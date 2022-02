Zrušení certifikátů pomůže. Ale ne hned, zní z hospod i holičství v kraji

Návštěva sauny na olomouckém plaveckém stadionu byla ve čtvrtek po dlouhé době první, při níž osmatřicetiletý Jan nemusel ukazovat očkovací certifikát.

„Potvrzení jsem bral jako možnost vrátit se mezi lidi, neomezovalo mě to. Na druhou stranu se kontroloval jenom doklad bez ověření identity. Sám vím o několika lidech, kteří používali cizí certifikáty,“ zmínil způsob, kterým někteří vládní nařízení obcházeli.

S tím je teď konec. Provozovatelé služeb mají velká očekávání, změna se však podle nich projeví postupně. To potvrdil první den bez nutnosti kontrolovat aplikaci Tečka či papírové dokumenty. V počtu zákazníků skokový nárůst nenastal.

„Obědů bylo zhruba stejně jako dosud, podle těch se to hned nepozná. Navíc jsou lidé pořád v karanténách. Dá se to vyhodnotit až třeba po víkendu, nicméně když vezmu rezervace, tak pátek a sobotu máme skoro plno v obou restauracích, to nebývalo,“ shrnul například provozovatel restaurací Drápal a U Mořice v centru Olomouce František Lorenc.

Od návštěvníků, kteří vakcínu odmítali, ale také od očkovaných, si v posledních týdnech vyslechl své.

„Pořád ale lepší než být zavření. Snad se to brzy vrátí do starých kolejí a v březnu přijedou i nějací turisté,“ dodal Lorenc s tím, že propad byl oproti roku 2019 asi deset procent.

Ve zlepšení doufají trpící posilovny a fitcentra

Začátek turistické sezony vyhlíží i provozovatel penzionu U Coufalů v Lošticích Jan Konečný.

„Opatření se do návštěvnosti v ubytovacích kapacitách samozřejmě projevovala negativně, takže vítáme, že už to nebudeme muset kontrolovat. Věřím, že s jarními měsíci a zlepšujícím se počasím i náladou ve společnosti se všechno začne spravovat,“ uvedl.

Větší počty klientů očekávají také posilovny a fitness centra, kterým návštěvnost po lockdownech klesla velmi výrazně.

„Dopad to mělo radikální, jsme asi na čtyřiceti procentech. Po posledním zavření jsme se výrazněji nezvedli, zájemce to limitovalo. Prošli jsme si vším a doufám, že už bude jen líp. Mám pocit, že lidé už zase chtějí začít sportovat,“ řekla trenérka prostějovské fitness arény TRX bez hranic Petra Stryková.

„V tuto chvíli jsou ti, kteří chtějí cvičit, absolutně neomezení a mohou přijít od rána do večera,“ připomněla.

Očkováno je v kraji jen 58 procent obyvatel

Nutnost předkládat doklad o očkování nebo prodělání nemoci odrazovala i návštěvníky kulturních akcí.

„Používání Tečky se projevilo, ale nemáme to změřené. Snad se to teď ukáže i naopak. Někteří diváci nám psali a volali, jestli certifikáty kontrolujeme, nebo ne, a pak řekli, že přijdou, až to ověřovat nebudeme,“ nastínila třeba Alžběta Kvapilová, ředitelka olomouckého Divadla na cucky provozujícího rovněž kavárnu.

Připomněla nicméně, že vládní nařízení pořád vyžadují mít v hledišti respirátor.

Provozovatelé služeb se shodují, že lidé se k nim začnou vracet spíše postupně, a to i kvůli nynější situaci s vysokým počtem nákaz a izolací. Potvrzuje to i zkušenost olomouckého pánského holičství Doe’s Barber Shop, kde hodně zákazníků ruší objednané termíny, protože buď onemocněli, nebo jsou v karanténě.

„Dříve jsme byli o třicet procent přeplněni, teď nám chybí zhruba deset procent do plné kapacity. Není to taková hrůza, uvidíme. Většina lidí k nám chodí na objednání, jsou to víceméně stálí klienti. Vyšší zájem o naše služby teď očekáváme na pobočce, kam lze přijít bez objednání. Hodně lidí, kteří nejsou očkovaní, této možnosti asi využije,“ přiblížil provozovatel holičství Richard Laně pro ČTK.

V mezitýdenním srovnání klesl počet nových nákaz v kraji o zhruba devět set na 1 978, ve středu hlásily statistiky 1 884 případů za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel. V posledních týdnech nicméně narostl počet hospitalizovaných, kterých bylo celkově už přes dvě stě.

V Olomouckém kraji také výrazně klesá zájem o očkování. Na situaci už zareagovala například Fakultní nemocnice Olomouc, která zkrátí provozní dobu svého očkovacího centra. Od neděle bude v provozu denně už jen od půl osmé ráno do půl čtvrté odpoledne. Podle webu krajpomaha.cz má nyní dokončené očkování pouze 58 procent obyvatel regionu.