Před otevřením poslední části D1 opravují nedaleký úsek, čeká se nárůst provozu

Zhruba 190 milionů korun investuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní do oprav části D1 ve směru od Vyškova na Kroměříž. Důvodem je chystané otevření posledního úseku dálnice mezi Říkovicemi a...

Prostějovskému kinu Metro 70 začala Barbora Kucsa Prágerová šéfovat krátce po studiích a za téměř devět let z něj vykřesala úspěšnou instituci, která se dlouhodobě drží v top desítce...

Soud jeho čin označil za vraždu s rozmyslem. Spícího spolubydlícího bodl Ladislav Horák nožem do krku, pak dusil a nakonec bývalý drážní domek, kde spolu oba žili, zapálil. Přesto už dříve trestaný...

Prostějovská radnice rozhodla, že do části rušné Plumlovské ulice poblíž centra, kde je po rekonstrukci v roce 2019 užší silnice, nově nepustí cyklisty. Město rozhodnutí zdůvodňuje snahou o větší...

Olomouc v Evropské lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Sedm let pohárového půstu je pryč, fotbalisté Sigmy Olomouc si zase zahrají v Evropě. Triumf v domácím poháru je zařadil přímo do play off Evropské ligy, ve kterém je čeká lepší z dvojice Malmö - FC...