Žena s pěti promile sedla na kolo a skončila v nemocnici, nehodu řeší policie

Autor:
  12:57
Silně opilá šestatřicetiletá žena nezvládla jízdu na kole a havarovala poblíž obecního úřadu v obci Újezd u Uničova na Olomoucku. Přivolaní policisté ženě naměřili 4,75 promile alkoholu v dechu. Při pádu z kola se zranila a skončila v nemocnici.

Šestatřicetiletá žena havarovala na kole. Nadýchala téměř pět promile alkoholu. (26. dubna 2026) | foto: PČR

Ke karambolu došlo v neděli okolo desáté hodiny večerní na zdánlivě bezpečné cyklostezce.

„Podle zjištěných informací šestatřicetiletá cyklistka nepřizpůsobila rychlost jízdy především svým schopnostem, najela na obrubník a upadla na zem,“ informovala v úterý policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Žena při pádu utrpěla zranění, a proto musela zamířit na ošetření do nemocnice do Šternberka. „Žena policistům nadýchala 4,75 promile,“ zdůraznila Skoupilová.

Podle jejich slov policisté nyní nehodu šetří jako přestupek v dopravě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.