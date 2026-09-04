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Čert a Káča mísí venkov s mýty. Moravské divadlo Olomouc zahajuje sezonu

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  6:00
Pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča (na snímku Anna Moriová v roli...

Pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča (na snímku Anna Moriová v roli Káči a Daniel Kfelíř coby čert Marbuel) připravil soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc v režii Dominika Beneše. (2. září 2026) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča vychází z lidových příběhů o...
Pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča vychází z lidových příběhů o...
Pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča vychází z lidových příběhů o...
Pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča vychází z lidových příběhů o...
11 fotografií
Strhující pohádkový příběh, ve kterém se prolíná svět venkovské reality s říší nadpřirozených sil – to je opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. Jedním z nejoriginálnějších jevištních děl známého českého skladatele Moravské divadlo Olomouc zahájí v pátek svou novou divadelní sezonu.

Režie rodinné inscenace se ujal Dominik Beneš, hudebně i herecky náročné role divoké a krásné Káči se zhostila Anna Moriová a v Olomouci debutující Lenka Schallenberger. Speciálním hostem inscenace je emeritní členka Moravského divadla Magda Málková, která během své kariéry v různých uvedeních této proslulé Dvořákovy opery postupně ztvárnila všechny ženské role.

„Čert a Káča je v mnoha ohledech jedno z nejoriginálnějších Dvořákových jevištních děl. Autor zde s mimořádným smyslem pro dramatickou zkratku, hudební charakteristiku postav i lidový humor vytvořil strhující pohádkový příběh, ve kterém se prolíná svět venkovské reality s říší nadpřirozených sil,“ připomněl dramaturg Miroslav Král.

Pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča (na snímku Anna Moriová v roli Káči a Daniel Kfelíř coby čert Marbuel) připravil soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc v režii Dominika Beneše. (2. září 2026)
Pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča vychází z lidových příběhů o čertech, spravedlnosti a silných ženských hrdinkách. (2. září 2026)
Pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča vychází z lidových příběhů o čertech, spravedlnosti a silných ženských hrdinkách. (2. září 2026)
Pohádková opera Antonína Dvořáka Čert a Káča vychází z lidových příběhů o čertech, spravedlnosti a silných ženských hrdinkách. (2. září 2026)
11 fotografií

Podle něj opera tematicky zapadá do motta nadcházející sezony. „Tím jsou pro Moravské divadlo Olomouc, respektive soubor opery a operety, mýty, rituály, kouzla a čáry. A protože nemáme na repertoáru žádnou rodinnou operu, rodinné představení, náš tip právě padl na Čerta a Káču, kde se s mýty a čárami pracuje velmi intenzivně,“ vysvětlil dramaturg.

Výběr inscenace podle něj souvisí i s dalším trendem, a to vycházet z místních sólistů. „My máme vynikající Káču, jak pěvecky, tak herecky, což je Anna Moriová. Dále je to Jiří Přibyl s Danielem Kfelířem, kteří ztvárňují čerta Marbuela, či Helena Beránková jako Kněžna. V dalších rolích je to například Raman Hasymau v roli ovčáka Jirky,“ vypočítal dramaturg. Emeritní členka divadla Magda Málková tentokrát v inscenaci obsadí roli Mámy, už předtím si však zahrála Komornou, Kněžnu i Káču.

„Pod pohádkovým příběhem se odehrává velmi lidský příběh o tom, co vlastně potřebujeme ke štěstí, o setkání s člověkem, který nám může pomoct něco v sobě změnit a probudit, a o tom, jestli máme odvahu svůj život změnit,“ uvedl režisér Dominik Beneš.

Další nejbližší premiéry

● 2. 10. 2026, Henrik Ibsen: Heda Gablerová (činohra)
● 30. 10. 2026, Wojciech Kilar, Sergej Prokofjev: Drákula (balet)
● 27. 11. 2026, Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields: Hra, která se zvrtla (činohra)
● 8. 1. 2027, Leoš Janáček: Věc Makropulos (opera)
● 17. 1. 2027, Sylva Fischerová: Kolik vážila Gottwaldova játra (činohra)
● 26. 2. 2027, M. Uhde, M. Štědroň, Z. Pospíšil, I. Olbracht: Balada pro banditu (opera)

Děj opery na motivy pohádky Boženy Němcové je dobře známý. Pracuje s tradičními pohádkovými archetypy dobra a zla.

Původní Wenigovo libreto postrádá tradiční milostnou zápletku. Z okrajové postavy Kněžny se nově stala postava pro děj klíčová. Podobný posun je také u postavy Mámy, která se z role epizodní stala, i díky výkonu zmíněné Magdy Málkové, postavou plnohodnotnou a dějotvornou.

Čert a Káča sice působí jako lehká a přímočará lidová pohádka, ale po hudební stránce jde o pozoruhodně novátorské dílo. Antonín Dvořák v něm používá nové kompoziční a hudebně výrazové prostředky, které nemají daleko k Janáčkovi.

Inscenaci hudebně nastudoval šéfdirigent Moravského divadla Olomouc Petr Šumník.

„Dvořákův Čert a Káča je, na rozdíl třeba od Rusalky nebo Jakobína, více konverzační – má méně árií a více dialogů, na kterých se často kromě sólistů výraznou měrou podílí také sbor. Každé jednání navíc začíná poměrně dlouhou orchestrální předehrou,“ uvedl Šumník s tím, že hudební jazyk těchto předeher nepřeslechnutelně napovídá toto prostředí.

„Dvořákovu instrumentačnímu mistrovství se posluchač může obdivovat od prvních hudebních frází. Tato opera je pro orchestr náročnou, ale krásnou výzvou, “ vysvětlil šéfdirigent.

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V dalších rolích se představí Raman Hasymau a na zdejším jevišti debutující Peter Račko jako ovčák Jirka, Daniel Kfelíř, Jiří Přibyl a Vojtěch Pačák jako čert Marbuel nebo Barbora Perná a Helena Beránková jako Kněžna. Lucifera ztvární Michael Kubečka a Petr Urbánek.

„Jde o první premiéru nové divadelní sezony a já jsem moc rád, že volba padla právě na Čerta a Káču. Věřím, že se bude divákům líbit, stejně jako dalších jedenáct premiér, které jsme pro ně v následujících deseti měsících připravili,“ dodal David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie.

Premiéra se tedy uskuteční už v pátek, další reprízy jsou naplánované na 5. , 27. a 30. září a 9. října.

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