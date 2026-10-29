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Jen příroda už nestačí. Ceny chalup letí nahoru, lidé chtějí nové vybavení a zážitky

Ondřej Zuntych
  12:00
Horská chata v Jizerských horách, v části Černá Říčka, architektonického studia...

Horská chata v Jizerských horách, v části Černá Říčka, architektonického studia MACHAR & TEICHMAN architects | foto: MACHAR & TEICHMAN architects

Součástí domu je samostatná chata pro hosty se třemi ložnicemi a vlastní...
Jedna z chatek u vodní nádrže Orlík na Vltavotýnsku.
Co to tedy je? V podstatě „klasická“ horská chatička, kterou vystihuje...
Chata po proměně. Z malinké chatičky se stal útulný domek, v němž se dá i...
5 fotografií
Ceny chat a chalup narostly v Olomouckém kraji za poslední tři roky nejvíce v Česku. Poskočily o polovinu, metr čtvereční dnes stojí přibližně 42 tisíc korun. Patrný je i větší zájem, rekreační objekt dnes z nabídky zmizí za dva měsíce. Lidé z branže se zároveň shodují, že nároky investorů i zájemců o krátkodobé ubytování se výrazně mění.

Dům musí být nejlépe zrekonstruovaný a mít pestrou nabídku trávení času v okolí, v ubytování už je dnes vybavená kuchyň a připojení k wi-fi síti spíš očekávaným základem. V současnosti platí, že největší šanci na rychlý a výhodný prodej má nemovitost, se kterou nebude mít nový majitel žádné větší starosti.

„Pokud není objekt po rekonstrukci, kupci v drtivé většině tlačí na velice nízkou cenu. Lidé zkrátka požadují pohodlí, pak ani nehraje takovou roli, že je třeba oprava v jiném duchu, než by si klient přál,“ řekla šumperská makléřka Michala Holovská z RE/MAX Elite Reality.

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Zároveň je znát i poptávka po pestrém vyžití v okolí. Například kromě krásy jesenických hor se tak podle Holovské investoři zajímají o možnosti pěší i cykloturistiky, lyžování, gastronomické služby i způsoby snadné dopravy na místo.

Kupec chce rekreaci, ne stavební projekt

Výrazně větší náročnost kupujících než před několika lety potvrzuje i výkonný ředitel realitní kanceláře Reality.iDNES.cz Petr Makovský.

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„Lidé už nehledají ‚nějakou chalupu na víkend‘, do které budou dalších pět let investovat. Mnohem větší výhodu mají objekty, které jsou okamžitě použitelné, mají dobré vytápění, vodu, vyřešené odpady, bezproblémový příjezd i v zimě a nevyžadují zásadní rekonstrukci. U rekreační nemovitosti totiž kupující většinou chce odpočívat, ne si pořizovat další stavební projekt,“ shrnul postřehy z praxe.

Ceny chat v kraji vystřelily nahoru

● Mezi květnem 2023 a květnem 2026 v Olomouckém kraji vzrostla průměrná nabídková cena chat a chalup z 27 977 na 41 776 Kč/m2, tedy o 49,3 %.

● Byl to nejvyšší tříletý růst ze všech krajů v Česku. Jen meziročně ceny přidaly 16,1 %.

● V celé republice zároveň výrazně zrychlil pohyb na rekreačním trhu. Průměrná doba nabízení klesla ze 153 dnů v květnu 2025 na 66 dnů letos.

Zdroj: Projekt Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz

Souhlasí také, že jen hezká příroda už přestává na trhu zabírat. Velkou výhodou lokality je, pokud má co nabídnout celý rok.

„Právě Jeseníky a širší oblast severní Moravy v tomto směru nabízejí velmi zajímavou kombinaci. Kupující si dnes často nepořizuje pouze dům, ale také to, co může dělat v jeho okolí. To ale neznamená, že by klasické chalupy přestaly mít odbyt. Trh se podle mě spíše rozdělil,“ podotkl Machovský s tím, že u staršího objektu mají zákazníci dobře spočítané, kolik je bude stát střecha, zateplení nebo okna.

Realitní makléři se také shodují, že lidé si nemovitostí k rekreaci více považují a neberou je tolik jen jako investici.

„Je to kombinace majetku, druhého bydlení a životního stylu. Možnost pracovat část týdne na dálku navíc prodloužila dobu, kterou jsou schopni mimo své hlavní bydliště trávit,“ doplnil Machovský k výhodám celoročně využitelného zázemí.

Wi-fi je základ, vybavená kuchyň rovněž

Změnu v přístupu zákazníků zaznamenávají i pronájmy rekreačních objektů. Kde bylo dříve ceněné hlavně dobré umístění ubytování, rostou nároky na vybavení. Kvalitní postel, koupelna, vybavená kuchyň a wi-fi připojení už berou jako předpokládaný standard.

Představa, co je dovolená se zážitkem, se mění.

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„Klienti už nejsou takoví, jako byli před pěti deseti lety, už je jiná doba. Dříve lidé jezdili na chaty s tím, že budou v přírodě, užijí si lesy a turistiku a budou s rodinou. Dnes převažují ti, kteří si chtějí užít toho, co nemají doma, to znamená vířivku, koupací sud, bazén, saunu, hernu, stolní tenis, stolní fotbálek, cokoliv,“ porovnala Alena Niklová Klimešová z agentury Chatař se sídlem v Šumperku.

Horská chata v Jizerských horách, v části Černá Říčka, architektonického studia MACHAR & TEICHMAN architects
Součástí domu je samostatná chata pro hosty se třemi ložnicemi a vlastní koupelnou zasazená do rozlehlé zahrady.
Jedna z chatek u vodní nádrže Orlík na Vltavotýnsku.
Co to tedy je? V podstatě „klasická“ horská chatička, kterou vystihuje mimořádně moderní a přitom velmi jednoduchá forma. Nevznikla jen tak z ničeho, nematerializovala se ze vzduchoprázdna. Ještě před rokem 2018 v místě stála chata jiná. Toto je její rekonstruovaná podoba.
5 fotografií

Letos byla přesto podle ní obsazenost pronajímaných chat a chalup menší. „Celkově jsme s kolegy z oboru zaznamenali slabší poptávku, respektive nabídka byla vyšší. Jsou relativně levné letecké zájezdy, počasí je nestálé, a když mají lidé volno, chtějí ho využít se vším všudy. Proto nelze podnikat bez záloh, že by někdo po třech měsících zrušil zablokovanou chatu, když zjistí, že nenasněžilo,“ řekla provozovatelka agentury s třicetiletými zkušenostmi.

Lidé mnohem více cestují a také jezdí na dovolené vícekrát za rok. „Klienti pak chtějí využívat zkrácené termíny, což není pro majitele lukrativní, jelikož na chatě stejně musí platit úklidovou firmu, ať jde o pár dní, nebo o týden. Na hotelu nebo penzionu je to jiné, tam jsou stálé služby,“ dodala.

Termíny na Vánoce nebo silvestr se dají ještě sehnat, pobyty se podle Niklové Klimešové také hodně prodávají až na poslední chvíli.

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