S čím mohu pomoci, ptá se nově lidí v Zábřehu webová asistentka Maica

Návštěvníci webových stránek se učí novinku usnadňující orientaci v online prostředí úřadu využívat.
„Rozsah informací, které musí městský web poskytovat, je stále širší. Od zákonných povinností až po praktické návody a formuláře. Díky Maice chceme občanům ušetřit čas a nabídnout moderní, přehlednou a dostupnou cestu k informacím,“ uvedla mluvčí města Lucie Mahdalová.
Maica využívá pokročilé technologie umělé inteligence a strojového učení.
„Přizpůsobuje se specifikům zábřežského městského webu a poskytuje přesné a srozumitelné odpovědi. Není-li schopná dotaz zodpovědět, nabídne možnost přesměrování na kompetentní osobu,“ popsala novinku Mahdalová.
Asistentka se stále zlepšuje
Nechybí ani nástroj pro vyhodnocování kvality odpovědí a zpětnou vazbu, díky kterému se schopnosti chatbota neustále zlepšují.
Co je chatbot?
„Maica se uživatelům zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky formou modré ikonky. Po kliknutí se otevře jednoduché rozhraní, do kterého lze zadávat dotazy. Chatbot reaguje obratem a pomáhá návštěvníkům najít potřebné údaje, případně je přesměruje. Díky této inovaci je komunikace s městem jednodušší, rychlejší a dostupná 24 hodin denně,“ doplnila Mahdalová.
Umělá inteligence je založena na složitých algoritmech, které vyžadují kvalitní IT infrastrukturu. Velkou překážkou je podle mluvčí přizpůsobování stávajících databází.
„Při nasazení chatbota Maica na zábřežské webové stránky nebyly odpovědi zpočátku do úplné míry správné a věcné. Model dělal chyby a neuměl je správně zpracovat,“ připustila Mahdalová.
„Bylo zkrátka potřeba MAICU trénovat, aby dokázala s dokumenty pracovat lépe. Důležitá byla také průběžná aktualizace datového setu a jeho optimalizace, aby odpovědi byly co nejpřesnější,“ shrnula zábřežská mluvčí.
Testuje se dál a dál
Chatbot tak podle ní vyžaduje průběžnou péči. „Spuštěním Maici naše práce nekončí. Pravidelně testujeme, zadáváme zkušební dotazy a ověřujeme, zda jsou odpovědi v souladu s aktuálními informacemi. V případě potřeby upravujeme texty na webu, protože právě jejich kvalita rozhoduje o tom, jak přesně chatbot odpovídá,“ vysvětlila Mahdalová.
Jinak je umělá inteligence na městských a obecních úřadech v kraji zatím v plenkách. Z větších měst je výjimkou Šumperk.
„Město využívá webového chatbota Chetty.ai přibližně půl roku. Pomáhá návštěvníkům webu lépe se orientovat v obsahu, rychleji vyhledávat potřebné informace a usnadňuje tak komunikaci s úřadem,“ sdělila mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
Podle ní lidé chatbota často zkoušejí i na zcela obecné dotazy, které s činností města přímo nesouvisejí.
„Pokud však otázka směřuje k agendám popsaným na webu města, odpovědi jsou velmi přesné a užitečné. Systém se navíc neustále zdokonaluje. Průběžně se učí z nových dotazů a zlepšuje tak svou funkčnost,“ ubezpečila Kaněvová.
Na zavedení chatbotů se chystají i velká města, například Olomouc.
„Koncem prázdnin bude probíhat interní testování městského AI asistenta pro webové stránky. Následné uvedení do ostrého provozu je plánované na čtvrté čtvrtletí letošního roku,“ oznámila mluvčí olomouckého magistrátu Lenka Jedličková.
AI asistenta v jiné verzi bude podle ní radnice testovat i na práci s dokumenty v rámci magistrátního intranetu. Vývoj AI asistenta se odehrává na půdě magistrátu.
Podobně je na tom přerovský magistrát. „Od července město Přerov spustilo nové webové stránky s vylepšeným vyhledávacím modulem. Momentálně připravujeme spuštění chatbota, který by měl být na webu města k dispozici do konce roku 2025,“ sdělila přerovská mluvčí Lenka Chalupová.
Pokročilou technologii možná zavede i krajský úřad. „V současné době zvažujeme nasazení chatbota, sbíráme a vyhodnocujeme zkušenosti z jiných úřadů,“ informovala mluvčí kraje Eva Knajblová.
Podle odbornice na AI Barbory Brabcové jsou noví chatboti mnohem dokonalejší.
„Původní chatboti reagovali na připravené sety otázek, pokud dostali dotaz, který z tohoto okruhu vybočoval, museli odkazovat jinam. Kdežto modely využívající generativní AI umějí přirozeně reagovat, jsou schopné si poradit i se složitějšími dotazy,“ porovnala expertka.
|
25. prosince 2023