Řidička na křižovatce přehlédla cyklistu, po střetu do něj narazilo další auto

Ranní cesta do práce skončila tragicky pro cyklistu na Hranicku. Tomu jednak nedala přednost řidička, která do křižovatky vjížděla z vedlejší silnice, ale po střetu s ní do něho ještě narazilo i další auto.