V čokoládovně vrcholí výroba na Vánoce. Část lidí má brzy nahradit robot

„Vánoční zboží se začíná vyrábět v květnu a musí být hotové na konci srpna. Jde o požadavek našich zákazníků, tedy obchodních řetězců,“ vysvětluje novinářům před prohlídkou Jan Fišer, ředitel továrny Zora.

V čokoládovně se také musejí vypořádat se specifickými požadavky Čechů a Slováků, kteří si rádi zavěšují vánoční cukrovinky na stromek.

„Dávat na ně nitku na zavěšení je složité a časově náročné,“ podotýká Fišer.

Firmu, která vznikla již v roce 1898, před třiceti lety odkoupil nadnárodní koncern Nestlé, dnes největší potravinářská společnost na světě. A před dvaceti lety se do Zory začala přesouvat nejsilnější tuzemská čokoládová značka Orion, známá právě i pro své vánoční kolekce.

„Ty letos prošly úpravou ve složení i designu. Zaměřili jsme se na atraktivní tvary a příchutě, které měly u spotřebitelů nejlepší ohlas. Jedná se o mix dutých a plněných figurek,“ popisuje tuzemská mluvčí Nestlé Tereza Skrbková.

Minulý rok se v Česku a na Slovensku prodalo přes milion vánočních kolekcí Orion. Letos se lidé nově mohou těšit i na vánoční ozdoby na stromeček tvořené mléčnou čokoládou s mléčnou náplní a minilentilkami uvnitř.

Na výrobu všech svátečních výrobků padne celkem kolem 1 700 tun čokolády.

Pohyb provází přísná hygienická opatření

Možnost vstoupit do výrobních prostor je podmíněna přísnými hygienickými opatřeními. Před novinářskou prohlídkou se tak oblékáme do pláště a reflexní vesty a zahalujeme si vlasy i vousy do kukly ze síťoviny. Šperky, hodinky, a dokonce i dlouhé či nalakované nehty jsou zde zakázané. Povinnost dlouhých kalhot v letních vedrech také nikoho příliš netěší.

Před každou částí čokoládovny pak musíme projít takzvanou hlavní hygienickou smyčkou. Její součástí je umytí a vydezinfikování rukou a též okartáčování všeho oblečení, aby se co nejvíce snížilo riziko zbloudilého chlupu či vlasu v balení cukrovinek.

Nasládlá vůně nás tu každopádně provází na každém kroku. Procházíme balírnami, v nichž zaměstnanci ukládají cukrovinky do kartonů nebo blistrů, tedy průhledných tvarovaných fólií, na které lze narazit v mnoha bonboniérách. Balí se tu mimo jiné i nugátové výrobky či velmi oblíbené Arabesky.

V olomoucké čokoládovně se mimo jiné vyrábí i Arabesky.

„Evergreen v podání barevného ovocného želé v čokoládě si za roky své existence získal srdce a chuťové buňky tolika Čechů a Slováků, že se ho každý rok sní 108 tun,“ říká mluvčí Skrbková.

V další balírně, která byla už součástí manufaktury z konce 19. století, se připravují samotné vánoční kolekce a také lanýžové figurky.

Zdražování se nevyhne ani vánočním kolekcím

Stačí ovšem sejít o pár pater níž a posouváme se časem zpátky do 21. století. To zde reprezentuje moderní automatizovaná linka. Na jejím začátku ukládá robot blistry na pás a později do nich sám dávkuje cukrovinky a balí je. Vzniká tak například dezert Orion hvězdy.

„Je to pořád ještě ‚miminko‘. Naučili jsme linku zatím s nadsázkou řečeno teprve chodit, ale v budoucnu chceme, aby uměla běhat. Teď jí ještě stále vypomáhají lidé, když se jí něco nepodaří,“ nastiňuje vedoucí výroby Lubomír Bouda.

Právě automatizace pomohla podle ředitele Fišera ušetřit spoustu peněz, i tak ale budou letos kvůli rostoucím cenám surovin vánoční výrobky ze Zory dražší nejméně o deset procent.

V olomoucké Zoře zavádí do provozu supermoderní automatizovanou linku, v níž má v budoucnu veškeré balení výrobků obstarávat robot.

„Cena obalů vzrostla o dvacet až třicet procent, cena mléka o padesát a výrazně zdražuje i elektrická energie. Letos za její dodávku zaplatíme 40 milionů korun, příští rok už to bude 200 milionů,“ konstatuje.

Ročně sjede z výrobní linky v závodě Zora přes 33 tisíc tun čokoládových cukrovinek, z toho jedenáct tisíc tun tvoří tabulkové čokolády Orion, více než čtyři tisíce tun tyčinky Margot a přes tři tisíce tun čokolády Studentská pečeť. Více než polovina výrobků se vyváží do zahraničí, pod různými značkami je lze najít třeba v Anglii, Francii, Španělsku, Saúdské Arábii nebo Kuvajtu.

„Český trh má oproti minulým rokům menší spotřebu a zároveň se zvedl i podíl exportovaných výrobků. Proto došlo k tomu, že nyní už více vyvážíme do zahraničí,“ vysvětluje Fišer.

Kromě hotových výrobků Zora dále ještě produkuje téměř čtrnáct tisíc tun čokoládové hmoty, jež pak míří i do zahraničních závodů koncernu Nestlé.

Před válkou v Zoře pracovalo skoro tisíc lidí

Dnešní podnik Zora vznikl v listopadu 1898, tehdy ovšem s dlouhým názvem První společná moravská továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci, zapsané společenstvo s obmezených ročením. Od roku 1908 pak výrobky nesou samotnou značku Zora, což je zdrobnělina jména Terezie.

V meziválečném období továrna prosperovala, například v roce 1933 měla v ceníku 633 položek a v roce 1938 v ní pracovalo 965 lidí. Po převratu v únoru 1948 komunisté Zoru znárodnili a v roce 1960 se stala součástí národního podniku Československé čokoládovny se sídlem v Praze.

Po sametové revoluci se státní podnik změnil na akciovou společnost Čokoládovny Praha, jejíž součástí byla i Zora. V roce 1992 pak vstoupil kvůli finančním problémům do firmy nadnárodní koncern Nestlé a začal do Zory masivně investovat. O deset let později se do olomoucké továrny přesunula výroba značky Orion.

Nyní podnik zaměstnává sedm stovek lidí a řadí se mezi nejvýznamnější čokoládovny v Evropě.