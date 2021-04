Lidé nakupují chaty a chalupy, mnozí mají také zájem o delší pronájmy

Chaty i chalupy se v Olomouckém kraji staly ceněnou komoditou. Jejich ceny vzrostly v porovnání s dobou před pandemií až o čtvrtinu. Zájemců o rekreační objekty je mnoho, lidé utíkají z přeplněných měst, protože se bojí nákazy. Makléři tvrdí, že to, co bylo před lety neprodejné, najde kupce do měsíce.