Cizinec se potuloval noční Olomoucí s nožem, pak s ním zaútočil na policisty

  9:26
S dlouhým nožem v ruce se po noční Olomouci pohyboval v sobotu cizinec. Když k němu dorazila policejní hlídka, zaútočil na ni. Kriminalisté nyní muže obvinili z násilí proti úřední osobě a výtržnictví.

Policisté dostali o muži zprávu v sobotu krátce po 22. hodině. „Reagovali na oznámení o podezřelém muži s dlouhým nožem v ruce, který se měl pohybovat poblíž Hodolanské ulice v Olomouci,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Policisté pohotovostního a eskortního oddělení a oddělení hlídkové služby muže našli, ten se však proti nim ohnal nožem.

„Na jejich výzvy jak v češtině, tak v angličtině nereagoval a zasahující policisty ohrožoval dále,“ uvedla mluvčí.

Po jednom policistovi dokonce násilník nůž hodil. „Agresor i nadále kladl aktivní odpor. Z důvodu, že útočník stál u oken, nemohli policisté použít služební zbraň. Proto proti němu použili slzotvorný prostředek,“ vysvětlila Skoupilová.

Kopání do dveří a vulgární nadávky. Lékař musel krotit agresivního opilce

„Následně 38letého muže zadrželi. Ten skončil v policejní cele a ze svého jednání se za přítomnosti tlumočníka zpovídal kriminalistům. Přesný důvod svého chování však nebyl schopný vysvětlit,“ přiblížila mluvčí.

Díky Interpolu kriminalisté zjistili, že obviněný má za sebou kriminální minulost, mimo jiné také napadení se zbraní nebo napadení policisty.

„Policisté podali státnímu zástupci podnět na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval. Nyní mu za uvedené trestné činy hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let. Právní kvalifikace se může v průběhu vyšetřování ještě rozšířit,“ upozornila Skoupilová.

23. října 2025  9:26

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Tradice obilnářské Hané je v ohrožení. Pěstitelům se lány pšenice nevyplatí

Prodáváme za míň, než za co jsme vyrobili, stěžují si zemědělci v Olomouckém kraji. Výkupní ceny obilí se nyní pohybují na hodnotách, které byly běžné před třiceti lety, což žene farmáře do ztrát a...

22. října 2025  6:21

