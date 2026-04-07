Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Výrazně vyšší ceny benzinu, zemního plynu a hlavně nafty začínají v Olomouckém kraji výrazně zatěžovat dopravce, městské podniky nebo zemědělce. Náklady na provoz autobusů, taxislužeb a přepravu zboží se firmám zvýšily o stovky tisíc korun týdně a reálně tak hrozí, že se „přirážka“ v důsledku konfliktu na Blízkém východě brzy promítne do cen výrobků či potravin.
foto: Michal KlímaMAFRA

Podle předsedy Hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslava Švamberka jsou v největším ohrožení dopravci a firmy s vysokou energetickou náročností, například železárny, sklárny či farmaceutické podniky.

„Pokud vám stoupne cena nafty z 32 na 50 korun, tak se jakákoliv přeprava zboží prodražuje, protože dnes nám těch kamionů po cestách zkrátka jezdí mraky,“ poznamenal.

Právě komplikace v souvislosti s dopravou se dotýkají třeba výrobce léčivých látek Farmak, jenž sídlí v Olomouci.

„Vzrostou nám náklady, jež naše společnost v rámci kontraktů hradí. Týkají se nás také rostoucí ceny rozpouštědel, která potřebujeme pro naši výrobu. Zhoršuje se jejich dostupnost z řádu dnů na týdny,“ uvedl mluvčí společnosti Leopold Doubek. Také připustil, že pokud by válečný konflikt přetrvával delší dobu, vedení podniku by reálně zvažovalo cenový příplatek ke svým produktům.

Nejde přitom pouze o přepravu zboží, ale také lidí. Například Dopravní podnik města Olomouce má kvůli cenám nafty náklady vyšší o stovky tisíc korun týdně.

„Na konci února jsme nakupovali naftu za 26,90 korun bez daně. V tuto chvíli už to je kolem 40 korun,“ vyčíslila rozdíl mluvčí Anna Sýkorová s tím, že týdenní spotřeba je u autobusové dopravy přibližně 32 tisíc litrů nafty.

„V prvních dvou týdnech byla celková částka vyšší přibližně o 250 tisíc korun. Teď je to čtvrtý týden s tím, že cifra ještě vyletěla nahoru,“ dodala Sýkorová. Nyní podnik jen za naftu zaplatí týdně o 419 tisíc korun víc než před začátkem války.

Veřejné jízdné by zatím zdražit nemělo

Kromě nafty vzrůstá také cena zemního plynu, na který jezdí třeba autobusy v Prostějově. „Za poslední týdny vzrostla u CNG cena až o 50 procent. Situace je vážná, pravidelně ji monitorujeme a konzultujeme s městem,“ sdělil Pavel Hanák, ředitel společnosti First Transport Lines, jež ve městě zajišťuje provoz MHD.

Ani jeden z dopravních podniků nicméně zatím zdražování jízdného nezvažuje. „U nás se cena skládá z více složek a obvykle se nereaguje takhle hned. V tuhle chvíli se určitě zvýšení jízdného neplánuje,“ ujistila mluvčí toho olomouckého.

Připustila ale, že pokud by ceny nafty byly dlouhodobě vysoké, podnik zažádá o kompenzaci ze strany města. O náklady se totiž částečně dělí s magistrátem.

„Ohledně vyšší kalkulace jsme už dostali informaci od pana ředitele. Máme uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby a doplatek je konstruován tak, že pokud jeho podstatná část přesáhne plánovanou částku, díl jde za městem a díl za dopravním podnikem,“ vysvětlil náměstek olomoucké primátorky Štěpán Otakar Bačák (SpOLečně).

Ten ví, že současný stav není jednoduchý. „V případě pohonných hmot je situace neovlivnitelná. Pokud navýšení vznikne, město je zavázáno ho uhradit. Celoročně by to bylo víc než třináct milionů, což představuje asi tři procenta doplatku města na provoz MHD,“ předestřel Bačák.

Cena za veřejnou dopravu by se neměla zvyšovat ani v Prostějově, kde se zdražovalo na začátku roku. „Jízdné jsme navyšovali od 1. ledna z 12 na 15 korun za dospělého. Zatím tak o další úpravě vůbec neuvažujeme,“ prohlásil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Z čeho má ale vedení Prostějova v souvislosti se stoupajícími cenami obavy, je zdražování stavebních prací. „Vnímáme třeba nedostatek polystyrenu a nárůst cen pohonných hmot právě pro nákladní auta, která odváží odtěženou zeminu,“ připustil náměstek.

Taxikáři změnu cen uvažují, zemědělci v nejistotě

Co se přepravy lidí týče, na rozdíl od té veřejné ji zvažují taxislužby. „Zatím vyčkáváme, jestli se ceny pohonných hmot nějak ustálí. Pokud se bude dál zdražovat, musíme zareagovat,“ podotkl například šéf společnosti City Taxi Olomouc Luděk Neoral, protože částky za naftu vzrostly o třetinu.

„Když vezmu veškeré náklady, jako je placení pojistek, zdravotního a sociálního pojištění, náklady na dispečink, tak celkově jde u nás o navýšení přibližně o deset procent,“ vysvětlil taxikář s tím, že případné zdražování jízdného určitě nepřesáhne zmiňovanou desetinu.

Rostoucí ceny doléhají i na zemědělce a nejde jen o palivo. Zdražují totiž také hnojiva. „Obzvláště teď v období jarních prací jsou pro nás paliva opravdu významná položka. U hnojiv to hraje roli pouze částečně, protože každý volí jinou strategii. Někdo nakupuje na jarní sezonu už v zimě, kdy jsou ceny příznivější,“ přiblížil předseda krajské agrární komory Ivo Kasal.

Důležitým aspektem ale zůstávají průmyslová hnojiva, jež zemědělci používají pro dosažení požadované potravinové kvality. „Tam už ne všichni mají sjednané kontrakty za příznivější ceny, budou tedy nakupovat za částky, které vystřelily vzhůru,“ navázal Kasal.

Zdražení se dotýká třeba Zemědělského družstva Unčovice z Olomoucka. „Spotřebováváme desítky tisíc litrů nafty, ale celkový objem vždy záleží i na počasí. Něco jsme si nakoupili do zásoby, ale ta už je dávno vyčerpaná,“ přiznala tamní předsedkyně představenstva Milada Rašková Měsícová.

U hnojiv by v Unčovicích mohly komplikace nastat zejména na podzim. „Na jaro máme nakoupená už z podzimu, takže v tomto ohledu jsme v pohodě. Samozřejmě pokud ta situace bude přetrvávat dál a ceny hnojiv neklesnou, bude to pro nás problém,“ uvedla šéfka družstva.

Zda se tak aktuální situace propíše do cen potravin, bude podle Kasala jasnější až za pár měsíců. „Musíme vyčkat, až bude po žních. Zatím výraznější náznaky nejsou. Sklizně začnou někdy v červnu a potrvají až do srpna a září. Teprve potom se to může reálně vyhodnocovat,“ uzavřel předseda krajské agrární komory.

