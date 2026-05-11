Benzen je těkavá organická látka s prokázanými karcinogenními účinky. Při nehodě loni 28. února nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou.
Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle posledních odhadů uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 200 až 300 metrů krychlových benzenu, tedy 180 až 260 tun.
Koncentrace benzenu v ovzduší se podle ČHMÚ krátkodobě zvyšovaly zejména při odstraňování následků nehody. Nejvyšší hodinová koncentrace byla 112,3 mikrogramu na metr krychlový, měření zaznamenalo také 61,6 mikrogramu na metr krychlový.
„I přes výskyt těchto krátkodobých vysokých špiček koncentrací činila celková roční průměrná koncentrace benzenu 2,9 mikrogramu na metr krychlový, zůstala tedy pod stanoveným imisním limitem,“ uvedl dnes ČHMÚ.
Legislativou nastavené hodnoty tak podle ČHMÚ z dlouhodobého hlediska nebyly překročeny. Upozornil, že před havárií se za posledních deset let roční celorepublikové průměrné koncentrace benzenu pohybovaly přibližně mezi jedním až dvěma mikrogramy na metr krychlový.
19. května 2025
Kvalitu ovzduší kolem místa havárie ČHMÚ měřil kombinací tří metod, z nich jedna umožňovala sledovat situaci i na více lokalitách v okolí. Nejnižší koncentrace měření zaznamenalo v obci Němetice, vyšší hodnoty byly přímo v Hustopečích nad Bečvou a v obci Poruba, což odpovídá jejich poloze vůči místu havárie, uvedl ČHMÚ.
„Analýza meteorologických podmínek zároveň potvrdila, že zvýšené koncentrace benzenu přicházely převážně ze směru místa havárie, zatímco jiné znečišťující látky, například prachové částice, měly odlišný původ,“ stojí ve stanovisku ČHMÚ.
Benzen z vagonů po havárii unikl také do půdy. Plocha vsaku chemikálie je odhadem 4 600 metrů čtverečních, toto území od okolí izolují ocelové stěny. Kontaminace podzemní vody volnou fází benzenu zasáhla přibližně 20 tisíc metrů čtverečních území.
Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie, která nemá ve světě obdoby, si vyžádalo přes 300 milionů korun. S dalšími náklady ve stovkách milionů korun se počítá. Havárií se zabývá policie.