Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Benzen se po havárii v Hustopečích dostal i do ovzduší. Nepřesáhl ale roční limit

Autor: ,
  14:19
Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly výrazný, ale časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem pět mikrogramů na metr krychlový. Překročení tohoto limitu v denním průměru zaznamenalo měření od loňského do letošního března ve 37 dnech. O výsledcích měření informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Benzen je těkavá organická látka s prokázanými karcinogenními účinky. Při nehodě loni 28. února nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou.

U Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku pokračuje likvidace následků nehody a následného obřího požáru nákladního vlaku převážejícího hořlavý a toxický benzen.
Andráškovy fotografie zachycují dramatické a autentické okamžiky hasičské práce při nebývalém požáru a likvidaci úniku nebezpečného benzenu. Zásah bych extrémně náročný a riskantní.
Hasiči přečerpávají chemikálii z poškozených vagónů po požáru vykolejeného cisternového vlaku převážejícího vysoce toxický benzen. Na místě stále likvidují i další následky nehody. (1. března 2025)
K nehodě došlo v březnu 2025. Vlak, který vykolejil, převážel v sedmnácti cisternách více než tisíc tun toxického benzenu, patnáct vozů po vykolejení vzplálo.
38 fotografií

Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle posledních odhadů uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 200 až 300 metrů krychlových benzenu, tedy 180 až 260 tun.

Koncentrace benzenu v ovzduší se podle ČHMÚ krátkodobě zvyšovaly zejména při odstraňování následků nehody. Nejvyšší hodinová koncentrace byla 112,3 mikrogramu na metr krychlový, měření zaznamenalo také 61,6 mikrogramu na metr krychlový.

Zvěčnil „Černý dech benzenu“. Nehledám jen hezké záběry, líčí oceněný hasič-fotograf

„I přes výskyt těchto krátkodobých vysokých špiček koncentrací činila celková roční průměrná koncentrace benzenu 2,9 mikrogramu na metr krychlový, zůstala tedy pod stanoveným imisním limitem,“ uvedl dnes ČHMÚ.

Legislativou nastavené hodnoty tak podle ČHMÚ z dlouhodobého hlediska nebyly překročeny. Upozornil, že před havárií se za posledních deset let roční celorepublikové průměrné koncentrace benzenu pohybovaly přibližně mezi jedním až dvěma mikrogramy na metr krychlový.

19. května 2025

Kvalitu ovzduší kolem místa havárie ČHMÚ měřil kombinací tří metod, z nich jedna umožňovala sledovat situaci i na více lokalitách v okolí. Nejnižší koncentrace měření zaznamenalo v obci Němetice, vyšší hodnoty byly přímo v Hustopečích nad Bečvou a v obci Poruba, což odpovídá jejich poloze vůči místu havárie, uvedl ČHMÚ.

„Analýza meteorologických podmínek zároveň potvrdila, že zvýšené koncentrace benzenu přicházely převážně ze směru místa havárie, zatímco jiné znečišťující látky, například prachové částice, měly odlišný původ,“ stojí ve stanovisku ČHMÚ.

Benzen z vagonů po havárii unikl také do půdy. Plocha vsaku chemikálie je odhadem 4 600 metrů čtverečních, toto území od okolí izolují ocelové stěny. Kontaminace podzemní vody volnou fází benzenu zasáhla přibližně 20 tisíc metrů čtverečních území.

Dosavadní odstraňování následků ekologické havárie, která nemá ve světě obdoby, si vyžádalo přes 300 milionů korun. S dalšími náklady ve stovkách milionů korun se počítá. Havárií se zabývá policie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho...

Tragickou dopravní nehodou v pondělí ráno skončil manévr sedmačtyřicetiletého motorkáře, který u obce Branná na Šumpersku nezvládl předjíždění nákladní soupravy. Náraz ve vysoké rychlosti do...

Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto,...

Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:46,  aktualizováno  10:56

Duhový jarmark v Olomouci řešil i církev. Policisté zasahovali kvůli pokřikům

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu 9. května 2026 uskutečnil vůbec první...

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu uskutečnil vůbec první duhový jarmark. Akce zaměřená na podporu LGBTQ+ komunity přilákala desítky návštěvníků a otevřela hned několik témat, která se týkala...

11. května 2026  10:15

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  11. 5. 9:37

Větší města vyhánějí z nočních ulic dodávky, zabírají parkovací místa osobákům

ilustrační snímek

Zasahují do křižovatek, není přes ně vidět, zabírají více parkovacích stání. Řeč je o odstavování dodávek ve městech. Prostějov proto zavedl zákaz nočního parkování aut delších než pět metrů v celém...

11. května 2026  5:48

Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Měla to být klidná dohrávka semifinálové série nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Fotbalisté Sigmy však svým výkonem doma proti Bohemians mnoho fanoušků nenadchli. Ačkoli většinu času...

10. května 2026  20:39

Máme vše dle zákona. Kdyby to tak bylo v restauracích, byly by třikrát dražší, říká šéf menz

Premium
„Lidé už nechtějí každý den maso, velké porce. Zájem je o lehčí pokrmy,...

Menza Univerzity Palackého uvaří denně až pět tisíc obědů. Téměř polovina nabídky jídelníčku je bezmasá strava, protože je o ni zájem. „Lidé už nechtějí každý den maso, velké porce. Zájem je o lehčí...

10. května 2026

Olomouc - Bohemians 1:2, domácí i přes prohru díky gólu Šípa postupují

Útočník Jan Matoušek z Bohemians se snaží utéct s míčem olomouckému Louisi...

Až prodloužení rozhodlo, že do finále nadstavbové skupiny o umístění postoupili olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians sice prohráli 1:2, ale v součtu s vítězstvím 3:1 z prvního duelu jim to...

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  18:07

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o první ligu

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na soupeřově hřišti 1:2. Sparta B si udržela...

10. května 2026  17:21

Jak vzniká turistická trasa. Novou mají v Přemyslovicích, nejtěžší je administrativa

Nová turistická stezka v Přemyslovicích zavede pěší až k nové rozhledně.

Do turistických map se nově zapsala zelená trasa od Přemyslovic k Běleckému mlýnu a rozhledně Strážná, jejíž vznik zabral několik měsíců. Impulz přišel od starostky Přemyslovic, která chtěla nové...

9. května 2026  6:59

První v Česku. Olomoucká nemocnice má nový ultrazvuk s AI, zachytí i drobné změny

Ultrazvukový systém Samsung Medison R20 nově zlepšuje ve FNOL péči o pacientky...

Změna, která působí nenápadně. Znamená však velký posun v péči o pacientky. Oddělení mamární diagnostiky Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) nově pracuje s ultrazvukovým systémem...

8. května 2026  5:59

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Guľa do Sigmy? Spíš ne. Olomouc řeší, koho na lavičku, ve hře je i setrvání Hapala

Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s...

Vyřešení trenérské otázky ve fotbalové Sigmě je stále v nedohlednu. Alespoň tak hovoří informace iDNES.cz, podle nichž vedení olomouckého celku s žádným trenérem ještě nezahájilo intenzivní námluvy.

7. května 2026  13:38

Muž na policejním parkovišti zapálil zadržené auto, chtěl tím zahladit stopy

Muž se v Prostějově pokusil zapálit auto odstavené na policejním parkovišti....

Svérázný způsob, jak ztížit vyšetřování, zvolil třiatřicetiletý muž v Prostějově. Ukradené auto, které používal a policisté jej po zabavení umístili na své parkoviště, se pokusil zlikvidovat tím, že...

7. května 2026  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.