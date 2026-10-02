Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Syn doprovázel matku k lékařce, té se nezdálo, jak je bledý. Odhalila leukémii

Lenka Muzikantová
  15:48

Dvanáctiletý Ondra trpící akutní leukémií dostal šanci na úplné vyléčení, podařilo se pro něj najít dárce kostní dřeně. | foto: Šance Olomouc

Je mu dvanáct let, už v tak nízkém věku však do jeho života nedávno vstoupila akutní leukémie. Malý Ondra nyní podstupuje chemoterapii, k jeho vyléčení je však nezbytná transplantace kostní dřeně. Nyní rodina oslavila zprávu, že se pro něj našel vhodný dárce, jenž s ním má neuvěřitelnou shodu. Podle lékařů se dokonce podobnou často nepodaří najít ani v rodině.

„Je to splněný sen, neskutečně krásná zpráva. Máme ještě všechno před sebou, ale hlavní je, že Ondra dostal šanci na úplné vyléčení,“ líčí hochova maminka Tereza z Olomouce.

Na Ondrovu leukémii se přišlo náhodou u pediatričky. „Byl se mnou spíše jako doprovod a lékařce se syn zdál víc bledý než obvykle a udělala mu odběry. Do té doby žádné potíže ani jiné příznaky neměl,“ popisuje matka.

Výsledky pak roztočily kolotoč dalších vyšetření, a nakonec ukázaly diagnózu akutní leukémie. „Ondra začal okamžitě podstupovat chemoterapie, ale už v té době jsme věděli, že bude potřebovat transplantaci kostní dřeně,“ dodává žena, která si nyní konečně může oddechnout, protože se vhodný dárce našel.

Příběh chlapce se už dříve začal šířit po sociálních sítích díky videu, které vytvořili Ondrovi dětští příbuzní. Následně ho sdílel mimo jiné bývalý premiér Mirek Topolánek, který sám bojuje s rakovinou slinivky a navíc je taktéž Ondrovým příbuzným.

Také maminka si přeje, aby podobnou šanci jako její syn dostali i další malí či velcí pacienti, kteří potřebují krvetvorné buňky. „Měli jsme štěstí a přála bych ho i ostatním. Proto pokud můžete a chcete, určitě se přijďte zapsat do registru,“ vybízí veřejnost.

Zápis do registru dárců zabere jen několik minut

Univerzita Palackého totiž právě nyní při příležitosti Dne dárcovství uspořádala nábor do registru dárců kostní dřeně. Uskuteční se v pondělí od 12 do 17 hodin na nádvoří Zbrojnice a je otevřený nejen akademikům, ale i veřejnosti.

„Přestože dnes registry dárců kostní dřeně spolupracují napříč zeměmi, pro každého čtvrtého pacienta se stále nedaří vhodného dárce najít,“ podotkla Herta Šůstková, mluvčí neziskové organizace Šance Olomouc, jež od roku 1991 pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

„Každý nový člověk v registru proto znamená větší šanci na nalezení shody pro všechny děti a dospělé, kteří transplantaci potřebují,“ dodala.

Kdybych mohl, také pomůžu. Hoch po leukémii propaguje registr kostní dřeně

Organizátoři náboru hledají především zdravé mladé lidi ve věku od 18 do 35 let s hmotností nad 50 kilogramů, kteří v minulosti neprodělali závažné onemocnění a neužívají trvale léky.

„Samotný zápis zabere jen několik minut. Zájemce vyplní jednoduchý formulář s kontaktními údaji a absolvuje bezbolestný stěr z úst odběrovou tyčinkou. Tím pro něj registrace končí. Pokud se někdy v budoucnu ukáže, že by mohl být vhodným dárcem pro konkrétního pacienta, registr jej kontaktuje,“ přiblížila Šůstková.

Historicky nejvíc tuzemských dárců

V českém registru dárců kostní dřeně je aktuálně bezmála 170 tisíc lidí, letos se jich do konce prázdnin zaregistrovalo skoro 11 tisíc. Podle Šůstkové nejvíce dárců přibylo z Prahy a Středočeského kraje, hned v závěsu za nimi je olomoucký region.

„Olomoucký kraj je na tom tradičně v počtu dárcovství velice dobře, například minulý rok měla Olomouc nejvíce zapsaných dárců z celé republiky a bylo jich přes šest tisíc. I díky tomu se loni v Česku povedl největší nábor v historii čítající 24 494 dárců,“ shrnula Šůstková s tím, že v porovnání s Evropou však Česko spíše zaostává za Německem a dalšími zeměmi.

Díky dárkyni přežil leukémii, teď sám motivuje lidi k zapsání do registru

Telefon se sdělením, že jsou vhodnými dárci, přitom letos zazvonil už 106 z nich. „Jedná se o rekordní počet odběrů krvetvorných buněk v historii registru,“ vyzdvihla mluvčí Šance Olomouc s tím, že ačkoliv mladí lidé od zápisu zůstávají v registru až do šedesáti let, šance, že budou vybraní, je velice malá. Pohybuje se kolem jednoho procenta.

Ondra měl štěstí a v krátkém časovém horizontu se pro něj podařilo najít dárce, jenž s ním má neuvěřitelnou shodu. „Každý člověk minimálně jednoho dárce na světě má, ten pro Ondru se našel. Taková shoda se často nepodaří ani v rodině,“ zdůraznila Šůstková, která se mimo jiné snaží vyvracet mýty, jež kolem dárcovství kostní dřeně panují.

„Mladí lidé si často myslí, že zápis bolí nebo že jim budou brát kus kosti. Jsou pak překvapeni, že je celý proces tak jednoduchý a bezbolestný. Také málokdo ví, že pokud jste vybraný jako vhodný dárce, samotný odběr kostní dřeně se dnes provádí ambulantně - jde o téměř podobný proces jako darování krevní plazmy, jen o něco delší - jde tedy o neinvazivní ambulantní záležitost,“ uzavřela Šůstková.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Řediteli utekli žáci, poloprázdné třídy chce zaplnit odměnou 10 tisíc a zájezdem

Premium
Ředitel školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral.

Deset tisíc za každého nově příchozího žáka či dítě, které se do školy vrátí zpět, a k tomu zájezd k moři. Neobvyklou náborovou kampaň spustil kritizovaný ředitel základní školy v Bohuslavicích na...

Suchou nohou přes plumlovskou přehradu. Z vody vystoupila hráz původního rybníka

Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...

Z plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila kamenná hráz středověkého rybníka Zlechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Syn doprovázel matku k lékařce, té se nezdálo, jak je bledý. Odhalila leukémii

Dvanáctiletý Ondra trpící akutní leukémií dostal šanci na úplné vyléčení,...

Je mu dvanáct let, už v tak nízkém věku však do jeho života nedávno vstoupila akutní leukémie. Malý Ondra nyní podstupuje chemoterapii, k jeho vyléčení je však nezbytná transplantace kostní dřeně....

2. října 2026  15:48

Řidič špatně zapojil tažné zařízení, přívěs s naloženým autem utopil v rybníku

Řidič špatně upevnil tažné zařízení, to za jízdy upadlo a zapojený přívěs s...

O velké smůle může mluvit řidič, který ve čtvrtek na Šumpersku převážel na přívěsu osobní auto. Nedostatečně totiž upevnil tažné zařízení a to upadlo zrovna ve chvíli, kdy jel kolem rybníka, v němž...

2. října 2026  11:52

Parkovné nemá být daň městu za vlastnictví auta, říká olomoucký lídr ODS

Lídr kandidátky ODS pro komunální volby v Olomouci Jan Vašíř

Po minulých komunálních volbách skončila ODS v olomouckém zastupitelstvu poprvé od roku 2002 v opozici. Zpět do koaličních lavic by ji měl nyní přivést podnikatel Jan Vašíř, zástupce nové mladé...

2. října 2026  9:58

Nechtěné těhotenství i trvalé následky. Za znásilnění osmi dívek dostal mladík šest let

Premium
ilustrační snímek

Podle dvou soudních verdiktů znásilnil osm dívek, některé i opakovaně. Začal s tím ještě v době, kdy mu nebylo ani osmnáct let. Původně za to měl strávit ve vězení čtyři roky, olomoucký vrchní soud...

1. října 2026  18:07

Volby 2026 v Olomouci: kdo kandiduje na primátora

Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí.

Komunální volby 2026 v Olomouci se konají 9. a 10. října a Olomoučané v nich rozhodnou o obsazení 45 křesel v Zastupitelstvu města Olomouce. O jejich hlasy se uchází 12 zaregistrovaných volebních...

1. října 2026  16:07

Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy

Sparťanský trenér Patrik Augusta (uprostřed) a jeho svěřenci

Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...

1. října 2026  14:20

Tlačit, aby město mělo z daní víc, lze i bez čísla na Babiše, říká lídr ProOlomouc

Lídr kandidátky hnutí ProOlomouc pro komunální volby Aleš Prstek.

Čtyři roky plní v krajském městě roli zastupitele, vede majetkoprávní komisi. Zároveň je Aleš Prstek z hnutí ProOlomouc aktivní ve své čtvrti Nové Hodolany, kde pomohl prosadit rychlost 30 kilometrů...

1. října 2026  14:19

Paraglidista uvázl na stromě, z patnáctimetrové výšky ho sundávali hasiči

Paraglidista uvázl u Hranic na Přerovsku na stromě, z patnáctimetrové výšky ho...

Nepříjemné chvíle zažil ve středu paraglidista, kterému se u Hranic na Přerovsku nepovedlo přistání. Skončil na vysokém stromě, z něhož se vlastními silami nebyl schopný dostat bezpečně zpět na zem,...

1. října 2026  12:26

Chceme naslouchat a být vstřícné. Přibývá kandidátek tvořených pouze ženami

ilustrační snímek

Ačkoliv počet žen kandidujících v komunálních volbách narostl, muži letos stále tvoří 65 procent všech jmen. Přesto se někde podařilo najít tolik zájemkyň o místní politiku, že v obci vznikla...

1. října 2026  4:54

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  30. 9. 17:43

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Běžkařská aréna v Jeseníkách vzbudila odpor. Místní odmítají umělé zasněžování

Ilustrační snímek

Záměr vybudovat u horské osady Rejvíz na Jesenicku arénu s tratěmi pro běžecké lyžování vyvolal mezi lidmi nesouhlas. Nezisková organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu chce zvýšit atraktivitu...

30. září 2026  14:29,  aktualizováno  17:34

V olomoucké zoo už budují unikátní akvárium, řeší se i předpisy pro potápěče

V olomoucké zoologické zahradě je v plném proudu výstavba nového vzdělávacího...

Devět metrů vysoká nádrž, stovky tisíc litrů mořské vody a žraloci či rejnoci. V olomoucké zoologické zahradě je v plném proudu výstavba nového vzdělávacího centra Loděnka, jehož dominantou bude...

30. září 2026  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.