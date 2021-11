Slunný podzim pomohl řepě k cukru, radují se zemědělci na Hané

Letošní úrodu si zemědělci chválí, i když je spíše průměrná. „Je to podstatně lepší než loni. Řepa je čistá, není na ní hlína. Minulý rok se tahala hlína do cukrovarů a z cukrovarů a tím naskákaly náklady. Letos je to čisté a je to taková hezká práce. Výnosově jde ale o lepší průměr,“ řekl předseda Zemědělského družstva Senice na Hané na Olomoucku Jaroslav Navrátil.

Průměrné výnosy hlásí zemědělci napříč Olomouckem. „Úroda se drží na pětiletém průměru, zhruba 70 tun na hektar,“ upřesnil předseda Agrární komory Olomouckého kraje Martin Novák.

V cukrovarech už začali se zpracováváním plodiny. „Kampaň bude trvat tak do 20. ledna. Do té doby vyrobíme asi 50 tisíc tun cukru a zpracujeme přes 300 tisíc tun řepy,“ informoval ředitel Litovelské cukrovarny Václav Řehák.



Podle něho by se ceny cukru měly o desítky procent zvýšit. „Byli bychom rádi, kdyby se ceny zvedly až o dvacet procent, možná i třicet. Ceny energií, povolenek a veškerých vstupů se totiž zvyšují, takže není jiná možnost, než aby cena cukru rapidně vzrostla jako u jiných potravin,“ vysvětlil.

Podle Českého statistického úřadu stojí aktuálně kilo cukru průměrně 14 korun.

Se zdražením souhlasí i předseda Zemědělského družstva Senice na Hané Navrátil. „Světová cena cukru vzrostla. Ještě nedávno byl na 340 dolarech za tunu a dneska je na 500,“ uvedl.

Zdražila hnojiva

Navíc podle něho roste i cena hnojiv, bez nich se pěstování cukrové řepy neobejde. „Je otázka, co bude příští rok, jelikož hnojiva naskákala na trojnásobek. Bez nich cukrovka neporoste, nebo podstatně méně,“ dodal Navrátil.

Vyšší ceny předpokládají zemědělci také u kukuřice. „Zvyšují se ceny energií, takže se zvýší i cena kukuřice,“ potvrdil zdražování předseda představenstva Zemědělského družstva Kokory na Přerovsku Vladimír Lichnovský.

Letošní úrodu hodnotí jako dobrou. „Výnosy kukuřice jsou dobré až mírné nadprůměrné. Úroda bude jednoznačně lepší než minulý rok, a to kvůli počasí. Navíc jsme letos neměli problém s plísněmi,“ řekl Lichnovský.

Podobně jsou na tom i v Hanácké zemědělské v Dolanech na Olomoucku. „Letos se říká, že je takzvaně kukuřičný rok. My ale máme tuto plodinu na horších pozemcích. Takže dosahujeme bohužel jen průměrných výnosů,“ sdělil agronom podniku Radek Navrátil.

Celkově se sklizeň kukuřice na Olomoucku drží na průměrných výnosech. „Je to tak 40 nebo 44 tun na hektar,“ potvrdil předseda agrární komory Novák.

Brambory spíš průměr

Průměrná byla i letošní úroda brambor. „Minulý rok byl abnormálně úrodný, letos je to takový průměr, jelikož nás dvakrát zasáhly kroupy. Úroda tak bude o dvacet až třicet procent menší než loni,“ řekl předseda představenstva Zemědělského družstva Partutovice na Přerovsku Petr Šindler.

Brambor bude letos dost. Kvalita okopaniny je v kraji také dobrá. „Loni byly brambory drobné, letos jsou krásně velké,“ pochvaloval si úrodu předseda představenstva Zemědělského družstva Vrbátky na Prostějovsku Erik Mádr.

I když se vše v současnosti zdražuje, ve Vrbátkách si i letos udrželi loňské ceny. „Prodáváme kilo brambor za deset korun,“ řekl předseda představenstva.

Podle statistiků jsou letos ceny brambor nejnižší od roku 2015. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček ale upozornil, že jsou pod výrobními náklady a půjdou nahoru.

V některých oblastech kraje pěstitelé sklízejí i vinnou révu. Například v Příkazech na Olomoucku pěstují dva druhy. „Sklidili jsme odrůdu Solaris. Jsme spokojení. U druhé úrody, Hybernal, nám sazenice pomrzly,“ uvedl starosta obce Jaroslav Sívek.