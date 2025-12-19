Po téměř šedesáti letech konečně hotovo. Silničáři zprovozní poslední úsek D1

  11:21aktualizováno  11:31
Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České republice. Silničáři v poledne otevřou poslední úsek D1 na Přerovsku. Páteřní tuzemská dálnice tak bude po dlouhých 58 letech výstavby definitivně dokončená. Už dopoledne ve stejné okrese zároveň uvedli do provozu novou osmikilometrovou část dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokorami.
Na D55 se od pátku 19. prosince 2025 jezdí i mezi Olomoucí a Kokory. | foto: MF DNES

„Nový úsek D1 výrazně pomůže odlivu nákladní dopravy z Přerova zároveň zklidní provoz na D46, protože většina aut se z Brna do Ostravy dostane právě po D1,“ konstatoval nový ministr dopravy Ivan Bdenárik (SPD).

Ten na mítinku s novináři také řekl, že úsek kolem Přerova chce nechat bez poplatku. Dokončení posledního úseku znamená kompletní zhotovení nejstarší a nejdelší dálnice v Česku, která má dohromady 371 kilometrů.

Odkloní nová D55 tranzit? Názory se liší

Otevření dalšího úseku se dočkala i dálnice D55. „D55 představuje klíčové spojení pro střední, jihovýchodní a jižní Moravu, které odvede dopravu z přetížené silnice I/55,“ prohlásil Bednárik.

Dálnice D55 je přeložkou silnice I. třídy, která přes několik obcí spojuje Přerov s Olomoucí. Denně tudy projede až dvacet tisíc aut. Navazující úsek Kokory – Přerov by se měl začít stavět příští rok. Úsek už má stavební povolení a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, pozemky již má stát vykoupené. Archeologické průzkumy mají skončit v první půlce roku 2026.

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

Velkým lokálním přínosem nové části dálnice je, že míjí vesnici Krčmaň. Jak při zahájení stavby uvedla předloni starostka Eva Sztwioroková, řidiči tam nedodržují rychlost, předjíždějí v nepřehledných úsecích a nerespektují semafor. Jelikož pro osobní auta bude nový úsek zatím bezplatný, změna na hustotě provozu se projeví.

Na D55 se od pátku 19. prosince 2025 jezdí i mezi Olomoucí a Kokory.

„Neočekáváme, že například doleva na Olomouc bude možné odbočit u nás hned, ale úlevu očekáváme. Hodnotit budeme v lednu, až bude obvyklejší provoz. Nicméně máme informace, že vozidla nad 3,5 tuny budou chtít využívat neplacený úsek po silnici první třídy přes naši obec,“ řekla v pátek starostka.

„Zkoušeli jsme připomínkovat vyhlášku k mýtu, bohužel jsme neuspěli, protože to nikde jinde v Česku zatím není, že by se mýto někde odpouštělo. Naší možností je buď, že by se ministerstvo rozhodlo náš úsek první třídy zpoplatnit a nebo musíme počkat, než se převede silnice první třídy pod kraj a potom by byla možnost dát na ni omezení kamionům od 12 tun,“ dodala Sztwioroková.

ŘSD ale nemá o odklonění tranzitu pochybnosti. „Jsem absolutně přesvědčený, že nákladní dopravy se obec zbaví, takové výsledky máme z celé republiky,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

