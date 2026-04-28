Úspora je jistá. Kraj ušetří na energiích 100 milionů, případný rozdíl platí dodavatel

Ondřej Zuntych
  14:08
Zateplením budov, výměnou svítidel či osvětlení na 18 krajských budovách ušetří Olomoucký kraj ročně až osm milionů korun na energiích. Celkově půjde o téměř sto milionů. Úspor dosáhne díky garantovanému opatření, které má na starosti dodavatel energií. Smlouva je na dvanáct let.

Kraj vybral 18 ze svých přibližně 900 budov. Úpravy se týkají především škol, ale i sociálních zařízení nebo budovy krajské správy silnic.

Soubor energeticky úsporných opatření byl na každém objektu trochu jiný, někde technici instalovali dálkově systém vytápění v jednotlivých místnostech, jinde měnili vnitřní osvětlení, někde se zateplovaly půdy nebo byla nutná rekonstrukce kotelny.

„Realizaci platil dodavatel, akci také naprojektoval a dalších 12 let ji bude řešit, co se týče energetického managementu. Máme fakticky energetické úspory na klíč. Garantovat je bude poskytovatel. Kraj bude investici stejnou dobu splácet,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský, jenž má na energie na starosti.

Kraj už může úspory sčítat od ledna. „Loni založené Energetické centrum Olomouckého kraje, naši úřednici a dodavatel se společně snažili vše tak precizovat, aby byl co nejlépe zachován poměr cena – výkon v každé ze zahrnutých příspěvkových organizacích,“ dodal Lichnovský.

Dodavatel, jímž je firma Enesa z koncernu společnost ČEZ, jednorázově vynaložil asi 125 milionů korun s daní. „Součet splátek ze strany kraje za 12 let včetně energetického managementu je asi 166 milionů korun. Je to pro nás výhodný projekt. Kdyby investoval sám kraj, budeme se pohybovat nad současnou počáteční investicí,“ dodal náměstek.

Modernizace se dočkalo například Gymnázium Olomouc-Hejčín, Střední lesnická škola Hranice, Domov seniorů Prostějov, Střední škola polytechnická Olomouc nebo Střední technická škola v Přerově.

Systém významně pomáhá udržovat optimální teplotu v budovách a zamezuje přetápění a zbytečným nákladům na energie. Na chodbách, v šatnách či tělocvičnách tak může být díky systému regulace teplot nastavená jiná teplota než třeba ve třídách.

Hejtmanství také každoročně dostane výpočet a analýzu úspor s doporučeními k dalšímu zlepšení. Rizika projektu nese do roku 2037 poskytovatel. V případě, že se nepodaří stanovené úspory dodržet, tedy uhradí rozdíl.

„Stále více regionů si uvědomuje, že mohou v budovách, které vlastní a spravují, šetřit miliony korun ročně a mohou je v rozpočtu využít na další důležité projekty nebo zlepšování života obyvatel. Olomoucký kraj je v oblasti moderních energetických úspor průkopníkem a jsem velmi rád, že můžeme být u toho,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Hejtmanství už si energeticky úsporný projekt se zárukou pilotně vyzkoušelo v letech 2009 až 2018, kdy ušetřilo přes 20 milionů korun.

