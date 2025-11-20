O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

Autor: ,
  12:12
V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici už v létě v omezeném režimu, teď ovšem začíná běžný dálniční provoz. A hlavně se může napojit i doprava z krajského města, což zásadně ulehčí život okolním obcím.
ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a menší zátěž pro obce. (20. listopadu 2025) | foto: ČTK

U Olomouce dále pokračují práce na přilehlé D55 směrem na Přerov.
Slavnostní akt před otevřením spojky na západním obchvatu D35. (20. listopadu...
ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...
„Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 tisíc aut denně, kvůli...
9 fotografií

Od konce července jezdila auta po nové části obchvatu sníženou rychlostí jedním pruhem v každém směru. Když tam minulý týden ráno za husté mlhy přejela dodávka do protisměru, skončil manévr pro řidiče tragicky. Policisté řešili tři dopravní nehody během pár desítek minut, jednu smrtelnou. Teď experti očekávají, že široká dálnice podobným situacím zamezí.

„Plnohodnotné otevření v části Křelov – Slavonín výrazně zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu v daném úseku. Dojde totiž k odstranění velmi nebezpečného nehodového místa, kterým byl v minulosti výrazný levotočivý směrový oblouk v úrovni letiště na přivaděči,“ sdělil mluvčí krajské policie Libor Hejtman k lokalitě, kde se v minulosti staly smrtelné srážky.

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

A nejde o jediné pozitivum. „Na okružní křižovatce u Globusu ve směru jízdy od Ostravy už nebude docházet k velmi dlouhým kolonám vozidel, které se zde denně tvořily,“ poznamenal Hejtman k otevření nové mimoúrovňové okružní křižovatky na dálnici D35 nad obchodní zónou.

Auta z okraje Olomouce to k ní budou mít přibližně půl kilometru. S napětím zprovoznění mimoúrovňové křižovatky vyhlížejí i v Křelově-Břuchotíně a dalších obcích ležících na krajské cestě směrem na Litovel, po níž si nyní řidiči zkracovali cestu.

„Je to pro nás teď nesmírná zátěž, protože mezi třetí a čtvrtou hodinou tu skoro nepřejdete, pohyb přes silnici je vysoce nebezpečný,“ popisoval nedávno starosta Křelova–Břuchotína David Šafář (STAN).

Dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice začíná nabírat skluz, ŘSD uveřejnilo nový termín

Ohledně snížení provozu je i s otevřením skeptický, policie či BESIP nicméně předpokládají, že lidé zvolí pohodlnou cestu po dálnici raději než přes vesnice.

„Dojde k výraznému zklidnění dopravy na silnici druhé třídy v obcích Křelov–Břuchotín a Příkazy, protože vozidla jedoucí z Olomouce po Pražské ulici už nemusejí absolvovat jízdu po této objízdné trase, která je v současnosti velmi intenzivně využívána v obou směrech,“ avizoval policejní mluvčí.

Expert: Projeďte si křižovatky

Stejně to vidí i krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. „V jízdě po staré cestě souběžné s dálnicí nevidím smysl, D35 je oproti tomu moderní a bezpečná. Očekávám od řidičů, že si zvyknou jet po okružní křižovatce a vyrazit na dálnici. Zároveň všem doporučuji, aby si nové křižovatky v klidu projeli, podívali se, kde jsou odbočky či připojovací pruhy,“ vyzval šoféry.

I na „staré cestě“ u Břuchotína zasahovali před dvěma týdny záchranáři kvůli nehodě, srážku aut řízených mladými muži nepřežila dospívající dívka. Místní obyvatelé se peticí už předtím domáhali snížení rychlosti, protože rovný úsek vybízí k překračování limitů, ačkoliv mu předcházejí zatáčky a uprostřed je napojení obytné zástavby.

Náklady na více než tříkilometrovou dálniční novostavbu jsou cca 900 milionů korun bez DPH. (20. listopadu 2025)

„Místo teď budeme velice bedlivě sledovat s dopravní policií a s krajským úřadem. Snížení rychlosti ale za mě není řešení, spíše zvýšený dohled policie, případně lepší dopravní značení,“ sdělil Charouz.

Novou mimoúrovňovou křižovatku může v budoucnu doplnit ještě rameno do nedalekých Topolan, případně do olomouckého Neředína. Blíže ke stavebním úpravám je ale rondel u Globusu, z něhož by měla v příštích letech vést silnice do Řepčína a k železárnám.

Už se jezdí, pomohla smlouva o urychlení stavby

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustilo provoz na západním obchvatu D35 ve čtvrtek dopoledne, bezprostředně po odstranění přechodného dopravního značení. „Definitivně tak zanikla kolizní lokalita i místo častého zdržení u kruhového objezdu k nákupnímu centru,“ informovalo ŘSD.

Původní termín otevření byl přitom až na jaře příštího roku. ŘSD ale se stavebními firmami uzavřelo dodatek smlouvy o urychlení stavby. Náklady na více než tříkilometrovou dálniční novostavbu jsou cca 900 milionů korun bez DPH.

Západní obchvat D35 Křelov – Slavonín otevřel ve čtvrtek 20. listopadu 2025

Západní obchvat D35 Křelov – Slavonín otevřel ve čtvrtek 20. listopadu 2025

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Na dokončení západního obchvatu Olomouce čekali řidiči osmnáct let. Důvodem jeho provizorního svedení k nákupnímu centru byly spory o vedení trasy na území Křelova. Nyní tak vzniká nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou mimo město Olomouc. Jízda po něm bude od Holice až k novému sjezdu do města bez poplatku, tedy stejně jako dosud.

„Zprovozněním této druhé etapy jsme dokončili obchvat Olomouce, který unese vysoké intenzity nejen tranzitní dopravy. Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 tisíc aut denně, kvůli tomu vznikaly kolony, které by díky dálnici měly zmizet. Tímto úsekem vznikl nepřerušeny tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou,“ řekl při otevření úseku generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nejvíc mi vadí profesionální brániči dálnic, nedá se s nimi domluvit, říká šéf ŘSD

Původní silnici I/35 spolu se starým mimoúrovňovým křížením u Křelova ŘSD přeřadí do kategorie komunikací nižších tříd.

Na Olomoucku a Přerovsku finišuje stavba dalších dvou dálničních úseků. První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokorami na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. V ten den automobily poprvé vyjedou také na dokončený úsek dálnice D1 u Přerova, který odkloní značnou část dopravy z tohoto okresního města.

Spojení Olomouc – Liberec na konci dekády

Celá dálnice D35, která spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc, má být dokončena v roce 2029 či 2030. Zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD staví. Ministerstvo dopravy vybírá koncesionáře PPP projektu na poslední dva úseky mezi Opatovcem a Mohelnicí, stavba by měla začít příští rok.

Stav dálnice D35 k 5. září 2025

„Závěr letošního roku je ve znamení dokončování celé řady dálničních projektů, které dálniční síť prodlouží o dalších 66,7 kilometru. Zdaleka nejvíc jich bude právě na D35, kde se kromě druhé etapy mezi Křelovem a Slavonínem otevřou další čtyři úseky v souhrnné délce 32,7 kilometru,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle končícího ministra se výrazně zrychlila příprava celé zbývající části D35. „Díky tomu bude D35 hotová do pěti let a stane se alternativou k přetížené D1,“ dodal Kupka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během...

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikovala provoz

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala...

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil....

Žena bodla partnera, ten si vymyslel neznámého útočníka. Policie lež odhalila

V rodinném domě v brněnském Komíně pobodal dvacetiletý mladík muže a dvě ženy.

Kriminalisté z Olomouckého kraje obvinili ve čtvrtek sedmatřicetiletou ženu z pokusu o vraždu. Podle kriminalistů na svého o třináct let mladšího partnera zaútočila v úterý ráno, muž svoji družku...

20. listopadu 2025  9:42

Člověk zjistí, že řeší nepodstatné věci, říká koordinátorka onkologické péče

„Když vidím všechny ty příběhy, lidi s šátky na hlavě, mladé i staré, maminky,...

Přestože moderní medicína umí takřka zázraky a dokáže stále více vážných onemocnění s úspěchem léčit, diagnóza rakovina patří k největším strašákům. Většinou lidí dokáže tak otřást, že i do té doby...

20. listopadu 2025  5:57

Olomouc už má vánoční stromek, rozsvítí se v neděli. Letos putoval z Přerovska

Olomoucké náměstí bude letos zdobit 52letá jedle.

A už stojí. Dominantou Horního náměstí v Olomouci bude letos v období adventu takřka dvacetimetrová jedle stříbrná. Město ji rozsvítí v neděli v 18 hodin, čímž zahájí tradiční vánoční trhy....

19. listopadu 2025  18:30

Žádné polehčující okolnosti. Za brutální vraždu bezdomovce dostal mladík 18 let

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Za letošní brutální vraždu ve vybydleném domě na periferii Olomouce dostal čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč osmnáct let ve vězení. Trest mu ve středu uložil olomoucký krajský soud, zohlednil přitom, že...

19. listopadu 2025  15:32

Na Prostějovsku v noci hořela střecha rodinného domu, obyvatelé včas utekli

Šest jednotek hasičů likvidovalo požár rodinného domu v Seloutkách na...

Škodu přibližně dva miliony korun způsobil požár rodinného domu v Seloutkách na Prostějovsku. Plameny v noci na úterý zasáhly střechu objektu, oheň likvidovalo šest jednotek hasičů. Při požáru nebyl...

19. listopadu 2025  14:54

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

19. listopadu 2025  11:03,  aktualizováno  13:21

Oko Carebota odhalí i rakovinu plic. AI ve Šternberku pomáhá zachraňovat životy

Primářka RDG oddělení Nemocnice AGEL Šternberk MUDr. Jindřiška Judasová...

Třiasedmdesátiletý muž spadl ze žebříku a skončil na urgentu s frakturou žeber. Lékaři na rentgenovém snímku pacienta okamžitě odhalili velkou zlomeninu v pravé části hrudníku, umělá inteligence však...

19. listopadu 2025  5:54

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Valašská společnost historických kolejových vozidel získala Tuláka z depa...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 11. 23:27

Prolezeš? Studentská výzva v Olomouci stále láká, pověrčivým hrozí vysoká pokuta

Mariánský sloup z osmnáctého století je dominantou Dolního náměstí v Olomouci....

Olomoučtí strážníci opakovaně řeší situace, kdy studenti při zkouškovém období prolézají oválným otvorem uprostřed Mariánského sloupu na místním dolním náměstí. Vede je k tomu pověra, že splnění této...

18. listopadu 2025  16:13

Adventní trhy pro všechny, ale postupně. V Olomouci připravují tématické dny

Pohled na olomoucké Horní náměstí s adventními trhy a vánočním stromem, kterým...

Gastronomii, kulturu i ojedinělé místo u řeky Moravy propojí letos nový koncept vánočních trhů na olomoucké náplavce. Během čtyř prodloužených adventních víkendů čekají návštěvníky koncerty, loutkové...

18. listopadu 2025  15:04

„Stokilová má jistou výhodu.“ Osteoporóza ohrožuje stále mladší ženy, varují lékaři

Premium
Místo, kde dlouhá stehenní kost přechází v kloubní hlavici kyčelního kloubu,...

Lékaři důrazně varují před alarmujícím trendem. Osteoporóza už neohrožuje jen seniorky. Říká se jí tichý zloděj kostí a většina lidí o ní neví do chvíle, než prodělají první zlomeninu. Ta přitom může...

18. listopadu 2025

Schizofrenika soudí za brutální vraždu bezdomovce, mrtvý měl rozdrcený obličej

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Krajský soud v Olomouci začal v úterý ráno projednávat brutální vraždu mezi bezdomovci z letošního května. Obžalovaný Karel Mazáč podle spisu napadl v neobydleném domě v olomoucké čtvrti Nové Sady...

18. listopadu 2025  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.