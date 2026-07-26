Poznají výstřel i křik, chytré detektory mají chránit Olomouc. Soukromí prý nenaruší

„Radní schválili pilotní instalaci čtyř zvukových detektorů SED, které budou doplňovat městský kamerový dohlížecí systém a varovný informační systém,“ informovala mluvčí města Lenka Jedličková.
Nová technologie dokáže automaticky rozpoznat rizikové zvukové události a okamžitě na ně upozornit operátory městské policie. Jan Horejš z olomouckého magistrátu pro iDNES.cz upřesnil, že podobné detektory se využívaly či stále využívají také v Plzni, Ostravě či Ústí nad Labem.
Detektory budou instalovány na třech vytipovaných místech s vyšším výskytem bezpečnostních incidentů. Dva přístroje budou umístěny v prostoru před hlavním nádražím a u vyústění Jeremenkovy ulice na třídu Kosmonautů, další u nočního podniku Belmondo na třídě Svobody a poslední v okolí restaurace Fontána ve Smetanových sadech.
„Naším cílem je zvýšit bezpečnost ve veřejném prostoru a dát městské policii do rukou další moderní nástroj, který jí umožní reagovat ještě rychleji,“ uvedla primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO).
Detektory podle šéfky města neodposlouchávají hovory ani neukládají obsah řeči. „Rozpoznávají pouze předem definované rizikové zvuky, které mohou signalizovat mimořádnou událost,“ řekla Ferancová.
Technologie pracuje v reálném čase přímo v zařízení. Po rozpoznání nebezpečného zvuku okamžitě odešle upozornění operátorům městského kamerového systému, kteří mohou obratem zaměřit kamery na místo události. Pokud naznají, že je situace vážná, na místo mohou vyslat hlídku městské police.
„Pilotní projekt nám umožní ověřit fungování systému v praxi. Pokud se technologie osvědčí, můžeme ji postupně rozšířit i do dalších lokalit, kde pomůže předcházet kriminalitě a zlepšit ochranu obyvatel i návštěvníků města,“ řekl vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu Jan Langr.
Celkové náklady na pořízení čtyř detektorů činily 200 tisíc korun bez DPH, instalovány by mohly být ještě letos na podzim. „Součástí dodávky je montáž, konfigurace, uvedení do provozu i zaškolení obsluhy. Projekt bude financován z úspor provozního rozpočtu odboru ochrany,“ uzavřela mluvčí Jedličková.