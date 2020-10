Cyklisty zastaví u Prostějova malé bludiště, kvůli jejich bezpečnosti

Podél lesoparku Hloučela, který je nejbližší zelenou oázou u Prostějova, už několik let vede asfaltová cyklostezka. Využívají ji nejen milovníci kol nebo bruslí, ale i sportovci, maminky s kočárky nebo běžní Prostějované.



Na poslední úsek před Mostkovicemi všichni čekají dlouhé roky. Ačkoli obec stavbu dokončila již v létě, cyklostezka dodnes není zkolaudovaná a Mostkovice musí doplňovat další a další bezpečnostní prvky.

Trasa totiž kříží frekventovanou silnici z Prostějova směrem na Vícov, Stražisko a dál na Konici.

Před pár dny tak na konci cyklostezky přibylo zábradlí, které tvoří miniaturní bludiště. Pokud se chce cyklista dostat přes silnici a pokračovat už po normálních cestách přes Mostkovice směrem na Plumlovskou přehradu, musí zastavit a šikanou se protáhnout.

„Cykloturisté moc rádi nebudou. Vidím to jako krajní řešení tam, kde nic jiného dělat nejde, aby se vyšlo vstříc požadavkům na bezpečnost,“ poznamenal krajský cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.

Za novinku mohou stále přísnější předpisy

Předpisy jsou podle něho čím dál přísnější a podobná šikana je například u Litovle nebo na Liberecku, kde cyklostezka na bývalé železniční trati rovněž přechází přes silnici.

„Občas se z komára dělá velbloud, ale toto opatření cyklistu prakticky zastaví. Víc už se pro bezpečnost udělat nedá,“ dodal cyklokoordinátor. Jiná možná opatření jsou podle jeho slov příliš nákladná. Třeba nadjezd přijde na desítky milionů korun.



Starosta Mostkovic Jaroslav Peška potvrdil, že se inspiroval podobným zábradlím u Litovle. „Viděl jsem to tam, tak jsme to byli konzultovat na policii, ta to schválila, minulý týden jsme to donatírali a znovu požádali o kolaudaci,“ popsal starosta.

Zábradlí však nebylo jediným dodatečným bezpečnostním opatřením. Už dřív se rychlost v místě přechodu cyklostezky snížila na 50 kilometrů v hodině a obec musela doplnit také zákaz předjíždění nebo plnou čáru.

„Policie nám dala několik podmínek, které jsme museli splnit. V průběhu stavby totiž přišlo několik změn. Původně se měla silnice už v letošním roce opravovat, mluvilo se například o ostrůvku, my jsme to však s cyklostezkou předběhli. Na policii se pak vyměnili lidé, a než bude vyřešená oprava silnice, do té doby tam budou tyto bezpečnostní prvky,“ vysvětlil starosta.

Na nadjezd obec podle něho nemá peníze, uvažovalo se i o vedení cyklostezky pod blízkým mostem těsně vedle Hloučely, ale ukázalo se, že most je nízký a musel by se zvedat.

Dlouhé čekání na kolaudaci cyklisty nezastavilo

V současné době na poslední úsek trasy až do kolaudace cyklisté oficiálně nesmí, i když řada z nich na zákaz nedbá.



„Lidé si na zákaz samozřejmě stěžují, protože se na cyklostezku velmi těší. Naše vize je taková, že jedna cyklostezka, po které by se mohlo jezdit i na bruslích, by měla v budoucnu propojit Prostějov až s Podhradským rybníkem za Plumlovskou přehradou,“ naznačil starosta Peška.

„Vzhledem k tomu, že jsme trasu u Hloučely připravovali od roku 2013, tak doufám, že teď to půjde rychleji,“ podotkl Peška.

Na pokračování trasy už obec má územní rozhodnutí a hned po kolaudaci chce začít s další etapou výstavby přes Mostkovice.

Poslední asi kilometr dlouhý úsek cyklostezky okolo Hloučely přišel na necelých šest milionů korun, přičemž 70 procent byla dotace z Evropské unie. V minulosti tudy vedla úzká, klikatá, ale romantická stezka mezi stromy těsně podél vody.

Plumlovskou přehradu chceme napojit na Prostějov

„Chceme obec Mostkovice a celou Plumlovskou přehradu napojit na Prostějov, aby lidé měli bezpečnou cestu, a ne úzkou cestičku. Je logické, že z asfaltové cyklostezky, která už Hloučelou vede, nebudeme pokračovat mlatovou stezkou, ale opět asfaltem,“ popsala už v minulosti místostarostka Mostkovic Jitka Vánská.

Z druhé strany už okolo Plumlovské přehrady směrem k letnímu kinu nad Mostkovicemi začalo cyklostezku budovat město Plumlov. Do provozu by ji chtělo uvést na jaře příštího roku.

Zdejší radnice spolu s Mostkovicemi a majitelem hotelu Zlechov nedávno opravili také starou asfaltovou cestu na druhém břehu nádrže, takže na rekreanty příští rok nečeká jen nová cyklostezka u přehrady, ale i opravená silnice, takže nádrž budou moci po asfaltu pohodlně objet dokola.