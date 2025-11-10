Ponor do hlubin splašků. Hasiči vytáhli z nádrže čističky utopené čerpadlo

Jiří Černý
  17:18
Trénink, který je zároveň zásahem. Ideální scénář cvičení si naplánovali potápěči hasičského sboru Olomouckého kraje, když se ponořili do hlubin bazénů čistírny odpadních vod v Olomouci-Nových Sadech. Ve speciálních maskách pro zásahy v kontaminovaném prostředí pomohli vyměnit nefunkční čerpadlo v nádrži plné splašků.
Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na...

Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na čističce odpadních vod v Olomouci. (10. listopadu 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na...
Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na...
Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na...
Hasiči se speciálním vybavením a unikátní přilbou při výcviku na čističce...
„Že jsou tam, kde nikdo být nechce? Dali se k potápěčům a tak jsou zkrátka tam, kde je bezpečnostní sbor potřeba,“ hlásí mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balážová.

Se speciální přilbou tak hasiči v minulém týdnu absolvovali ponor v prostředí, které nese znaky HAZMAT (neboli HAZardous MATerials) a jde o potápění v nebezpečných látkách nebo kapalinách kontaminovaných různými patogeny či chemikáliemi. S jakými se setkají na čističce asi netřeba detailně rozebírat. V jiném vybavení by pohyb ve splašcích byl ohrožujícím.

Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na čističce odpadních vod v Olomouci. (10. listopadu 2025)
Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na čističce odpadních vod v Olomouci. (10. listopadu 2025)
Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na čističce odpadních vod v Olomouci. (10. listopadu 2025)
Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na čističce odpadních vod v Olomouci. (10. listopadu 2025)
Zásah v takto nepříjemných podmínkách není pro zelenáče. „Samozřejmě na používání Hazmat přilby musí projít školeními a dělají to naši zkušení potápěči, nováček to zřejmě hned dělat nebude. Ale oni počítají s tím, že jdou do nějakého rizika. Je to ale stále nejvyšší ochrana potápěče, co existuje,“ dodala mluvčí Lucie Balážová.

Samozřejmostí po takovém zásahu je následná dekontaminace obleku. Celé cvičení však nebylo jen pro nabrání cenné praxe. „Naši potápěči zároveň při této příležitosti pomohli provozovateli čistírny vyprostit zpod hladiny nefunkční čerpadlo, které bylo následně nahrazeno novým kusem,“ doplňuje Balážová.

Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na...
Hasiči se speciálním vybavením a unikátní přilbou při výcviku na čističce...

Práci jim ztěžovala silně biologicky znečištěná voda a nulová viditelnost. Potápěč si tak musel nejprve na břehu nastudovat, jak je zařízení technicky řešené, aby jej pod hladinou mohl v naprosté tmě demontovat. „Nejnáročnější je na tom úplná tma, ve které musíte pracovat. Potápěči se zde orientují jen podle hmatu a v prostředí, kde nikdy předtím nebyl,“ dodává.

I samotná přilba je unikátní pro takovéto zásahy. „Při výcviku jsme opět otestovali nejen speciální přilbu z nerezu, která váží téměř 15 kilogramů, ale také kufr s ovládacím zařízením, kterým s potápěčem v nebezpečném prostředí komunikujeme a zároveň mu regulujeme přívod vzduchu,“ přibližuje průběh mluvčí.

Česla přehrady, led i jištění lezců

I když je cvičení spojené s reálnou pomocí unikátní, nejde o úplně ojedinělou věc. „Na Plumlovské přehradě jsme například taktéž v prostředí úplné tmy spravovali česla. Byl to také výcvik, který je zároveň tak trochu zásahem. Zabíjíte dvě mouchy jednou ranou. Byli jsme tak i například u Přerova na další čistírně odpadních vod. Jsme rádi, že se do toho můžeme potopit, protože je to výzva v prostředí, do kterého se jinak nedostanou. Při povodních by se jich ale také nikdo neptal, kdyby se na čističce něco stalo,“ připomíná mluvčí.

Hasiči se speciálním HAZMAT vybavením a unikátní přilbou při výcviku na...

Potápěčská skupina hasičů z Olomouckého kraje je opěrným bodem pro zásahy na území šesti krajů: Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického a Královehradeckého.

Potápěči zasahují zejména v případech záchrany života. Jde například o osoby tonoucí nebo probořené do ledu, různé pády do vodních toků, záchranu potápěčů, vyhledávání utonulých a pohřešovaných osob v součinnosti s policií, vyhledávaní a vyzvedávání předmětů a vozidel za pomoci zdvihacích vaků a jeřábů nebo zajištění lezecké skupiny při práci nad vodní hladinou.

