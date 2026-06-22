Černý pasažér napadl revizorku, ta po nárazu skončila v nemocnici

„Potvrzuji, že případem se policie zabývá. Ve věci se vyhodnocují informace od svědků. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu,“ řekl iDNES.cz policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Podle mluvčí DPMO Anny Sýkorové je revizorka stále v pracovní neschopnosti. „Vše je v šetření Policie ČR, další postup se bude odvíjet od jeho výsledku,“ dodala.
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Podle svědků události na revizorku zaútočil muž, jenž byl v minulosti ve vězení, policie ovšem tuto informaci nepotvrdila.
Útoky na revizory jsou nicméně v Olomouci vzácné. „Dochází k tomu jednou za několik let. Předchozí případ napadení revizora se odehrál během covidové pandemie,“ podotkla Sýkorová.
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„My jsme tady v Olomouci měli za posledních šest let dvě napadení s následnou pracovní neschopností. Jedno bylo skupinka na konečné u železáren, to skončilo pohmožděnou rukou, potom ti lidé utekli, druhý případ zapříčinila včela a musela přijet záchranka,“ upřesnil v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz šéf olomouckých revizorů Jakub Damek.