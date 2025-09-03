Přejíždění motorkářů do protisměru má na Červenohorském sedle omezit nové značení

Na frekventované silnici I/44 nedaleko Červenohorského sedla na pomezí Jesenicka a Šumperska odborníci nově testují vodorovné dopravní značení určené motocyklistům. Elipsy namalované podél středové čáry jim mají pomoci držet se v zatáčkách bezpečně ve svém jízdním pruhu a snížit tak riziko přejetí do protisměru a srážky s protijedoucím autem.

„Inspirovali jsme se zkušenostmi zejména z Rakouska, ale také například Slovinska, Lucemburska či Skotska, kde podobné značení instalovali a ověřili, že při vhodném umístění vedlo ke snížení počtu nehod motocyklistů v zatáčkách,“ uvedl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Podle Kateřiny Bucsuházy z Centra dopravního výzkum (CDV) elipsy namalované na vozovce vedou jezdce k bezpečnější trajektorii.

„Nové dopravní značení ve formě elips podél dělicí čáry poskytuje motocyklistům nástroj, který jim umožňuje přizpůsobit své chování silničnímu prostředí a nabádá jezdce, aby se bezpečně drželi ve svém jízdním pruhu,“ podotkla.

Motocyklisté mají podle Neřolda tendenci jezdit v zatáčkách příliš blízko středu vozovky. Při jízdě v levotočivých obloucích s omezenou viditelností jen malé procento jezdců volí bezpečnou trajektorii. Elipsy motocyklistu posunují dále od středové čáry a pomáhají mu tak, aby se nedostal do protisměru a neztratil kontrolu nad strojem kvůli vyhýbání se protijedoucímu vozidlu.

Časté nehody motorkářů mají i tragické následky

Nové značení je součástí pilotní studie CDV, kterou podporuje ministerstvo dopravy v rámci podrobné analýzy dopravních nehod.

„Motocyklisté jsou při střetu s jinými vozidly výrazně méně chráněni než řidiči automobilů, což vede k vyšší pravděpodobnosti vážných zranění. Statistické údaje ukazují, že zejména nehody motocyklistů při průjezdu zatáčkou vykazují zvýšenou závažnost následků nehod,“ upozornil ředitel CDV Jindřich Frič.

Motorkář zemřel po nárazu do svodidel u Červenohorského sedla

„K bezmála 40 procentům smrtelných nehod motocyklistů dochází právě v zatáčkách,“ dodal.

Ředitelství silnic a dálnic je připraveno značky v případě úspěchu rozšířit i na další rizikové silnice. „Nové značení pro motocyklisty má potenciál pozitivně ovlivnit chování motocyklistů a snížit riziko nehod v kritických úsecích, jsme připraveni podpořit rovněž jeho širší implementaci na českých silnicích,“ nastínil za ŘSD Michal Caudr.

Silnici přes Červenohorské sedlo si kvůli početným zatáčkám a kvalitní vozovce oblíbili hlavně motorkáři, kteří často překračují maximální povolenou rychlost. Policie tam každý rok vyšetřuje několik nehod, některé mají tragické následky.

Naposledy v červnu tam zahynul jednačtyřicetiletý motocyklista, který nezvládl řízení a se strojem narazil do svodidel. ŘSD tam proto plánuje instalovat technologii pro úsekové měření rychlosti, od níž si slibuje zvýšení bezpečnost provozu.

Přejíždění motorkářů do protisměru má na Červenohorském sedle omezit nové značení

