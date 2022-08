Růst cen doléhá na lidi stále víc, přibývá žádostí o jídlo z charity

„Žádostí o pomoc opravdu přibývá. Skoro každý den nám zavolá jeden člověk nebo jedna rodina,“ potvrdila vedoucí Potravinové banky v Olomouckém kraji Martina Koutná.

Potravinová banka žadatele odkazuje na instituce, které jim mohou pomoct. Patří mezi ně například Charita Olomouc, Armáda spásy či Člověk v tísni.

„Potraviny totiž nevydáváme napřímo, ale spolupracujeme s odběratelskými organizacemi, kterých je v celém kraji přes čtyřicet,“ vysvětlila Koutná.

O zhoršující se situaci nízkopříjmových rodin vypovídají i čísla. Zatímco loni Potravinová banka v kraji pomohla od ledna do června 7 330 lidem, letos jich bylo za stejné období už 9 400.

Více zájemců se žádostí o pomoc se obrací například na Charitu Olomouc. „Oproti loňskému roku jsou čísla vyšší už nyní, ale jejich nárůst teprve očekáváme,“ uvedla vedoucí střediska pro rodiny s dětmi Charity Olomouc Petra Pavlíčková.

Mnohem více se podle ní na charitu obracejí rodiče samoživitelé, kteří kvůli současné situaci nedokážou vyjít s penězi. Přitom donedávna jim stejný příjem ještě stačil.

Za celý loňský rok charita zprostředkovala potravinovou pomoc v 516 případech. „Za letošní rok v období od ledna do června to bylo už 291krát,“ doplnila Pavlíčková. Potřebným charita poskytne nejen čerstvé, ale i trvanlivé potraviny či drogerii.

Armádě spásy se hlásí hlavně samoživitelky

Že lidí v problémech přibývá, zaznamenala také Armáda spásy. „Zhruba od dubna registrujeme o naše služby mnohem větší zájem,“ potvrdil ředitel Armády spásy v Přerově Pavel Šíma.

„Denně se nám ozývá i pět matek samoživitelek, jestli máme v azylovém domě volno. Takový zájem nepamatujeme,“ řekl.

Tamní azylový dům má 24 pokojů, všechny jsou plné. „Když se místo uvolní, podle pořadníku žádostí se hned zase zaplní. Zájemkyň je mnohem víc než míst,“ dodal.

Zástupci organizací a institucí, které pomáhají chudým v kraji, se shodují, že hlavním důvodem je aktuální všeobecné zdražování, především potravin a nájmů.

Situace v Olomouckém kraji tak podporuje tvrzení ekonoma Lukáše Kovandy. „Matky samoživitelky nebo lidé, kteří sice pracují, ale mají podprůměrné příjmy, se letos nedočkají dostatečného navýšení svých příjmů,“ upozornil Kovanda před časem pro MF DNES. Podle ekonoma se okruh lidí ohrožených chudobou ještě zvětší.

Školní jídelny zdraží obědy

Dražší potraviny donutily i vedoucí školních jídelen v Olomouckém kraji zvednout od nového školního roku ceny obědů. „Od září se zvýší o tři až čtyři koruny. Podle toho, jak má dítě velkou porci,“ vyčíslila vedoucí školní jídelny Základní školy Holečkova v Olomouci Pavla Hybenová.

Oběd tak bude nově stát od 31 do 42 korun. „Celodenní strava ve školkách, pro které vaříme, se ale zdraží o šest korun na den,“ upozornila.

Školní jídelna Holečkova připravuje stravu i pro děti a žáky řady základních a mateřských škol nejen v Olomouci, ale také v Krčmani či Blatci. Jde o 1 100 jídel pro děti z mateřských škol a 1 200 pro žáky základních škol.

Stejnou částku za stravu zaplatí i rodiče dětí, pro něž vaří školní jídelna při Základní a Mateřské škole Řezníčkova v Olomouci. Jídelna od nového školního roku podraží také o tři až šest korun.

Vyšší výdaje za obědy si samoživitelé nebo rodiče s nižšími příjmy nemohou dovolit. Děti tak hlavní jídlo dne ve školách vynechávají.

Rodiče mohou požádat o pomoc

Nemajetní rodiče ale nejsou bez pomoci. Mohou si o ni požádat. „O této možnosti ale mnohdy nevědí. Je tam i spousta omezení, většinou na obědy zdarma dosáhne málokdo. Oběd do škol je vázaný na dávky hmotné nouze,“ přiblížila Pavla Hybenová.

Dotační programy už několik let zajišťuje ministerstvo práce a sociálních věcí, zapojily se do nich také všechny kraje. Nárok na bezplatné stravování mají rodiny s dětmi od tří do patnácti let, jež minimálně tři měsíce pobírají dávky v hmotné nouzi.

Zároveň ale musí být škola, kterou děti navštěvují, do projektu zapojená. Na obědy pro děti z rodin v tíživé situaci směřují také dotace ministerstva školství. Peníze rozděluje mezi neziskové organizace, které poté rodinám pomáhají.

Pomáhá například i organizace Women for Women. „V loňském školním roce se do našeho projektu v Olomouckém kraji zapojilo 91 škol a díky tomu jsme podpořili 1 054 dětí, kterým jsme platili obědy,“ konstatovala hlavní koordinátorka projektu Obědy pro děti Lucie Zerbini.

Olomoucký kraj je v počtu žádostí hned za Moravskoslezským, Ústeckým a Středočeským krajem.

„Nyní pozorujeme velké navýšení v počtu žádostí ve všech krajích. Největší poptávku pomoci očekáváme v září. Začátek školy je pro všechny rodiče vždy velmi finančně náročný a letos obzvlášť,“ dodala Zerbini.