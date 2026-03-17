Údržba cyklostezek je v zimě tristní, štve cyklisty. Prioritou jsou cesty, namítá město

S blížícím se jarem bere v Olomouci čím dále více lidí kolo i na cesty do práce nebo do školy. Ti, kteří jezdili pravidelně i v zimě, opět bojovali za lepší úpravu cyklostezek. V operačním plánu Olomouce jsou zatím uvedené trasy spojující střed města s jeho okraji. Cyklisté opakovaně upozorňují, že zatímco na vozovky a chodníky postupně vyjíždí technika odklízet sníh, cyklostezky nebo pruhy pro kola zůstávají neprohrnuté.
ilustrační snímek | foto: Milan Hrabský

Zmrzlý sníh se pak na těchto komunikacích drží i v době, kdy už jsou jiné cesty holé, vadí cyklistům.

„Nejsme škarohlídové, co se pustí do technických služeb a města hned, jak nasype. Chápeme, že reakce na aktuální počasí prostě trvá. Ale údržba chodníků i cyklostezek je dlouhodobě spíše tristní,“ kritizovali v zimě stav povrchů lidé z iniciativy Do práce na kole Olomouc na Facebooku.

„Prioritu v protahování mají silnice a auta. Tento smutný přístup odnášejí nejen cyklisté, ale především chodci, senioři, lidé na vozíku. Je nutné se začít bavit o prioritách zimní údržby. Diskutovat, zda by to šlo lépe,“ apelovali cyklisté.

Úklid sněhu se řídí důležitostí míst. „Technické služby mají operační plán zimní údržby, kde je stanoveno, jak postupovat, co se uklízí dříve, co může ‚počkat‘. Máme 333,5 kilometru veřejných komunikací, 272 zastávek MHD a další plochy, které je třeba upravit tak, aby byly schůdné,“ řekla minulý měsíc primátorka Miroslava Ferancová (ANO) v pořadu Otevřená radnice.

Uvedla, že jako první čety odklízejí chodníky před školami a školkami, zastávky, chodníky před veřejnými budovami a tam, kde chodí nemocní či zdravotně postižení.

„Samostatné cyklostezky se udržují pouze v případě, jsou-li zařazeny do operačního plánu zimní údržby. Jednorázová zimní údržba se provádí pouze, když napadne hodně sněhu, na základě rozhodnutí směnového dispečera a pouze se souhlasem vedoucí odboru dopravy, případně stanoveného zástupce,“ sdělil mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.

Jednorázovou údržbu zajišťuje stroj a má podobu pruhu o maximální šířce 1,8 metru bez posypu.

Ve třech mapových přílohách operačního plánu na webu Technických služeb města Olomouce jsou jako udržované vyznačené úseky cyklostezek, po nichž lze jet z okraje Čechových sadů k železárnám, od tržnice k Baumaxu či k Pavelkově ulici směr Bystrovany a nebo ze Smetanových sadů do Nemilan.

O něco lépe se jezdí na kole v zimě v Uničově, který má dlouhodobě mezi městy nad deset tisíc obyvatel podle hodnocení nejlepší infrastrukturu pro cyklisty v Česku.

„Stezky se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty jsou čištěny v celé své šířce, ostatní chodníky minimálně v šířce 1,5 metru,“ uvádí rozpis zimní údržby z konce roku 2023. Udržovaných chodníků bylo tehdy přes 20 kilometrů, cyklostezek přes 18 kilometrů. Schůdnost chodníků a cyklostezek musí být zabezpečena v době od pěti do 24 hodin.

Obchvat ano, ale ať mi nezničí zahradu a vilu! Muž chce změnu trasy, ŘSD to odmítá

Vila se zahradou ve Šternberku od tamního stavitele Oswalda Vetha z počátku 20....

Tomáš Kubálek je motorkář a impozantní rodinnou vilu se zahradou ve Šternberku od tamního stavitele Oswalda Vetha z počátku 20. století, která stojí na konci Jívavské ulice pod velkou zatáčkou, znal...

