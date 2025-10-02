ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

Autor: ,
  15:34
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo stavební povolení na druhou polovinu dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem. Do konce letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této šestikilometrové části, stavba má začít příští rok. Na síti X o tom informoval ředitel ŘSD Radek Mátl.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Úsek naváže na rozestavěnou část dálnice mezi Olomoucí a Kokory, která bude zprovozněna v závěru letošního roku. Zprovoznění navazujícího úseku do Přerova plánuje ŘSD v roce 2029.

„Dopravní a energetický stavební úřad (DESU) vydal rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a zároveň o povolení záměru stavby D55 Kokory – Přerov. Na stavbu aktuálně probíhá majetkoprávní příprava a byl zahájen archeologický výzkum,“ uvedl Mátl, podle něhož už se státu podařilo vykoupit 98 procent pozemků trvalého záboru.

Dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, jež spojuje Přerov s Olomoucí přes několik obcí. Vesnicemi nyní denně projede až 20 tisíc aut a frekventovaná silnice je místem častých nehod.

ŘSD finišuje s přípravou stavby D55 na Přerovsku, vybralo i archeology

Předloni na jaře zahájená stavba osmikilometrové části mezi Olomoucí a Kokory přijde na 1,95 miliardy korun, navazující úsek do Přerova bude měřit šest kilometrů a jeho stavba má stát 2,2 miliardy.

Příprava D55 z Kokor do Přerova byla komplikovaná a nabrala zhruba dvouletý skluz. Soud totiž při projednávání žaloby obce Rokytnice prohlásil územní rozhodnutí za neplatné. Nejvyšší správní soud ale v roce 2021 verdikt krajského soudu zrušil. Rokytnice se navíc posléze dohodla s úřady a ŘSD na kompenzacích za stavbu dálnice a žalobu stáhla.

1. září 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo stavební povolení na druhou polovinu dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem. Do konce letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této...

2. října 2025  15:34

Osmnáctiletý muž kvůli urážce zosnoval vraždu, za ubodání soka mu hrozí 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, kde ve starém kravíně našla policejní hlídka mrtvého jednatřicetiletého...

2. října 2025  12:16,  aktualizováno  12:59

Vodit hráče za ručičku? Už nechci. Šéf Sigmy o chodu klubu i vztazích s fanoušky

Premium

Unikátní fotbalová cesta. Nenápadný hybatel olomoucké Sigmy Aleš Škerle je s hanáckým celkem spjatý už od mládí, kdy si ho vyzobli z rodné Třebíče. Prošel mládeží, přes B-tým se vypracoval v...

2. října 2025

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

2. října 2025

Hodiny trpěli ve tmě, hrozil čtyřsetmetrový pád, líčí hasič záchranu dělníků z tubusu

Premium

Když loni v červnu vyjížděli hasiči ze Šumperka k zásahu v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, byla to už ostrá akce. Jen týden předtím tam totiž pouze nacvičovali. Za jejich...

1. října 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  1.10 15:03

Podvodnice cílila hlavně na muže, vylákala z nich miliony. Soud jí uložil podmínku

Za podvodné vylákání více než 12 milionů korun od dvou desítek poškozených olomoucký krajský soud uložil jednatřicetileté Soně Zapletalové podmíněný trest. Nařídil jí také uhradit škodu lidem, kteří...

1. října 2025  10:31

Machovský se usadil v Olomouci. Konečně nežijeme jako kočovný cirkus, těší ho

Loni přišel jako last minute posila. Kvůli zranění brankáře Branislava Konráda si hokejová Olomouc narychlo sehnala Matěje Machovského, gólmana se zkušenostmi z KHL, Finska či Sparty. Trefa. Fanoušci...

1. října 2025  10:26

Oblíbené výlovy rybníků se blíží, kapři letos v Olomouckém kraji nepodraží

Podzimní čas výlovů se blíží a lidé z Olomouckého kraje se mohou těšit na tradiční akce a bohatou nabídku. A rybáři mají dobrou zprávu, protože nezdraží.

1. října 2025  9:11

Obecní byty i rychlá železnice. Co přinesou volební sliby Olomouckému kraji

Hospodaření státu, mezinárodní otázky, výdaje na obranu a mnoho dalších zásadních témat se teď probírá v celém Česku jako předehra toho, že v pátek a sobotu lidé vyberou nové poslance. Volby ovšem...

1. října 2025  4:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Investujte do fondů, pomozte mi s léčbou. Podvodnice z lidí vylákala 12 milionů

Olomoucký krajský soud začal projednávat případ Soni Zapletalové, která podle obžaloby z více než dvou desítek lidí podvodně vylákala přes 12 milionů korun. Žena, které hrozí pět až deset let vězení,...

30. září 2025  14:57

Sanaci benzenu u Hustopečí převezme podnik Diamo, na jezeře už lze opět rybařit

Sanaci pozemků po únorové havárii vlaku s toxickým benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku převezme od 1. listopadu státní podnik Diamo. Po jednání vlády o tom informoval ministr životního...

30. září 2025  13:31

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.