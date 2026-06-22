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Černý pasažér napadl revizorku, ta po nárazu skončila v nemocnici

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  9:23
Olomoučtí policisté řeší případ napadení revizorky černým pasažérem z první poloviny června. Cestující bez lístku podle oznámení revizorku strčil na sedačky, žena se při nárazu poranila a skončila v nemocnici. Dopravní podnik města Olomouc (DPMO) uvedl, že jde o výjimečnou záležitost.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miloslav Jančík, MF DNES

„Potvrzuji, že případem se policie zabývá. Ve věci se vyhodnocují informace od svědků. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu,“ řekl iDNES.cz policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Podle mluvčí DPMO Anny Sýkorové je revizorka stále v pracovní neschopnosti. „Vše je v šetření Policie ČR, další postup se bude odvíjet od jeho výsledku,“ dodala.

VIDEO: Incident v brněnském trolejbusu. Cestující povalil revizorku na zem a utekl

Podle svědků události na revizorku zaútočil muž, jenž byl v minulosti ve vězení, policie ovšem tuto informaci nepotvrdila.

Útoky na revizory jsou nicméně v Olomouci vzácné. „Dochází k tomu jednou za několik let. Předchozí případ napadení revizora se odehrál během covidové pandemie,“ podotkla Sýkorová.

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

„My jsme tady v Olomouci měli za posledních šest let dvě napadení s následnou pracovní neschopností. Jedno bylo skupinka na konečné u železáren, to skončilo pohmožděnou rukou, potom ti lidé utekli, druhý případ zapříčinila včela a musela přijet záchranka,“ upřesnil v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz šéf olomouckých revizorů Jakub Damek.

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