Nejvyšší soud zrušil 17 let vězení za ubití muže pohrabáčem na faře

„Podle názoru Nejvyššího soudu dosud nebyl skutkový stav věci náležitě objasněn. Obžalovaný byl vzat do vazby,“ uvedl Michal Jelínek, který je pověřený řízením olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě, kam se případ vrací.



Nejvyšší soud zatím plné odůvodnění nezpřístupnil. Nové jednání bude 15. února, plyne z databáze InfoSoud.

Vepřek podle zrušeného verdiktu svou oběť nejprve několikrát bodl nožem a nakonec ubil pohrabáčem. Původně čelil obžalobě z vraždy, krajský soud ho ale nakonec potrestal jen za trestný čin zabití s nižší sazbou, což zdůvodnil mimo jiné předchozím útokem oběti. Vepřekovi uložil 9,5 roku vězení.

Po odvolání státní zástupkyně ale následně olomoucký vrchní soud trest zpřísnil na 17,5 roku, neboť kvalifikoval čin jako vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem.

O počtu ran jsem se dozvěděl až ze spisu, tvrdil mladík

Vepřek se s o čtyři roky starším mužem dostal do potyčky v noci na 25. dubna předloňského roku v budově chudobínského farního úřadu Církve československé husitské, která už ale delší dobu objekt nepoužívala. Oba muži byli pod vlivem pervitinu.

„Normálně jsme se bavili, pak ale (poškozený) začal mít paranoidní stavy, že jsou kolem odposlechy a že ho kvůli mně policajti chytí a zavřou. Já jsem mu začal vyčítat, že prohrál všechny peníze a řekl jsem, že odcházím. On na to, že nikam nepůjdu, odešel do kuchyně pro nůž a s ním se rozběhl proti mně a začal útočit,“ vypověděl Vepřek u krajského soudu.

Zároveň popřel, že by k vyhrocení situace přispěl výhrůžkou o udání policii, což řekl kriminalistům při výslechu po zadržení.

„Nevěděl jsem, co mám dělat. Setřásl jsem ho ze sebe, popadl nůž a bodl ho, což ho ale nezastavilo a dál útočil, tak jsem ho znovu musel bodnout. Zase vstal a vůbec nevypadal, že ho něco bolí, takže jsem ho ještě dvakrát bodl. Bylo to jako v hororu, začal na mě řvát, že mu nemám kam utéct a stejně mě dostane. Popadl jsem něco do ruky a praštil ho do hlavy,“ dodal.

Dále uvedl, že mu nepřišlo, že by útočil, ale naopak se bránil, detaily následujících momentů už ale soudu příliš nepopsal s tím, že si je moc nepamatuje. Například o tuctu úderů pohrabáčem do hlavy oběti se podle svých slov dozvěděl až při pročítání vyšetřovacího spisu.