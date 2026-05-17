Ke stávajícím trasám letos nabízí Koordinátor Krajského dopravního integrovaného systému Olomouckého kraje nové trasy na linkách 345 a 439. „Nabídnou skvělá spojení s krásnými místy v okolí, jako jsou například zámek v Náměšti na Hané, Velký Kosíř, hrad Helfštýn, Hranickou propast či Zbrašovské aragonitové jeskyně,“ shrnuje krajská organizace.
Obě linky jezdí od května. Číslo 439 vyráží každou sobotu z Olomouce přes Lutín a Drahanovice do Konice. Linka 345 míří z Olomouce přes Daskabát a Lipník nad Bečvou do Hranic.
Z Prostějova na Bouzov i do Moravského krasu
Vyrazit do oblíbených turistických lokalit autobusem mohou i cyklisté z Prostějova. Každou sobotu od začátku dubna jezdí autobusy s vozíky pro kola na trase Prostějov – Olomouc – Sobáčov – Mohelnice – Bouzov. V provozu budou do 26. září.
O nedělích a svátcích lze využít spoj Prostějov – Plumlov – Drahany – Rozstání – Baldovec – Jedovnice, který bude jezdit do 28. září.
Přívěsný vozík za autobusem uveze až 20 jízdních kol včetně šesti elektrokol. Cestující si mohou jízdenky koupit i předem v informační kanceláři dopravce FTL ve Svatoplukově ulici nebo na internetu.
V červnu se v jízdních řádech objeví i trasy Prostějov – Protivanov – Boskovice (konečnou zastávkou pro cyklisty bude Buková) a Prostějov – Buková – Protivanov. Cyklopřívěsy dopravce připojí k běžným autobusovým spojům.
„Provoz těchto linek je plánován od 6. června do 28. září v souladu se schválenými jízdními řády,“ uvedla mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
Město podpoří cyklobusy 441 tisíci korunami. „Cyklobusy jsou mezi obyvateli Prostějova i návštěvníky regionu dlouhodobě velmi oblíbené. Umožňují pohodlně vyrazit za cyklistikou do atraktivních lokalit Drahanské vrchoviny, Moravského krasu nebo okolí Bouzova. Město proto jejich provoz pravidelně podporuje, protože jde o službu, která přispívá k rozvoji turistiky i aktivního trávení volného času,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jiří Pospíšil.
Provozované trasy se v minulém roce setkaly podle radnice s pozitivním ohlasem a lidé linky hojně využívali. Loni je pro výlety od dubna do října směrem na Jedovnici a Bouzov využilo 1 168 cestujících.
Z Hané cyklobusem až na Bumbálku
Cyklistickou sezonu obohatí i provoz oblíbeného cyklobusu z Přerova na Bumbálku, který bude jezdit o víkendech od 6. června do 27. září. Ranní spoj bude odjíždět v 7:30 hodin z přerovského autobusového nádraží a zamíří přes Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm až na hřebeny Beskyd. Zpět se autobus vydá z Bumbálky v 16 hodin. Ve směru tam zastavuje také na Horní Bečvě.
Služba je určena nejen cyklistům, ale i pěším turistům. Autobus nabízí čtyřicet míst pro cestující a umožňuje přepravu až čtyř desítek kol, z toho maximálně deseti elektrokol. „Jízdenky s místenkou je možné zajistit předem v prodejní síti dopravce Arriva, ať už online nebo osobně na autobusovém nádraží. V případě volné kapacity si je cestující mohou zakoupit i přímo u řidiče,“ doplnila Margita Považanová z přerovského magistrátu.
Dodala, že loni službu využilo téměř dvanáct set cestujících, kteří s sebou přepravili stovky kol včetně elektrokol. Přerov na provoz cyklobusu přispívá každoročně částkou až 250 tisíc korun.