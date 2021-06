Litovel se po letech zbaví zápachu z kalů, cukrovar začne stavět čističku

„Někdy je zápach dost silný. Nedá se vůbec větrat. Když otevřu balkon, jako bych stál přímo u toho,“ svěřil se mladík na sídlišti v blízkosti cukrovaru. Podobně reagovali i další.

Brzy by se tato situace měla zlepšit. Společnost Litovelská cukrovarna se chystá investovat do stavby nové čistírny odpadních vod, náklady by neměly podle odhadů překročit padesát milionů korun.

Litovelská radnice na svých webových stránkách informuje, že stavba by měla začít v létě. Záměr už schválili krajští úředníci z odboru životního prostředí a zemědělství.

„Vyčištěním všech vzniklých odpadních vod v průběhu kampaně a krátce po ní se zamezí tvorbě zápachu a jeho úniku do okolí dnešních cukrovarských nádrží,“ stojí v rozhodnutí krajského úřadu ke stavbě.

Zdroj nesnesitelného pachu začne být eliminovaný za hlavní kampaně, tedy přibližně od poloviny září do půlky ledna.

Ředitel litovelského cukrovaru Václav Řehák uvedl, že momentálně probíhá výběrové řízení na stavební část čistírny odpadních vod.

Kalová pole

S nepříjemným odérem žijí obyvatelé v Litovli roky. „Zápach je z kalových polí naproti cukrovaru. Do těch odtéká voda s hlínou využívaná při zpracování řepy. V průběhu roku hlína sedimentuje, a když je voda odčerpána, zemina se vytěží, nechá se vyschnout a zemědělci si ji odvezou zpátky na pole. Zápach pochází ze zahnívajících organických zbytků v hlíně,“ psaly Litovelské noviny v roce 2012.

Přesto jsou všechny hodnoty v normě. „Cukrovar má nad sebou kontrolní orgány, Česká inspekce životního prostředí tam jezdí několikrát za rok. Neprokázalo se, že by tam došlo k výraznému porušování nějakých předpisů. V cukrovaru se snaží zápachu zamezit dostupnými možnostmi, okysličují, používají prostředky, které urychlují hnilobný proces,“ říká starosta Litovle Viktor Kohout.



„Poslední roky vznikají problémy, hlavně když panuje teplo. Doposud bylo poměrně chladno, tak to není taková tragédie jako třeba před dvěma lety,“ zmínil silný vliv počasí s tím, že aktuální oteplování může příznivou situaci rychle změnit.

Lidé psali petice

Vedení města se schází se zástupci společnosti každého čtvrt roku. Kohout upozorňuje, že investiční možnosti cukrovaru ovlivňuje i cena cukru na trhu.

Například loni podle firmy buď stagnovala, nebo klesala, kvalita řepy navíc nebyla kvůli suchému jaru a následným dešťům příliš dobrá.

„Komunikace s nimi funguje, cítí tlak, byly různé petice. Na druhou stranu chápu, že cena cukru je, jaká je. Aby se taky nestalo, že udělají čistírnu a zkrachují. Přece jen zaměstnávají nějakých osmdesát lidí, při cukrové kampani dalších zhruba padesát, na cukrovaru jsou závislá i družstva. Dělá jim komplikace i opravovaný průtah městem, kdy auta nemohou jezdit přes centrum, to jsou pak statisíce nahoru,“ nastínil litovelský starosta.

Dodal, že čistička patrně zápach zcela neodstraní, měla by ho ovšem velmi výrazně utlumit.

Stavba má být rozdělena na dvě etapy. Jako první jsou naplánované všechny funkční objekty a technologie, počítá se také s uvedením do provozu.

Přibližně po roce má přijít na řadu úprava hrází zemních nádrží a kogenerační jednotka na spalování produkovaného bioplynu.