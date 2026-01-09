Ceny a poplatky v kraji porostou jen málo, někde lidé dokonce ušetří

Rostislav Hányš
  7:54
Obvykle jen mírné zdražování, často ceny na stejné úrovni a někdy dokonce zlevňování. Radnice či dodavatelé energií mají pro obyvatele kraje do nového roku dobré zprávy: jejich rodinné rozpočty nezatíží žádné dramatické růsty cen. Pokud dochází k růstu, tak jde jen o jednotky procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Voda

Zcela zásadní je pro lidi dodávka pitné vody, kterou zajišťují vodárenské společnosti. Největším regionálním dodavatelem je Moravská vodárenská, která zásobuje Olomouc a Prostějov.

V Olomouci stojí od 1. ledna 2026 kubík vody 126,38 koruny, což je stejná cena, jaká platí už od dubna loňského roku. V Prostějově pak obyvatelé zaplatí 142,59 koruny. Nárůst oproti loňskému roku činí 2,3 procenta.

Vodovody a kanalizace Přerov v tomto okresním městě hlásí nárůst o čtyři procenta. Přesto je tam nejlevnější voda ze všech velkých měst regionu, místní za ni zaplatí „jen“ 111,54 koruny.

Ještě o procento vyšší růst musejí skousnout obyvatelé Jeseníku, kde kubík vody přijde nově na 125,94 koruny. „Navýšení je pětiprocentní proto, abychom pokryli růst nákladů a k tomu vytvářeli zdroje na obnovu. V poslední době jsme například zprovoznili nový zdroj vody z Keprnického potoka,“ odůvodnila ředitelka Vodovodů a kanalizací Jesenicka Lenka Podhorná.

Nejdražší vodu v regionu má opět Šumperk, lidé tam zaplatí za kubík 143,89 koruny. Oproti loňsku je navýšení stejně jako v Jeseníku pětiprocentní. „V letech 2023 a 2024 jsme cenu nezvyšovali a teď to doháníme. Je potřeba vytvářet zdroje na budoucí investice,“ obhajoval zdražení ředitel Vodohospodářských zařízení Šumperk Martin Budiš.

Teplo

Dalším důležitým výdajem v rozpočtech domácností je teplo. Olomoucký dodavatel Olterm hlásí novou cenu 1 228,30 koruny za gigajoule. „S ohledem na dopad inflace do našich nákladů na základní vstupy, provoz a údržbu navyšujeme ceny tepelné energie o dvě procenta,“ zdůvodnila společnost na svých webových stránkách.

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

To v Přerově zůstane cena tepla na loňských 1 032,08 koruny. V dalších městech jde naopak dokonce dolů. V Prostějově lidé ušetří oproti loňsku 1,2 procenta, když zaplatí 986,34 koruny. Město zůstává v oblasti tepla nejlevnější v Olomouckém kraji. „Pod tisíci korunami bychom se měli udržet i v dalších dvou letech, protože máme nasmlouvaný plyn za dobrou cenu,“ odhadl ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.

Společnost Sateza zajišťující dodávku tepelné energie v Šumperku a Jeseníku snižuje platbu za gigajoule o 2,4 procenta na 1 071,01 koruny, v Jeseníku dokonce o tři procenta na 1 103,69 koruny.

„Snížení nám umožnil především dobrý nákup plynu na burze,“ vysvětlil ředitel Satezy Roman Macek.

Byty v Olomouci? Ceny atakují strop. Pořád je ovšem větší poptávka než nabídka

Poplatky za odpady se napříč krajem nemění. Nejdražší tak zůstávají v Přerově, kde lidé zaplatí za rok rovnou tisícovku. Jen těsně pod touto hranicí je s 996 korunami Prostějov. Olomouc, Šumperk a Jeseník zůstávají výrazně pod 900 korunami.

Městská hromadná doprava

Hlavní změny

  • Olomouc Voda nezdražuje, cena je dál 126,38 Kč za kubík. Cena tepla vzroste o 2 % ze 1 204,22 Kč na 1 228,30 Kč za GJ.
  • Prostějov Voda podraží o 2,3 % ze 139,37 Kč na 142,59 Kč. Teplo zlevní o 1,2 % z 998,8 Kč na 986,34 Kč za GJ. Doprava u základní časové jízdenky zdraží o 16 % z 12 Kč na 14 Kč.
  • Přerov Voda podraží o 4 % ze 107,26 Kč na 111,54 Kč.
  • Šumperk Voda podraží o 5 % ze 136,64 Kč na 143,86 Kč za kubík. Cena za GJ tepla klesne o 2,4 % ze 1 097,94 Kč na 1 071,01 Kč.
  • Jeseník Voda zdraží o 5 % ze 119,65 Kč na 125,94 Kč za kubík. Cena tepla poklesne o 3 % ze 1 138,42 Kč na 1 103,69 Kč za GJ.
  • Zdroj: průzkum iDNES.cz

Městská doprava s výjimkou Prostějova nepodraží. V Prostějově však cena základní jízdenky vzroste ze 12 na 14 korun, tedy o 16 procent.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo ještě loni na podzim pokračování navýšených slev ve výši 75 procent pro žáky, studenty a seniory, přičemž stát garantuje pouze 50 procent. „Sleva platí od druhého pololetí letošního roku. Za pět měsíců vzrostl počet cestujících o 387 tisíc, což je úžasné číslo. Dokonce to snížilo ztráty z příměstské dopravy,“ poukázala tehdy ředitelka Krajského integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Kateřina Suchánková.

Dobrou zprávu mají radnice pro nájemníky městských bytů. Výše činží se totiž nemění. Nejvyšší je v Olomouci, kde lidé zaplatí za metr čtvereční měsíčně 132 korun. Nejlevnější je naopak v Jeseníku, kde metr čtvereční pronajaté plochy bytu přijde na 54 korun.

Poplatek za psa

Poplatek za psy rovněž zůstává stejný jako loni. V Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku tak lidé dál zaplatí tisícovku. V Jeseníku zůstává nejvyšší. Za jednoho psího miláčka tam lidé odvedou radnici 1 500 korun.

Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice

Daň z nemovitosti

U měst v kraji se nemění ani daň z nemovitosti. V Olomouci zůstává základní koeficient pro výpočet ve výši 3,5, místní zůstává na dvojce. Prostějov a Přerov zachovávají koeficient 3,5 a 1, Šumperk 2,5 a 1, Jeseník setrvává také jako loni na dvojce a jedničce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Premium
Oceněný kuchař Jan Knedla.

Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Ceny a poplatky v kraji porostou jen málo, někde lidé dokonce ušetří

ilustrační snímek

Obvykle jen mírné zdražování, často ceny na stejné úrovni a někdy dokonce zlevňování. Radnice či dodavatelé energií mají pro obyvatele kraje do nového roku dobré zprávy: jejich rodinné rozpočty...

9. ledna 2026  7:54

Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt

ilustrační snímek

Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu několika let přestěhuje z historických budov v centru města do připravované průmyslové zóny ve směru...

8. ledna 2026  14:37

Ředitel lázní Karlova Studánka odvolal stíhanou manažerku, sám ve funkci skončí

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Trestně stíhaná manažerka státních lázní už nebude vykonávat svou funkci. Ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka dnes zaslal Soně Köhlerové odvolání z funkce. Tento krok odůvodnil...

8. ledna 2026  11:49

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

Jakub Guryča bojuje se vzácnou nemocí. Na snímku je s rodiči u vánočního...

Je krásný, ale neslyšel jsem ho plakat, pronesl po porodu se slzami v očích manžel a ona zahlédla jen fialový uzlíček, který nevydal ani hlásku. Hned poté ho lékaři někam odnesli. V tu chvíli rodiče,...

8. ledna 2026  10:06

Z fotbalisty manažerem. Jako hráč jsem už neměl perspektivu, připustil Vraštil

Teď už je manažer. Lukáš Vraštil ukončil ve 31 letech profi kariéru fotbalisty...

Devět sezon strávil v první fotbalové lize, další už olomoucký obránce Lukáš Vraštil nepřidá. Tedy ne jako profesionální hráč. Po novém roce totiž ve 31 letech ukončil profi kariéru a z pažitu se...

8. ledna 2026  9:20

Závady na komínech a fasádách odhalí dron strážníků, službu nabízejí lidem

Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn....

Nevšední nabídku výškového dohledu stavu soukromých nemovitostí pomocí dronu pro zájemce z řad obyvatel města nově nabízí městská policie Šumperk. Organizace si letoun pořídila v rámci preventivního...

8. ledna 2026  7:59

První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Premium
Oceněný kuchař Jan Knedla.

Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve...

7. ledna 2026

Nemusíte platit za odpady, tvrdila lidem AI. Zmatení občané pak volali na radnici

Denně popelářům rukama projde zhruba pět tun odpadků Pražanů, s jejich...

Poměrně bizarní situaci musí řešit město Uničov. Na tamní městský úřad se začátkem roku obrátilo několik občanů s domněním, že mají nárok na osvobození od poplatku za odpady. Všichni tazatelé byli...

7. ledna 2026  14:46

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  7. 1. 13:46

Hranice vydaly výstrahu proti bobrům. Ničí stromy, které padají na pěší trasy

Bobr evropský řádí v Hranicích. Poničil několik stromů.

V Hranicích na Přerovsku v posledních týdnech zaznamenali výskyt bobra evropského v potoku Ludina, tedy poblíž sídliště Jaselská. Zvíře může znamenat nebezpečí pro obyvatele, město proto vydalo...

7. ledna 2026  11:37

Bude mít Olomouc novou arénu? Rok 2026 přináší rozhodnutí, soudy i koncert Smokie

Zchátralý zimní stadion v Olomouci zvaný Plechárna je největší ostudou Olomouce.

Přerovany letos čekají oslavy významného výročí, na své si přijdou také vyznavači sportu, hudební fanoušci se mohou těšit na řadu koncertů. Voliči také rozhodnou o nové podobě vedení radnic. Redakce...

7. ledna 2026  7:59

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

6. ledna 2026  21:19,  aktualizováno  21:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.