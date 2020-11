Největší černou skládku v Olomouci pomáhají likvidovat i lidé bez domova

Konkrétně jde o skupinu osmi klientů střediska Samaritán, jež spadá pod Charitu Olomouc. Nedaleko ubytovny na Černé cestě si musí poradit s více než 150 tunami odpadu, jenž se tam nahromadil.

„Snažíme se a je to fyzicky náročný. Děláme suť, byl tady nábytek, vyhozené sedačky a nebezpečný odpad. Všechno nakládáme ručně, musíme to dostat k přistaveným kontejnerům. Střídáme se po půl dnech,“ popsal jeden z pracovníků a klient Charity Olomouc, jenž se představil jako Karel. Právě on měl skupinu lidí při práci na povel.

Do velkého úklidu se zapojili jako dobrovolníci. Cílem je, aby získali zpět základní pracovní návyky.

„Nikoho do toho nenutíme, ale dáváme jim pracovní nabídkou šanci překonat bariéry a uplatnit se,“ vysvětlil koordinátor pracovních rehabilitací Charity Olomouc Dominik Vagai.

V rámci stejného programu pak lidé bez domova v létě uklízeli a čistili olomoucké chodníky. Na Černé cestě odpad doposud ležel na městském pozemku.

„S technickými službami ho vyklízíme a využíváme zároveň další příležitosti k tomu, jak do úklidu zapojit i lidi bez domova. Jde o další část projektu, který jsem inicioval, a společně s Charitou jsme jej otestovali v loňském roce. Veřejnosti nabízí jiný pohled na problémy lidí bez střechy nad hlavou a jim dává příležitost pracovat,“ vyzdvihl olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

S prací pomáhají také stroje olomouckých technických služeb, v terénu jsou už třetí týden.

„Aktuálně k začátku listopadu jsme tam vyklidili 150 tun odpadu, v nákladech na likvidaci se blížíme ke stotisícovým částkám,“ vyčíslil náměstek primátora Otakar Bačák s tím, že nelegální skládky nehyzdí pouze okrajové části města.

Z právního pohledu je totiž černou skládkou i nahromaděný odpad u kontejnerů. „Likvidace běžné malé skládky přijde na čtyřicet tisíc korun, musíme na to mít každoročně vyčleněné stovky tisíc korun v rozpočtu. Kdyby takové skládky nevznikaly, mohli bychom tyto peníze použít jinde,“ podotkl Bačák.