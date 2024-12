Sousedé jsou proti. Olomoucký výrobce podlah s plánem na rozšíření narazil

Moravská výrobní se věnuje mimo jiné dodávání litých podlah. Kvůli lepší logistice jejich výroby nyní chystá rozšíření svého areálu poblíž řeky Moravy o skladovací centrum sypkých hmot, výrobní kapacita má zůstat stejná.

Cement a anhydrit pojmou další dvě kovová sila postavená na plánované zpevněné ploše, písek bude složený pod zastřešením na rozšířené části koryta hnojiště. V místě dříve bývalo zemědělské družstvo, vedle sídlí kovošrot.

Plány se však nelíbí některým lidem z okolí. Mezi sídlem firmy a hlavní silnicí je zelený palouk, který využívají jako náves. Na jaře jich proto 130 podepsalo petici proti záměru. Obávají se nárůstu dopravní zátěže, hluku a poškození cesty. Na stavební úřad také podali podnět kvůli silům postaveným před lety, jimž chybí potřebná povolení.

„Stavební úřad musí jednat a zajistit, aby skončilo dlouhodobé porušování zákona a byly chráněny zájmy místních občanů,“ oznamuje Jan Mikulka ze spolku Los Vesinos, který problematiku využívání plochy v ulici Hrachoviska rozpohyboval.

V odpovědi Olomouce na petici stojí, že materiál budou na místo vozit nákladní auta převážně v létě, kdy je nejvyšší intenzita stavebních prací, a to zhruba pětkrát v týdnu. V mezidobí asi jednou týdně.

„Investor neplánuje žádné další rozšíření své výrobní kapacity, nenastane tedy žádné zvýšení dopravního ani hlukového zatížení pro danou lokalitu,“ píše město petentům.

Bezpečnosti má pomoct chodník

V příštích nejméně pěti letech podle firmy doprava nenaroste. „Zvětšení se bude týkat pouze zásob. Ty bychom z důvodů provozních i ekonomických potřebovali navýšit,“ sdělil majitel firmy Petr Švarc.

„Vytíženost je zhruba 60 procent, to znamená, že jednou denně vyráží auto. K tomu maximálně ob den, někdy stačí i jednou týdně, jezdí cisterna s pojivem a přibližně třikrát týdně písek. To znamená, že přijedou a odjedou přibližně tři kamiony denně,“ dodal. Chybějící stavební povolení teď podle něj dává společnost do pořádku.

Kdyby se situace vyvíjela jinak, může město zasáhnout. „Pokud samospráva dozná nějakých pochybností při dalším projednávání záměru, může v rámci povolovacího řízení podat námitku,“ podotýká.

V části ulice u hlavní cesty zároveň chybí chodník. Problémem je úzký profil a vzrostlé stromy, nicméně dál by podle magistrátu vzniknout mohl. Na místě stav v létě prověřovali úředníci z odboru dopravy.

„Nebylo zjištěno žádné poškození komunikace způsobené rozježděnými obrubníky a krajnicemi,“ shrnuli. Magistrát přislíbil umístit podél návsi sloupky nebo kameny znemožňující odstavování aut na jejím okraji.

Lidé z několika odborů také v říjnu na místě řešili možná opatření ke zvýšení bezpečnosti. Mezi variantami jsou mimo nového chodníku také například zpomalovací prahy a stanovení dopravního režimu obytná zóna.

„Přislíbil jsem komisi městské části, že jakmile bude mít Kancelář architekta města podklady k povolovacímu řízení, uspořádáme k tomu v Chomoutově veřejnou debatu,“ sdělil náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Šéf firmy vidí za protesty špatné vztahy

Řízení na stavebním úřadě ke vzniku skladovacího centra není dosud u konce. Neskončil zatím ani proces kontroly v areálu společnosti.

„Na jejím základě dospěl stavební úřad k závěru, že využití zpevněné plochy v místě, kde jsou nyní umístěna dvě skladovací sila, nebylo stavebním úřadem k danému účelu povoleno. Stavebník má stále právo závěry kontroly s využitím příslušných zákonných institutů napadnout,“ říká mluvčí magistrátu Lenka Jedličková.

Na sila úřad upozornil Mikulka. „Transparentní a spravedlivé procesy jsou nezbytné pro zachování kvality života a bezpečnosti všech obyvatel,“ tvrdí.

Švarc říká, že ze snahy spojit řešení místní dopravy s jeho společností je v rozpacích. „Požadavek na zlepšení dopravní situace vnímám jako zcela legitimní. Absence chodníku a zúžený profil vozovky v místě napojení na křižovatku jsou nepříjemné. Sám bych tuto ideu rád podpořil. Co ale nepochopím je, proč má náš záměr – a dost možná celá firma – být rukojmím tohoto požadavku,“ podotkl.

„Stavební činnost v areálu bývalého JZD provozujeme již přes dvacet let. Obdobně dlouho je v provozu sousední kovošrot, který má přitom vyšší frekvencí dopravy,“ dodal s tím, že pokud by zde stále působilo zemědělské družstvo, vadilo by to okolí patrně mnohem víc.

Petice a další kroky nyní podle něj společnost limitují v rozvoji. „Nemůžeme nic plánovat, je to komplikace. Především jde však pro mě osobně o zklamání v rovině lidské. Připadám si tak trochu jako sedlák v 50. letech,“ poznamenal Švarc.

Nesouhlasu části místních čelí v Olomouci třeba i radnice a to u plánu na stavbu parkovacího domu v Poupětově ulici. Lokalita podle lidí ze sousedství už nyní trpí nadměrnou dopravní zátěží a tudíž by tam neměla být směrována další auta.