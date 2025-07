Stejná nehoda na zavřené části D35. Po najetí do haldy štěrku se převrátil další vůz

Tovačovka bojuje o záchranu. Železniční trati hrozí kvůli nízké vytíženosti zrušení

Část železnice z Kojetína do Tovačova na Přerovsku se ocitla v ohrožení. Objevila se totiž na seznamu tratí Správy železnic (SŽ), kde by mohl skončit provoz. Lidé by tak přišli o sezonní jízdy přes...