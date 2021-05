Na Červenohorském sedle z recese spustili modrou sjezdovku, bylo 14 stupňů

Červenohorský skiareál přilákal lyžaře na „takové první a poslední lyžování na modré“.



„Kolik by vás přijelo na dopolední lyžbu? Svah bychom večer připravili, modrá je stále dobrá. Takže, co vy na to?“ uvedl o víkendu na sociální síti.

Od ráno mají lyžaři možnost sjíždět modrou sjezdovku, na které leží zhruba 30 centimetrů upraveného sněhu.

Vlek na modré sjezdovce se rozjel dnes v devět hodin. Vedení areálu bere otevření spíše za recesi. Zájemce tam navíc přivítaly letní teploty - téměř 14 stupňů v deset hodin dopoledne.

„Je to recese. Když minulý týden zaznělo od pana ministra Havlíčka, že od 10. května se spustí vleky a lanovky ve ski areálech, tak jsem si řekl, že by v tom byl čert, abychom si jeden den oficiálně nezalyžovali. Zda to bude jen dnes, uvidíme, záležet to bude na zájmu. Přeci jen se už udělalo hodně teplo,“ řekl vedoucí střediska Martin Dubský.

Sníh na modré sjezdovce kvůli vysokým teplotám taje. „Lyžovat se na něm ale určitě dá, leží po celé šířce sjezdovky, takže je to bez problémů,“ doplnil Dubský.

Velkou návštěvnost ovšem neočekává. „Myslím, že to bude tak do stovky. Rozjet by to podle mě mohla i ostatní střediska, ale už to asi všichni vzdali. My jsme to udělali z recese, protože sjezdovku udržujeme, máme tam i nějaké skokánky,“ dodal Dubský.

Zda se vleky rozjedou i v úterý, bude podle něj záležet na tom, jak dopadne sjezdovka a co na to řekne rolbař.