přerově na D1, v Kokorech na úsek D55 z Olomouce, který se otevře letos.
|
Rudý jako Golden Gate Bridge. Nový most v Napajedlích získává svůj výrazný oblouk
ŘSD již zároveň dokončilo dvě větší soutěže na přípravu celého území. Záchranný archeologický průzkum za 51 milionů korun provede Archeologické centrum Olomouc.
„Zakázku na přípravu území pro archeology a vybudování konsolidačního násypu budoucí vysokorychlostní tratě získala za 23,5 milionu korun společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby,“ uvedl Mazal.
V soutěži bylo jedenáct uchazečů. „Aktuální odhadovaná cena stavby je 2,197 miliardy korun. ŘSD zatím soutěž na zhotovitele nevypsalo, je ale již odevzdán koncept zadávací dokumentace,“ doplnil.
Příprava D55 z Kokor do Přerova byla komplikovaná a nabrala zhruba dvouletý skluz. Soud totiž při projednávání žaloby obce Rokytnice prohlásil za neplatné územní rozhodnutí na tento projekt. Nejvyšší správní soud však v roce 2021 rozhodnutí krajského soudu zrušil. Obec Rokytnice se posléze dohodla s úřady a ŘSD na kompenzacích za stavbu dálnice D55, která povede v její blízkosti, a žalobu stáhla.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz