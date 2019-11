Cesta přes sedlo vydržela pouze 11 let, ŘSD ji znovu opravuje

Značný údiv řidičů vyvolává nová rozsáhlá oprava silnice přes Červenohorské sedlo, hlavní spojnice Šumperska a Jesenicka. Teprve před jedenácti lety zde totiž byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce včetně rozšíření vozovky.

Zatímco Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) označuje opravu komunikace I/44 z Červenohorského sedla směrem na Bělou pod Pradědem za nutnou, místní řidiči ji kritizují.

Stávající opravu, která má přijít na 83 milionů korun, považují za předčasnou s tím, že frézování silnice jim navíc značně komplikuje průjezd frekventovaným úsekem.

„Jezdím tudy pravidelně, ale nemyslím si, že byl potřeba až tak velký zásah. Můžu vyjmenovat řadu silnic v regionu, které jsou v daleko horším stavu, než byla tato, a nic se tam neděje. Připadá mi to tak, že jsou peníze a ty je potřeba co nejrychleji utratit,“ podotkl předseda Hospodářské komory Olomouckého kraje Bořivoj Minář, který je z Jeseníku a po trase tak často jezdí.

ŘSD ale odmítá, že by šlo o zbytečnou opravu. „Jde o nejvýše položenou silnici první třídy v republice a v důsledku nepříznivých klimatických podmínek dochází k většímu opotřebení silnice, než je běžné v nižších polohách. Po podrobném posouzení bylo rozhodnuto odfrézovat vrchní část a udělat nový povrch,“ vysvětlil ředitel olomouckého závodu ŘSD Martin Smolka.

Georadar v silnici odhalil i trhliny či hloubkovou erozi

Mluvčí státního podniku Nina Ledvinová uvedla, že ŘSD si už před časem nechalo vypracovat diagnostiku v úseku od Červenohorského sedla po Bělou pod Pradědem.

„Skladba vozovky byla posouzena jádrovými vrty, sondami a navazujícími zkouškami. Bylo provedeno měření únosnosti vozovky georadarem,“ popsala.

Diagnostika podle ní zaznamenala v řadě míst výrazné opotřebení vozovky, hloubkovou erozi, ztrátu asfaltového tmelu a trhliny.

„Vzhledem k tomu, že únosnost vozovky byla vyhodnocena jako dostatečná a snížena je pouze lokálně, byla navržena oprava výměnou krytových vrstev. Zároveň dochází k výměně poškozených svodidel a opravě odvodnění,“ řekla Ledvinová.

Oprava má své obhájce také v regionu

Silnice přes Červenohorské sedlo je důležitou dopravní tepnou a denně po ní projíždějí stovky těžkých kamionů ve směru na Polsko a obráceně do vnitrozemí.

„Odkládání opravy takto důležitého tahu by v budoucnu znamenalo větší poškození komunikace, které by si vyžádalo daleko větší finanční prostředky na její obnovu,“ vysvětlila Ledvinová.

Zatímco velká část řidičů opravu kritizuje jako v současné době zbytečnou, majitel jesenické dopravní společnosti ADOS Trans Jan Fečík ji hájí.

„Každá oprava silnice je pro Jesenicko jenom dobře. Pokud to tady kolegové nevidí, tak například asfalt je od těžkých návěsů na mnoha místech vydřený, takže opravu to chtělo. Je dobře, že se do toho ŘSD pustilo tak z gruntu. Ta silnice si to zasloužila, i když nezpochybňuji, že je tady hodně cest v horším stavu,“ řekl Fečík.

Sdělil, že on sám upozorňoval už zhruba před dvěma lety, že by bylo dobré silnici v úseku Červenohorské sedlo – Bělá pod Pradědem prověřit a dát do pořádku. „Šlo už o viditelné věci, snad i moje připomínky pomohly k tomu, aby se tato důležitá komunikace opravila,“ míní Fečík.

Protože v nadmořské výšce kolem tisíce metrů, kde leží Červenohorské sedlo, může rychle nastat zimní počasí, oprava letos brzy kvůli nevyzpytatelnému počasí skončí a bude pokračovat na jaře příštího roku. Potrvá až do léta. Přijde celkem na 83 milionů korun.