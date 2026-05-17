Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nové trasy cyklobusů do Konice i Hranic. Svézt se lze v létě také do Beskyd

Ondřej Zuntych
  5:30
Novou nabídku cyklobusů mohou využít zájemci na linkách z Olomouce do Konice a z Olomouce do Hranic. Svézt se s kolem je možné i na Bouzov nebo přes Plumlov do Jedovnice. Od června začnou jezdit i spoje z Prostějova na Boskovicko nebo z Přerova na hřebeny Beskyd. Nabídku loni využily stovky cyklistů. Přívesy uvezou i elektrokola.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Ke stávajícím trasám letos nabízí Koordinátor Krajského dopravního integrovaného systému Olomouckého kraje nové trasy na linkách 345 a 439. „Nabídnou skvělá spojení s krásnými místy v okolí, jako jsou například zámek v Náměšti na Hané, Velký Kosíř, hrad Helfštýn, Hranickou propast či Zbrašovské aragonitové jeskyně,“ shrnuje krajská organizace.

Obě linky jezdí od května. Číslo 439 vyráží každou sobotu z Olomouce přes Lutín a Drahanovice do Konice. Linka 345 míří z Olomouce přes Daskabát a Lipník nad Bečvou do Hranic.

Z Prostějova na Bouzov i do Moravského krasu

Vyrazit do oblíbených turistických lokalit autobusem mohou i cyklisté z Prostějova. Každou sobotu od začátku dubna jezdí autobusy s vozíky pro kola na trase Prostějov – Olomouc – Sobáčov – Mohelnice – Bouzov. V provozu budou do 26. září.

O nedělích a svátcích lze využít spoj Prostějov – Plumlov – Drahany – Rozstání – Baldovec – Jedovnice, který bude jezdit do 28. září.

Olomoucký kraj cyklistům zaslíbený. Milník 500 kilometrů stezek je na dosah

Přívěsný vozík za autobusem uveze až 20 jízdních kol včetně šesti elektrokol. Cestující si mohou jízdenky koupit i předem v informační kanceláři dopravce FTL ve Svatoplukově ulici nebo na internetu.

V červnu se v jízdních řádech objeví i trasy Prostějov – Protivanov – Boskovice (konečnou zastávkou pro cyklisty bude Buková) a Prostějov – Buková – Protivanov. Cyklopřívěsy dopravce připojí k běžným autobusovým spojům.

Vydejte se na cyklovýlet po Olomoucku. Čeká vás šest tras plných krás

„Provoz těchto linek je plánován od 6. června do 28. září v souladu se schválenými jízdními řády,“ uvedla mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Město podpoří cyklobusy 441 tisíci korunami. „Cyklobusy jsou mezi obyvateli Prostějova i návštěvníky regionu dlouhodobě velmi oblíbené. Umožňují pohodlně vyrazit za cyklistikou do atraktivních lokalit Drahanské vrchoviny, Moravského krasu nebo okolí Bouzova. Město proto jejich provoz pravidelně podporuje, protože jde o službu, která přispívá k rozvoji turistiky i aktivního trávení volného času,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jiří Pospíšil.

Provozované trasy se v minulém roce setkaly podle radnice s pozitivním ohlasem a lidé linky hojně využívali. Loni je pro výlety od dubna do října směrem na Jedovnici a Bouzov využilo 1 168 cestujících.

Z Hané cyklobusem až na Bumbálku

Cyklistickou sezonu obohatí i provoz oblíbeného cyklobusu z Přerova na Bumbálku, který bude jezdit o víkendech od 6. června do 27. září. Ranní spoj bude odjíždět v 7:30 hodin z přerovského autobusového nádraží a zamíří přes Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm až na hřebeny Beskyd. Zpět se autobus vydá z Bumbálky v 16 hodin. Ve směru tam zastavuje také na Horní Bečvě.

Vzhůru na Lysou horu. Výletníci se na vrchol dostanou třikrát týdně i autobusem

Služba je určena nejen cyklistům, ale i pěším turistům. Autobus nabízí čtyřicet míst pro cestující a umožňuje přepravu až čtyř desítek kol, z toho maximálně deseti elektrokol. „Jízdenky s místenkou je možné zajistit předem v prodejní síti dopravce Arriva, ať už online nebo osobně na autobusovém nádraží. V případě volné kapacity si je cestující mohou zakoupit i přímo u řidiče,“ doplnila Margita Považanová z přerovského magistrátu.

Dodala, že loni službu využilo téměř dvanáct set cestujících, kteří s sebou přepravili stovky kol včetně elektrokol. Přerov na provoz cyklobusu přispívá každoročně částkou až 250 tisíc korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

Nové trasy cyklobusů do Konice i Hranic. Svézt se lze v létě také do Beskyd

ilustrační snímek

Novou nabídku cyklobusů mohou využít zájemci na linkách z Olomouce do Konice a z Olomouce do Hranic. Svézt se s kolem je možné i na Bouzov nebo přes Plumlov do Jedovnice. Od června začnou jezdit i...

17. května 2026  5:30

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Konec prasečího teroru. Sele zahrádkáři chytili do pasti ze salátu a palet

Toulavé sele, které ničilo úrodu, už chytili

„Zahrádkáři mohou slavit. Dnešním dnem je konec teroru a nastává klid a mír,“ glosoval šéf Záchranné zvířecí stanice v Bílé Lhotě-Pateříně u Litovle na Olomoucku Ondřej Csik úspěšný odchyt...

16. května 2026  13:32

Do služby s detektorem kovů. Strážníci v Šumperku jimi kontrolují dětská hřiště

Městská policie v Šumperku kontroluje dětská hřiště detektory kovů.

I zdánlivě upravené dětské hřiště může skýtat nejrůznější nástrahy a předměty, které mohou být pro děti nebezpečné. Šumperští strážnici se proto rozhodli dětská hřiště pravidelně monitorovat...

16. května 2026  7:59

Procesy při obnově po povodních se táhnou, stěžují si obce. Nabízejí, co by pomohlo

Následky povodní v Jeseníku. (18. září 2024)

Starostové povodněmi poničeného Jeseníku, Mikulovic a České Vsi v pátek kritizovali složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po katastrofálních záplavách...

15. května 2026  18:30

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  15. 5. 16:37

Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Sele vietnamského prasete trápí litovelské zahrádkáře, kterým ničí záhony. (6....

Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a...

15. května 2026  16:36

Vážná nemoc mu ničí kosti, je na vozíku. Navzdory tomu David studuje doktorát

Premium
David Pham žije s vzácnou nemocí mukopolysacharidóza. Dnes studuje na doktorát....

Přestože téměř každou zkoušku zkraje bakalářského studia skládal na druhý nebo třetí pokus, nevzdal se. Dnes David Pham, který žije s vzácnou nemocí, úspěšně prochází studiem na Univerzitě Palackého...

15. května 2026  15:30

Kdysi tu trénovala Čáslavská. Šumperk připomíná olympioničku pohybovou hrou

Na desáté výročí úmrtí olympioničky Věry Čáslavské jí v Šumperku věnovali...

Šumperk netradičně připomíná československou olympioničku Věru Čáslavskou. Speciální pohybovou hrou pro malé i velké odkazuje na období, kdy se sportovní gymnastka připravovala v roce 1968 ve městě...

15. května 2026  14:46

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Přehlídka láká na špičkové umělce. Divadelní Flora vzdá hold Havlovi

Představení Oidipus Utopia Činoherního studia Ústí nad Labem a Lachende Bestien...

Věhlasné Maxim Gorki Theater Berlin, švýcarská scéna Bühnen Bern nebo německý soubor Schauspielhaus Bochum, který se s inscenací Jak udělat deal od nizozemského režiséra Waltera Barta postará o...

15. května 2026  11:59

Prostějovská škola koupila robota. Předvádění děti nadchlo, při pádu ho litovaly

To je on. Robot Booster, který bude na základní škole Q v Prostějově pomáhat s...

Prostějovská Základní škola Q zařadila do výuky humanoidního robota Boostera. Děti se na něm učí základy robotiky, programování a práce s umělou inteligencí. Tento unikátní projekt, za nímž stojí...

14. května 2026  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.