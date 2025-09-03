Přejíždění motorkářů do protisměru má na Červenohorském sedle omezit nové značení

„Inspirovali jsme se zkušenostmi zejména z Rakouska, ale také například Slovinska, Lucemburska či Skotska, kde podobné značení instalovali a ověřili, že při vhodném umístění vedlo ke snížení počtu nehod motocyklistů v zatáčkách,“ uvedl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Podle Kateřiny Bucsuházy z Centra dopravního výzkum (CDV) elipsy namalované na vozovce vedou jezdce k bezpečnější trajektorii.
„Nové dopravní značení ve formě elips podél dělicí čáry poskytuje motocyklistům nástroj, který jim umožňuje přizpůsobit své chování silničnímu prostředí a nabádá jezdce, aby se bezpečně drželi ve svém jízdním pruhu,“ podotkla.
Motocyklisté mají podle Neřolda tendenci jezdit v zatáčkách příliš blízko středu vozovky. Při jízdě v levotočivých obloucích s omezenou viditelností jen malé procento jezdců volí bezpečnou trajektorii. Elipsy motocyklistu posunují dále od středové čáry a pomáhají mu tak, aby se nedostal do protisměru a neztratil kontrolu nad strojem kvůli vyhýbání se protijedoucímu vozidlu.
Časté nehody motorkářů mají i tragické následky
Nové značení je součástí pilotní studie CDV, kterou podporuje ministerstvo dopravy v rámci podrobné analýzy dopravních nehod.
„Motocyklisté jsou při střetu s jinými vozidly výrazně méně chráněni než řidiči automobilů, což vede k vyšší pravděpodobnosti vážných zranění. Statistické údaje ukazují, že zejména nehody motocyklistů při průjezdu zatáčkou vykazují zvýšenou závažnost následků nehod,“ upozornil ředitel CDV Jindřich Frič.
Motorkář zemřel po nárazu do svodidel u Červenohorského sedla
„K bezmála 40 procentům smrtelných nehod motocyklistů dochází právě v zatáčkách,“ dodal.
Ředitelství silnic a dálnic je připraveno značky v případě úspěchu rozšířit i na další rizikové silnice. „Nové značení pro motocyklisty má potenciál pozitivně ovlivnit chování motocyklistů a snížit riziko nehod v kritických úsecích, jsme připraveni podpořit rovněž jeho širší implementaci na českých silnicích,“ nastínil za ŘSD Michal Caudr.
Silnici přes Červenohorské sedlo si kvůli početným zatáčkám a kvalitní vozovce oblíbili hlavně motorkáři, kteří často překračují maximální povolenou rychlost. Policie tam každý rok vyšetřuje několik nehod, některé mají tragické následky.
Naposledy v červnu tam zahynul jednačtyřicetiletý motocyklista, který nezvládl řízení a se strojem narazil do svodidel. ŘSD tam proto plánuje instalovat technologii pro úsekové měření rychlosti, od níž si slibuje zvýšení bezpečnost provozu.
21. června 2024