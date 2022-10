Chřipka brzy udeří, zdravotníky v kraji překvapil velký zájem o očkování

Jedenaosmdesátiletý Jan z Olomouce se každoročně nechává očkovat proti chřipce. Chystá se i letos, musí jen doléčit nachlazení.

„Už je to hodně dávno, co jsem chřipku dostal. Tehdy jsem měl těžký průběh. V mých letech bych si to zopakovat nechtěl, čtyřicítky horečky nejsou žádná legrace,“ svěřil se Jan.

Potíže mívá i s běžným nachlazením s teplotou do 38 stupňů. Naopak jeho žena Jana se ve svých třiasedmdesáti letech na vakcinaci nechystá.

„V minulosti jsem se kvůli práci ve zdravotnictví očkovala, ale nevyhovovalo mi to. Měla jsem pocit, jako bych byla celou zimu zahleněná, od očkování jsem upustila,“ odůvodnila.

Nejvhodnější čas na očkování

Sezona respiračních onemocnění už začíná, podle zdravotníků v kraji je teď nejvhodnější čas nechat se proti chřipce naočkovat.

„Aktuálně nás teď nejvíce z respiračních onemocnění zatěžuje covid, v ordinaci diagnostikujeme antigenním testem pozitivně několik lidí denně,“ řekla lékařka Jarmila Ševčíková, která je předsedkyní praktických lékařů pro dospělé v kraji.

„Co se týká ostatních infekcí, jsou to běžné virózy z nachlazení. Na pravou chřipku jsme zatím ještě nenarazili,“ sdělila.

Podle ní mají lidé v regionu o očkování proti chřipce velký zájem, větší než v minulých letech. „Až nás překvapil. Myslím, že díky covidu pochopili, jak vakcinace funguje, že má opravdu velký význam a dokáže zachraňovat život,“ konstatovala.

Chřipka může být i smrtelná

„Chřipka může být potenciálně smrtelnou nemocí, riziko není zanedbatelné,“ upozornila lékařka, která v současnosti ve své ordinaci denně naočkuje proti chřipce až patnáct lidí, nejvíce důchodce.

„Očkujeme nejčastěji lidi nad 65 let, souvisí to s úhradou od pojišťovny. Hodně ale očkujeme i mladší ročníky, například kardiaky, astmatiky či diabetiky. Máme i poměrně dost samoplátců v mladších věkových kategoriích,“ upřesnila.

Chřipka postihuje všechny věkové skupiny, její průběh se různí od mírného až po smrtící. „Očkování bych tedy doporučila všem, s výjimkou těch, kteří v minulosti prožili nějakou vážnou alergickou reakci po vakcinaci,“ doplnila Ševčíková.

Podle odborníků není proočkovanost v Česku dobrá. „Je dvakrát až třikrát nižší v porovnání se západními zeměmi,“ upozornil vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Experti se domnívají, že chřipková sezona může být nejhorší za několik posledních let. Dá se tak usuzovat podle vývoje nemoci na jižní polokouli.

Chřipková vlna může být velmi silná, varují odborníci

Například Austrálie měla letos nejvíc případů chřipky za posledních pět let. „Letos bude od roku 2020 nejnižší ochota obyvatel dodržovat preventivní opatření proti respiračním nákazám,“ konstatoval epidemiolog Rastislav Maďar.

Navíc podle něj za poslední dva roky nebyla populace s virem chřipky významněji konfrontována, proto většině chybí protilátky.

Epidemiolog očekává, že viry chřipky pravděpodobně dorazí v obvyklém čase. „Příležitostně se budou objevovat už před Vánoci, hlavní nápor však obvykle nastává až po nich,“ řekl.

„Podíl chřipkových nákaz na celkovém počtu infekcí dýchacích cest se zvýší po Novém roce, chřipková epidemie většinou vrcholí v lednu, nebo v únoru,“ upřesnil Maďar.

Nedávný průzkum České lékárnické komory ukázal, že většina lidí si chřipku plete s rýmou, která je mnohem méně závažná; začíná obvykle postupně ucpaným nosem nebo rýmou a bolestmi v krku.

„Chřipka je akutní a vysoce nakažlivé virové onemocnění, které postihuje celé tělo. Onemocnění doprovází mimo jiné dlouhodobá a často neustupující horečka, bolest svalů nebo kloubů,“ popsal příznaky prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

„V důsledku těchto příznaků má nemocný pocit, že se ani nezvedne z postele,“ doplnil.

Pro seniory 65+ je očkování zdarma

Očkování proti chřipce platí pojišťovna lidem starším 65 let a také pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin či diabetem.

Pojišťovna mezi těmito skupinami lidí eviduje rostoucí zájem. „V roce 2012 jsme proplatili očkování 270 tisícům klientů a v loňském roce, tedy po deseti letech, to bylo již 390 tisíc klientů, což je nárůst o více než 40 procent,“ vypočítala mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

„Do kategorie plně hrazeného očkování proti chřipce nově od ledna letošního roku spadají i zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví,“ doplnila Plívová.

Ostatním pojištěncům zdravotní pojišťovny na očkování proti chřipce přispívají.